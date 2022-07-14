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今日市场展望： 通胀爆表美股“屹立不倒”，恒指触及密集支撑或有反弹迹象，原油触及4月低点或面临技术面修复

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Jul 2022, 13:40

国6月CPI同比录得9.1%，超出市场预期的8.8%，前值为8.6%，创1981年底以来最大涨幅。环比录得1.3%，超出市场预期的1.1%，前值为1%。

6月核心CPI同比录得5.9%，超出市场预期的5.7%，前值为6%。环比录得0.7%，超出市场预期的0.6%，前值为0.6%。

其中，汽油、住房和食品指数涨幅最大。能源指数环比上涨7.5%，为推升通胀走高的主要分项。汽油价格环比上涨11.2%。食品指数上涨 1.0%，家庭食品指数也上涨了 1.0%。

面对空前的通胀水平，拜登表示，通胀高得不可接受，但考虑到最近汽油价格的下跌，通胀数据是过时的。

通胀数据公布后，CME的FED Watch显示美联储7月会议加息75bps的概率下降至48.9%，加息100bps的概率上升至51.1%。

但美股并没有因通胀的数据出现下跌，即使加息100bps的预期升温。纳指在数据公布后曾出现短暂的下跌，最低跌至11450.78点，随后迅速翻阳。从周一开始，纳指已经开始消化6月通胀数据将续创新高的预期，因此走出了连续两日的调整趋势。如拜登所说，通胀数据带有一定的滞后性，考虑到6月汽油价格和大宗商品的连续走低，并且7月进一步下行。6月通胀数据或为峰值，这对于市场意味着最坏的情况或已过去。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

纳指4小时处于11350 – 12160的震荡区间内，策略上仍以逢低看多为主。考虑到本月美联储或进行100bps的加息，美股在加息前或再次面临一次抛压。短期支撑找11350，价格若失守则找年内低点11000。

恒指自6月28日以来震荡走低，这轮下跌主要受中概互联持续以及新能源板块的回调。走低影响，其中腾讯控股再次回到了自4月以来的底部区域，比亚迪7月累计下跌近14%。对市场信心产生了一定的消极影响。但反观新能源汽车的销售市场来看，6月销量持续火爆，6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%， 1～6月新能源乘用车批发246.7万辆，同比增长122.9%。公司基本面与股价的背离不会呈现长期态势。

并且，恒指受中国央行和美联储双重货币政策影响，主要在于大量互联网巨头同时在美港上市，由于7月是加息月，当前市场预期美联储或加息100个基点，对恒指造成了一定的抛压。随着7月底的加息落地，利空消化殆尽后便迎来利好。

恒指在20600附近迎来密集的支撑区，恒指自5月底以来始终运行于该水平之上。昨日在受美国通胀数据虽出现短暂的下跌，但在触及该位置后迅速反弹，因此，投资者可参考此区域进行跟踪处理。4小时MACD指标有背离迹象，指数或在此区域迎来反弹。

恒生指数 HSI —— ４小时图

图片来源：CMC Markets

 

美国WTI原油昨日探底回升，触及自4月11日低点94.19美元/桶后成功翻阳。当前价格运行于97.3附近。从技术面上看，油价已触及战争爆发前的水平，此处具有较多的密集支撑区。考虑到短期在地缘政治、供应瓶颈未出现明显好转的背景下，油价或面临技术面的修复。

市场在等待拜登访问沙特后能否使沙特进一步扩大产能。考虑到欧佩克闲置产能有限，以及在需求风险下，欧佩克或对进一步增产的意愿不高，此次访问可能难以给市场带来较大的惊喜。

因此，油价或在此处进入短暂的盘整期，反弹目标可参考100整数关口。

美国WTI原油 Crude oil WTI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets


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