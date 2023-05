苹果公司财报前瞻:苹果服务营收或成为靓点

全球市值最大的公司苹果将于5月5日(亚太时间)美国市场收盘后公布其2023财年第二季度收益。这家科技巨头的股价从1月份的低点反弹了约37%,距离2022年1月的历史最高点183美元仅有8%。第一季度iPhone在中国销售有所反弹,并且其服务营收具有继续增长的潜力。苹果最近推出的高收益存款账户在数日吸收了10亿存款,预示其着手竞逐于科技金融领域。但本次苹果的营收表现对于其近期股价的影响或为一半一半的机会。那么投资者在其即将公布的收益报告中会关注哪些数字呢?

苹果的营收可能连续第二个季度下降

苹果的年同比营收在2022年第四季度出现首次下滑,下行5.5%至1171.5亿美元。其每股收益也较去年同期下降了10.9%。拖累苹果业绩的主要因素是占苹果收入的五分之一大中华地区由于疫情管控措施的影响而导致的生产中断。去年最后一个季度,iPhone销售同比下降8%,至657.8亿美元,占总收入的56%。除此之外,强劲的美元和宏观风险也对其销售造成负面影响。

根据雅虎财经的数据,预计苹果的收入在第一季度将年降4.4%,至930亿美元,每股收益预计为1.43美元,较去年同期下降6%。

随着中国经济重启,预计iPhone在中国的销售将反弹,尽管经济复苏仍存疑。总部位于香港的全球行业分析公司Counterpoint表示,在中国新年假期期间,iPhone销量每周平均激增至670万部,第一季度销售同比增长6%。与此同时,中国境内整体智能手机销售同比下降5%。值得一提的是,苹果销量反弹的部分原因为2月份零售商兑iPhone14系列产品进行降价,以对应因需求疲软而引发的销量下滑。

苹果服务营收或保持继续增长的势头

值得注意的是,苹果服务是iPhone收入的第二大贡献者,包括iCloud、Apple Music、Apple Card和Apple TV等服务在2022年第四季度创下了208亿美元的历史最高值。在宏观环境的不利因素和生产难题之中,苹果似乎正在将一部分以硬件销售为重心的业务转向软件业务。然而,最近推出的“买了再付款”(BNPL)服务在这个具有挑战性的宏观环境中带来了不确定性。但其高收益存款账户在推出四天内即吸引了10亿美元的存款,说明苹果向Fintech领域的进军存在乐观的势头。

来源:Appleinsider

iPad销售有望放缓

在苹果公司2023财年第一季度业绩中,iPad销售同比增长了30%,成为除苹果服务业务之外唯一实现正增长的两个分支之一。然而,第一季度缺乏新款型号可能会导致该分支的增长下降,尽管这对苹果来说并不是一个主要问题,因为iPad销售仅占苹果总收入的7%。

技术分析

Apple



来源:CMC Markets NG as of 02 May

苹果公司股票的方向偏向看涨,因为其价格可能已经突破下降趋势线,进一步的潜在上行目标在2022年8月的高点176美元附近。短期的潜在支撑位可能在156美元,这是斐波那契回撤的61.80%。如果跌破这个水平,其股票可能会回撤至200天移动平均线的支撑位151美元左右。