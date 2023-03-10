硅谷银行突发利空带崩银行股，道琼斯指数跌破去年12月低点，今晚还有非农考验市场

周四，硅谷银行出售了其投资组合中的部分证券，以支撑其资产负债表。 它在一份投资者招股说明书中表示，它需要所得款项来填补因出售主要由美国国债组成的 210 亿美元债券组合而造成的 18 亿美元的亏损缺口。 该投资组合的平均回报率为 1.79%，远低于目前约 3.9% 的 10 年期国债收益率。

在美联储不断加息的背景下，该银行服务的许多初创科技公司的运营状况在不断恶化，硅谷银行股票的投资者担心此次融资是否足够。 该公司股价盘中暴跌60%，并在收盘后股价又下跌 26%，跌至 2016 年以来的最低水平。

硅谷银行 （SVB） —— 1小时图（3月10日）来源：CMC Markets

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硅谷银行的股价暴动引发了投资者对该行业更为广泛风险的担忧。总部位于旧金山的银行 First Republic (FRC.N) 的股价在触及 2020 年 10 月以来的最低水平后下跌超过 16.5%，成为标普 500 指数中跌幅第二大的股票。

First Republic bank （FRC.N) —— 1小时图（3月10日）来源：CMC Markets

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硅谷银行的暴雷同时牵连了美国其他银行股，高盛跌2.06%，摩根士丹利跌3.86%，摩根大通跌5.41%，花旗银行跌4.1%，美国银行跌6.2%，富国银行跌6.18%。

道琼斯工业指数昨日下跌1.66%，跌破了去年12月20日的低点。我们在3月8日和2月28日的文章均向投资者发布了指数的下跌预警，有兴趣的投资者可参考：

2月低迷的美股是否会延续到3月？

鲍威尔听证会放鹰暴击市场，美股面临进一步下跌风险，中国股市反弹到头？



硅谷银行的突发利空虽然意外但是合理，在美联储不断加息的背景下，借贷成本的不断提高必然会对投行业务造成巨大的冲击。初创科技公司在发展的过程中因为需要大量的研发基金因此在利率环境低的情况下会出现高速的扩张，但这也意味着一旦面临流动性收紧的背景下，其运营环境也将面临巨大挑战，因此出现了大量科技企业裁员的情况。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图（3月10日）来源：CMC Markets

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在空头情绪被宣泄后，今晚的非农数据将是美联储本月关注的第一个重要数据，从当前的市场预期，来看，2月时薪同比仍然保持着增长势头，预期为4.7%，前值为4.4%；环比预期与1月持平。失业率预期为3.4%与上月持平，非农新增就业预期为22.5万人，相较于1月的51.7万人或大幅放缓。从目前的市场预期来看，当前的劳动力市场可能仍然维持较为强劲的势头，若公布的数据符合或超预期意味着美联储3月加息50个基点仍然为大概率事件，这可能导致今晚的美股市场仍然不容乐观。而下周二的通胀数据将是美联储重点关注的数据，若通胀回落，可能会出现本周跌，下周缩量小幅度反弹的情况。但整体方向在破位的情况是空头，因此，若出现空头修复则关注32500的阻力。



