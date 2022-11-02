美联储11月会议来袭，鲍威尔又会做何表态？

市场预期美联储将在11月3日凌晨2点（北京时间）的政策会议上连续第四次加息75个基点，联邦基金利率的目标区间将提高到3.75-4%。

美联储主席鲍威尔可能会承认，通货膨胀一直很高。但也有一些好消息：劳动力市场开始趋向平衡，第三季度工资增长略有放缓，这是降低通货膨胀和衰退风险的重要初期信号。

11月会议的重点将是美联储下一步的工作，鲍威尔可能会表示，美联储很可能会在12月将加息幅度放缓至50个基点，但鲍威尔可能不会将加息放缓至50个基点与明显的通胀数据改善挂钩，这中间不构成因果关系（因为通胀明显改善，所以放缓加息）。相反，鲍威尔可能会注意到，美联储的目标是有意但更谨慎地采取行动，因为基金利率处于限制范围内，而且迄今为止金融状况的大幅紧缩对经济的全面影响尚不清楚。

美联储可能在12月的点阵图中预测更高的利率峰值。即11月加息75个基点，12月加息50个基点，2月加息25个基点，3月加息25基点，联邦基金利率或将达到4.75-5%的峰值。

大多数美联储官员都表示，对高通胀的鹰派回应，是将联邦基金利率控制在一个足够限制的水平，并将其保持在该水平，直到有令人信服的证据表明通胀正在向目标水平回归，而不是无限期上调。但这种策略可能很难在时机成熟时进行沟通，尤其是对于鲍威尔来说，他似乎与我们一样对中性利率的估计表示怀疑，而再次小幅加息可能是一个更简单的选择。

其次，为了让经济保持在低于潜在增长的轨道上，最终可能需要进一步加息。美联储策划了一场非常大规模的金融紧缩，货币政策的调整对经济影响具有滞后性，预计在2023年第二季度将严重拖累经济增长，但迄今为止的紧缩带来的拖累将随着时间的推移逐渐消退。此外，过去一年帮助减缓需求增长的财政紧缩政策，如今已基本结束，家庭部门的实际可支配收入在未来一年可能会出现稳定的正增长，这可能会导致无益的消费支出重新加速，美联储可能不得不进一步加息，以将需求增长保持在潜在水平以下，以便供需继续逐步恢复平衡。

衡量市场恐慌乐观情绪的VIX指数从34.88的高位回落，因市场预期美联储将放缓加息。当前市场情绪处于谨慎乐观情绪中，从目前的趋势来看，该指数有进一步下探的可能。然而我们需要思考的是，当市场情绪属于非常乐观的时候，美联储是否会站出来向市场发出指引，修正乐观情绪，毕竟通胀仍没有看到明显的好转。

来源：Tradingview, CMC Markets（11月2日）

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截至11月2日，道琼斯指数自10月13日的低点反弹约14%。从整体趋势上看，价格处于下跌趋势中。释放放缓加息的消息可能会促使价格的短期进一步上探，然而笔者认为此轮反弹可能已经处于尾端，鱼尾巴肉少刺多，投资者还需谨慎操作。

道琼斯指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（11月2日）

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