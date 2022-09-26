一周展望：美联储高官密集发言，美股下跌几时休？ 欧洲通胀恐进一步恶化

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

美联储高官发言

周一：2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话。

周二：2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话。

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话。

周三：美联储主席鲍威尔在社区银行大会上致欢迎词。

周四：2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景发表讲话。

周五：美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话。

在上周美联储公布利率决议后，根据点阵图显示，美联储联邦基金利率在2022年年底的中位值在4.4%，2023年为4.6%。由于全面上调利率峰值促使市场预期美联储的加息周期持续时间将更长。本周由于缺乏进一步的数据指引，美联储官员的发言或不会改变市场当前预期，美股在10月前恐难有作为。

美国8月核心PCE、个人支出月率、密歇根大学消费者信心指数 —— 周五

周五北京时间20：30将发布美国8月核心PCE数据，市场预期8月核心PCE同比进一步攀升至4.8%，前值为4.6%；环比预期为0.5%，前值为0.1%。

同一时间将发布8月个人支出月率，市场预期为0.2%，前值为0.1%

北京时间22：00将发布密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期为59.5，与前值持平。

从数据预期来看，核心PCE仍有进一步升温趋势，而个人消费支出方面预期环比正增长。反映当前美国经济仍相对强劲，支持美联储的鹰派决策。

中国9月制造业PMI —— 周五

周五北京时间9：30，中国国家统计局将发布9月PMI数据，市场预期9月官方制造业PMI为49.4，非制造业PMI为52.6%，均与前值持平。从预期数据来看，宏观经济仍旧维持相对稳定的恢复态势，但受疫情影响仍然不够牢固，增速上仍显疲态。

欧洲9月CPI ——周五

周五北京时间17：00将发布欧洲9月CPI数据，市场预期9月CPI同比上涨至9.7%，前值为9.1%，核心CPI预期同比上涨4.8%，前值为4.3%。

普京上周进行了部分动员行动，俄乌冲突或在第四季度面临持续升级阶段，欧洲深陷能源危机导致经济前景仍旧悲观。欧元兑美元上周进一步下跌，失守0.97，续刷2002年来新低。在通胀的进一步恶化的预期下，以及美联储进一步加速紧缩的背景下，欧洲央行官员表示将在10月会议上加息75个基点，并需要考虑开始缩表行动。

欧洲能源部长会议 ——周五

周五欧洲能源部长将开会讨论能源飙升问题，本周料敲定一份具体的提案。或对欧洲能源企业征收更多的超额盈利税，对进口能源制定价格上限，以及降低能源消费需求。

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国9月达拉斯联储商业活动指数

2022年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话

周二：美国7月FHFA房价指数月率

美国9月谘商会消费者信心指数

2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话。

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话。

周三：日本央行公布货币政策会议纪要

欧洲央行行长拉加德就美欧地缘经济问题发表讲话。

美联储主席鲍威尔在社区银行大会上致欢迎词。

周四：欧元区９月消费者信心指数终值

欧元区９月经济景气指数

美国第二季度实际GDP年化季率终值

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景发表讲话。

周五：日本８月失业率

中国９月官方制造业、服务业PMI

中国９月财新制造业PMI

欧元区９月CPI

美国8月核心PCE

美国8月个人支出月率

美国9月密歇根大学消费者信心指数终值

美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话。

欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题。

本周重要产品关注

标普500指数 SPX500 —— 日线图

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标普500指数上周五触及今年6月以来的低点3650附近后，在尾盘呈现一定的回升。上周由于市场在消化美联储在今年最激进的政策预期，即11月加息75个基点，12月50个基点。标普500指数自上周二以来录得四日连续下跌。本周在没有进一步的数据指引下，可能或出现一定的修复，但由于本周有美联储官员的发言和核心PCE数据，本周市场倾向于反复横盘。

从RSI指标来看，已经进入超卖区域，在今年出现超卖的情形下，美股呈现一定的短期修复。

从目前来看，标普500指数可能在3600 – 3650上方横盘一段时间，短期目标关注3900。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

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WTI原油上周五失守80整数关口，最低触及78.51，尾盘小幅回升至79.83。

当前价格仍处于下行通道中，整体策略仍以逢高看空为主。

考虑到俄乌冲突愈演愈烈，欧佩克+或减产缓解油价跌势。而当前价格处于下行通道下轨支撑处，短期可能面临修复。

价格可能在77-78上方有一定支撑，或反弹至第一阻力80，若收复整数或进一步延申至85，随后再度承压下挫。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

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恒生指数在跌破重要的支撑1900后，开始了进一步的技术性下跌，从目前来看，日线级别RSI进入超卖，短期或面临修正，价格或反弹至18700附近，第二阻力位19500。策略仍以逢高看空为主。

白银兑美元 XAG/USD —— 日线图

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白银兑美元自9月初以来呈现强势反弹，然而承压于20的整数关口，图形结构上仍处于空头趋势。9月中旬在整体运行于19-20的区间，然而上周五录得大阴，价格仍有进一步向下运行之势，或跌至9月1日低点17.5附近。若跌破或进一步下探至17。



