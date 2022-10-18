2022年第4季度全球市场展望：欧央行或将采取更激进的措施抑制通胀，欧元区或将更早的进入衰退（第3部分）

欧洲市场的投资者需要考虑在接下来几个月可能出现的几种情况。俄乌局势的发展、能源价格的走向以及政府和中央银行抑制通胀的政策走向。欧洲进入衰退的可能性越来越大，但衰退的持续时间和程度在很大程度上取决于两个不可控制的因素，即俄罗斯是否愿意在今年冬天向欧洲供应天然气和气温变化。

鉴于欧洲对俄罗斯天然气的依赖，该地区仍面临高度风险，能源市场可能会因今年冬天的气温而进一步收紧。尽管如此，德国在冬季前的天然气储备以防止持续供应中断方面取得了相当大的进展，截至9月30日储备量已达到约91%。

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欧洲各国政府已经介入，保护企业和家庭免受能源价格上涨的影响。已经制定了各种计划，特别是在北欧，采取为天然气价格设置上限、补贴或减税计划，这在一定程度上缓和了危机，但衰退可能仍旧无法避免。

例如，法国为天然气价格设置上限，下调电价上限以及能源征税等。将对家庭、公寓、社会住房、小企业和小城市的能源限价措施延长至2023年，将天然气价格至2023年1月的涨幅限制在15%以内。德国政府将投入2000亿欧元应对能源危机，该政策持续至2024年。

与此同时，北欧应对不断上涨的能源价格和停电的风险更大。虽然南欧在以往的危机中首当其冲，但由于冬季气温变化比北方少，西班牙和葡萄牙等国对俄罗斯天然气的依赖程度也比德国低，因此相对而言，南欧受当前能源危机的影响相对较小。

欧洲央行可能采取更激进的措施抑制通胀

欧洲当前的通胀水平已经攀升至10.1%，为欧元区成立以来首次。欧洲央行在7月和9月分别加息了50和75个基点，但对通胀并没有起到显著作用。欧洲当前的主要再融资利率为1.25%，但美联储自7月以来连续三次加息75个基点，联邦基金利率提高至3-3.25%，并且市场预期在11月加息75个基点的概率升至97.9%。欧洲央行将不得不继续保持激进的加息，以防止欧美利差的进一步扩大，欧央行官员支持在10月27日的会议上继续加息75个基点。

欧元区总体CPI

来源：TradingEconomics

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欧洲目前的经济形势高度不确定性，对俄罗斯石油的限价或导致其将石油以低价销往亚洲，而欧洲只能选择高价买入美国的液化天然气。更高的能源成本将有可能使欧洲先于其他地区陷入衰退。更早的衰退意味着股票市场或将更快的向下探底。迄今为止，欧洲股市表现明显落后，估值接近10年低点。欧元区在8月的失业率为6.6%，降至历史低点。在经济未陷入衰退的背景下，股市仍未达到触底的条件，现阶段仍面临向下的压力。然而，更早的衰退意味着股市投资者将更快对复苏预期进行定价，当能源价格显著下跌时，将淡化经济的不确定性，这或将使欧洲股市在反弹时领先于除美国外的其他发达经济体。

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欧元区失业率

来源：TradingEconomics

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债券方面

高通胀和央行紧缩政策对所有债券部门都是一个挑战。政府和公司债券收益率大幅上升。由于意大利和西班牙积累了巨额债务，外围欧元区债券也面临压力。此外，意大利右翼集团赢得多数席位，增加了欧盟政治分裂的风险。选举结果公布后，利差扩大，外围国家的政府债券表现消极。

来源：Tradingview, CMC Markets

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为了防止利差水平出现极端分歧，欧洲央行推出了反金融碎片化新工具（TPI）。欧洲央行管委全体成员一致作出了这一决定。该计划允许欧洲央行在融资条件恶化的国家购买证券，而无需根据具体国家的基本面进行调整。

在收益率上升的同时，美联储加息使美元走强也是欧洲的一个额外压力。许多原材料和能源在全球市场上以美元计价。自年初以来，今年的宏观和金融市场前景迅速恶化。消费者和生产者价格急剧上涨，加上紧缩的货币政策，可能会抑制需求，从而抑制增长。

如果欧洲为抑制通胀持续激进加息，将从而不可避免地阻碍欧元区经济的发展。不过，欧洲央行可以依靠TPI来稳定其他国家的债券利差。

债券收益率现在已经升至8-10年来的高位，以至于可能会吸引一些投资者。此外，在价差较高的情况下，可能会创建良好的切入时机。



