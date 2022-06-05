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一周展望：美国5月CPI，澳联储料继续加息，欧央行将停止购债

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Jun 2022, 07:35

周回顾

美国5月季调后非农新增就业人数为39万人，高于市场预期的32.5万人。5月失业率为3.6%，与前值持平，此前市场预期为3.5%。其中，休闲和酒店业，专业和商业服务，运输和仓储等行业就业增加，零售业就业降低。5月时薪环比增涨0.3%，低于市场预期和前值的0.4%。

沙特将上调7月份销往亚洲的所有种类原油价格。沙特将7月面向亚洲客户的阿拉伯轻质原油价格上调至较迪拜阿曼价格升水6.5美元/桶。

美国三大股指周五集体收阴，纳指跌2.69%，报12547.72点；标普500指数跌1.63%，报4110.8点；道指跌1.06%，报32922.66点。

欧洲股市悉数下跌，欧洲斯托克50跌1.10%，报3787.4点；德国DAX40跌0.83%，报14488.58点；英国富时100跌0.64%，报7544.99点；法国CAC40跌1.10%，报6486.69点。

亚太方面，富时中国A50跌0.68%，报13520    点；恒生指数涨1.36%，报21428.1点；澳洲200指数跌0.58%，报7208.01点

美元指数周五小幅收涨0.38%，报102.17。澳元兑美元跌0.8%，报0.7207。欧元兑美元跌0.25%，报1.0721；英镑兑美元跌0.65%，报1.2496。

现货黄金周五冲高回落，日内最高触及1874.2美元/盎司，随后迅速回落，收跌0.95%，报1850.81美元/盎司。白银跌1.7%，报21.93美元/盎司。

国际两油周五继续走高，美国WTI原油涨2.3%，报121.39美元/桶；布伦特原油涨2.51%，报123.65美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美国5月CPI —— 周五

周五北京时间20：30，美国将公布5月CPI，市场预期同比增长8.2%，前值为8.3%，环比增长0.7%，前值为0.3%；核心CPI同比增长预期为5.9%，前值为6.2%，环比增长0.5%，前值为0.6%。

从数据的预期变化来看，5月CPI虽然预期进一步回落但整体变动非常小，因此价格压力犹存，尤其在预期环比上相较上个月有所增加，主要因为能源价格在5月持续走高。随着上周美国非农数据超预期的表现，美联储将表现的更为鹰派，6，7月加息50个基点基本为确定性事件，而9月作为政策转折点的可能性正在消退。据CME的FED Watch显示，9月加息50个基点的概率已经上升至62.3%，加息25个基点的概率为30.1%，维持利率不变的概率为0%。因此，美股的反弹预计将从本周开始结束。

澳联储利率会议—— 周二

周二北京时间12：30，澳洲联储将公布利率决议，市场预期此次会议将继续加息25个基点至0.6%。相较于世界其他经济体，包括新西兰联储，加拿大央行，英国央行，美联储等均进入到加息50个基点的周期，澳联储显得不紧不慢。根据路透社调查，在受访的35位经济学家中，有22人预测利率为 0.60%，而 11 人预测利率将增加 40个基点至 0.75%，与疫情前的水平相同。只有一位预计加息 50个基点至 0.85%，另一位预计不会采取任何行动。在本地主要银行中，CBA 和 NAB 预计周二加息 25个基点，而澳新银行和西太平洋银行则预计加息 40个基点。尽管如此，经济学家预计澳洲联储会加快步伐，到 9 月底将利率翻倍至至少 1.25%。35 位经济学家中有 7位预测利率为 1.25%，9位预测为 1.35%，7位预计届时将达到 1.50%或更高。

