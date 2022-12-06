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牛市的起点还是反弹的终点？道指34000上方该如何看待后市

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

06 Dec 2022, 12:45

道指自10月低点28660.94后开启了长达两个月的反弹趋势，在12月1日触及自今年4月22日以来高点34595.51，累计反弹约20.7%，迈入技术性牛市。

技术性牛熊的判断标准是以涨跌幅20%作为衡量标准，即从高点下跌20%为技术性熊市，从低点涨20%为技术性牛市。

但如果按照这个滞后信号来进行当前价格的买入操作，会发现很容易套在高点或割在低点。举个简单的例子，道琼斯指数自今年1月5日高点36952.63一路下跌，在跌至28584.25后跌幅达22.6%，理论上迈入了技术性熊市。但如果在这个点位做出卖出的行为，就刚好割肉在地板。

再来看中国股市，上证指数自去年12月高点3708.94后一路跌至4月低点2863.65，跌幅达22.8%，但随后连续反弹7月高点3424.84，反弹幅度19.6%，随后再次进入到下跌趋势。


 
上证指数
来源：Tradingview, CMC Markets（12月6日）

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因此，技术性牛熊这个概念，投资者可不必过于当真。


本轮反弹的核心逻辑在美联储放缓加息的预期，早在10月，市场已经开始预期美联储在11月加息75个基点后，可能在12月放缓加息至50个基点，随后在明年放缓加息至25个基点。因此市场提前走出了酣畅淋漓的反弹趋势。

随着10月通胀数据的超预期回落，更加坚定了美联储放缓加息的观点，促使价格在11月10日继续强势上涨。鲍威尔在上周三的布鲁金斯学院的公开讲话中也表明美联储可能在12月会放缓加息步伐，经济的软着陆是有可能实现的，而利率峰值水平存在相当大的不确定性。
市场对鲍威尔的前两句进行了积极反馈，对利率峰值可能高于预期对经济的影响暂时没有反应。

鲍威尔并不会在公开发言中表明美国经济将陷入衰退，作为全球最有影响力的金融机构的首脑，他的发言会直接影响到市场走势，因此在没有看到明显的数据印证衰退的情况下，鲍威尔并不会做出前瞻性的指引，其言论都是有滞后性的，例如在2021年强调通胀是“暂时的”。

经济软着陆的基本指标为在经济降温的情形下，经济仍维持在一个适度的增长速率。而多家投行机构均下调美国在2023年GDP增速，GDP增长或呈现负值。经济的“硬着陆”是由经济的过度扩张导致的，并采用过度紧缩来抑制经济。在拜登上台后进行了连续的过度放水，以及俄乌战争导致通胀迅速飙升，供需平衡被严重破坏，于是进行了连续4次加息75个基点的激进操作。因此，美国经济在明年“软着陆”的概率是很低的。现在需要思考的是，美联储将如何控制衰退的程度和周期。

在美国最新的11月非农报告和最新的ISM非制造业指数超预期增长后，反映当前美国经济仍然维持强劲，这引发了市场对美联储将继续采取过度紧缩的担忧。首先，美联储在加息步伐中或维持11月货币政策会议纪要中的言论，即小幅度的多次加息。但美联储或现阶段仍维持鹰派的观点，直到看到有力的通胀回落的证据，如果当前美联储转鸽，将重新使商品价格反弹上行，使通胀再次陷入上行压力中。

美国2年期与10年期国债收益率倒挂程度在周一再次加深至80个基点之上，续创1981年以来新高，反映出当前市场对经济衰退的担忧情绪。

VIX恐慌指数处于20附近，位于近两年来低位水平，反映出当前市场非常乐观的情绪。然而我们现在需要抱有一个疑问，即现在是否可以乐观了？我们不能仅通过美联储放缓加息来认为经济会迅速转好，不能忽视在高利率环境下对经济的直接负面影响，毕竟货币政策的传导具有滞后性。

 


VIX恐慌指数
来源：Tradingview, CMC Markets（12月6日）

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道琼斯工业指数目前在34000附近高位盘整，值得注意的是，日线级别MACD指标已经有背离死叉迹象，我们回溯在出现该信号时股市的走势，分别在2021年11月、2022年1月、2022年4月、2022年8月，股市均出现不同程度的下跌。从目前来看，价格或已处于反弹趋势的尾声。


道琼斯工业指数 DJI —— 日线图
来源：CMC Markets（12月6日）

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