欧洲央行利率决议 —— 周四

周四北京时间19：45，欧洲央行将公布6月利率决议。20：30欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。本周欧洲央行将停止购债，进入到紧缩周期中。从当前市场预期中，欧洲央行基本确定在7月将进行首次加息，多家机构在讨论加息25个基点或50个基点。鉴于远高目标的通胀水平（8.1%），美国银行、瑞典北欧斯安银行预计将在7月加息50个基点，而高盛预计将小幅加息25个基点，理由是欧洲第二季度通胀的持续攀升证据有限，并且欧洲理事会承诺将逐步加息。而在欧洲理事会内部也存在明显分歧，大多数成员希望小幅加息，但也有少数成员表示需加息50个基点，本周需关注拉加德的表态，此前她倾向于加息25个基点。

苹果2022年度开发者大会 ——　周二

周二北京时间凌晨１：００，苹果将举办WWDC 2022全球开发者大会，大会将发布 iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9等。但所有的焦点都放在了苹果的AR设备上，但据悉此次大会将不会发布。据分析人士声称，这款产品的发布日期之所以一直后延，主要是前端设计变更，变更设计的原因主要是光学部分出问题，发热严重。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国5月财新综合PMI

           中国5月财新服务业PMI

周二：澳联储利率决议

周三：EIA月度短期能源展望报告

           欧元区一季度GDP同比终值

周四：欧洲央行利率决议

           欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

           中国5月M2货币供应同比

           蔚来、哔哩哔哩财报

周五：中国5月CPI

           美国5月CPI

本周重要产品关注

标普500指数 —— 4小时图图片来源：CMC Markets

标普500指数上周在周一冲高至4200后，整体在4100 – 4200的区间内进行震荡。反映出高位面临较强的阻力。由于上周的非农数据整体表现强于预期，而本周的通胀数据显示通胀并未出现较为明显的回落，价格压力犹存，市场中鹰派预期预计将得以强化。而在下周的美联储利率会议上大概率加息50个基点，并会对后续政策路径进行指引，这会加剧市场不稳定性引发抛售，因此，标普500指数本轮的反弹高点或在4200。而从4小时趋势上看，标普500指数承压于下降趋势线。因此，后续或回落至5月中旬低点3900附近，甚至更低。

黄金兑美元 Gold —— 日线图图片来源：CMC Markets

黄金上周五在1870遇到明显的阻力，目前价格回落至4小时布林中轨1850的关键支撑。该位置作为重要的多空分水岭决定了短期的方向性。若失守该区域，价格或回落至1830甚至更低的1790。与美股同理，市场鹰派情绪的强化将使黄金承压，因此本周倾向空头。

美元兑加拿大元 USD/CAD—— 日线图 图片来源：CMC Markets

美加上周整体呈现连续下跌趋势，走势符合我们先前预期。但从趋势上看价格已经处于震荡上行的通道下轨支撑附近，因此后续反弹概率较大。考虑到美元指数目前有企稳迹象，而加拿大央行上周加息50个基点已经落地，市场消化进入尾声，加元的强势将迎来修复。因此，在此区域附近可进行梯度跟踪处理，下方支撑1.25。

澳元兑美元 AUD/USD—— 日线图图片来源: CMC Markets

在加息预期，以及美元下跌的双重因素下，澳元兑美元自5月中迎来了连续反弹，最高触及0.727附近。该位置为重要的多空分水，从目前来看，此处作为此轮反弹终点的概率较高。虽然澳联储本周预计仍将加息25个基点，但加息幅度较为缓慢。因此，如若澳联储的举措如市场预期一样，政策的稳健将被市场解读为缺乏鹰派力度，澳元因此会利多兑现呈现下跌趋势。而美元的止跌也将为澳元形成压力，因此，本周倾向于空头趋势。

欧元兑英镑EUR/GBP—— 周线图

图片来源：CMC Markets

经历了4周的反复，欧元兑英镑周线级别终于向上突破长达13个月的震荡下行结构，上周收线显示多头较强，因此后续进一步上行概率较大。考虑到本周欧洲央行将进入紧缩周期，并做出更多政策指引，转鹰的欧央行将使欧元持续强于英镑（英国央行在政策上后劲不足）。因此，投资者可在0.85附近进行跟踪处理。上方第一目标：0.866。


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