一周展望：中国2月制造业PMI，澳大利亚第四季度GDP，欧元区2月CPI。欧美股市的抛售或刚刚开始。

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

点击查看大图

本周重要经济事件和数据

中国2月官方制造业PMI —— 周三

中国1月 官方制造业PMI从去年12月的47大幅回升至50.1，服务业PMI从去年的12月的41.6大幅回升至54.4，这主要得益于经济的全面放开和多项政策的支持，但这种快速增长是否是可持续的？从市场预期来看，2月的数据似乎将陷入增长停滞。市场预期2月官方制造业PMI小幅攀升至50.7，而服务业PMI小幅放缓至54。

澳大利亚第四季度GDP —— 周三

在2022年，澳大利亚季度GDP在第三和第四季度均呈现出明显的增长，分别同比增长3.6%和5.9%，而这种强劲的经济似乎在第四季度将陷入停滞。随着持续加息对经济的压力逐渐显现出来，市场预期澳大利亚第四季度GDP同比增长将大幅度放缓至2.7%。高利率对房地产市场的负面影响在去年第四季度加速显现。去年第四季度的平均新房销售相较于第三季度大幅缩减了四分之一，而这种疲软的趋势在1月仍在持续。而自住房的贷款价值呈现连续下降趋势，去年12月环比下降4.2%，这是连续第七个月下降。

欧元区2月 CPI —— 周四

欧元区1月总体消费者价格指数（CPI）从12月的9.2%大幅下降至1月的8.6%，这一事实引起了人们的极大关注，许多人认为，在未来几个月，我们可能会继续看到通胀的大幅下降。随着整体生产者价格指数（PPI）的大幅下降，这无疑是一个令人鼓舞的发展。然而，这些暴跌并未反映在核心价格上，工资仍在上涨。1月份CPI数据发布时，核心CPI为5.2%，创下历史新高。此后，该数据被修正至5.3%。这可能是欧洲央行的一大担忧，任何进展不足都可能是未来加息的动力。

美国2月ISM非制造业PMI —— 周五

美国1月的ISM非制造业PMI从12月的49.6跃升至55.2，而新订单也从8月以来的最高水平45.2飙升至60.4。物价指数稳定在67.8，而就业指数稳定在50.0。这些数据的稳定，加上零售额的大幅增长，显示美国经济在1月份大幅增长。现在的问题是，这种情况在2月份是否持续。市场预计2月ISM非制造业PMI将从55.2降至54.2，就业指数也可能成为下周延迟公布的2月非农就业报告的主要指标。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区2月经济与工业景气指数

美国2月达拉斯联储商业活动指数

周二：日本1月季调后零售销售

澳大利亚1月季调后零售销售

法国2月CPI

美国12月FHFA房价指数

美国2月芝加哥PMI

周三：澳大利亚第四季度GDP

中国2月官方制造业与服务业PMI

中国2月财新制造业PMI

英国2月制造业PMI

美国2月ISM制造业PMI

周四：欧元区2月CPI

欧洲央行2月货币政策会议纪要

周五：日本1月失业率

日本2月东京CPI

中国2月财新服务业PMI

欧元区1月PPI

美国2月ISM非制造业PMI

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（2月25日）

点击查看大图

上周五美国公布了1月的PCE指数，总体与核心PCE指数均超预期上涨，反映出通胀出现了一定的上行风险，这促使美联储3月加息50个基点的预期升温，使美股遭受进一步抛售。从图形上看，纳斯达克指数跌破自去年10月以来形成的底部的颈线支撑位，MACD指标形成明显死叉。因此，价格或仍存在进一步下行的空间。以颈线12100-12200作为防守以逢高看空为主。

美元指数 USDX —— 4小时图

来源：CMC Markets（2月25日）

点击查看大图

美元指数因强劲的经济和美联储加息预期升温在上周五大涨，并触及1月的高点105.4附近。短周期来看美元指数涨幅过大，或有一定的修复需求。但策略上仍以逢低看多为主。下方支撑：104.5。若突破前高价格或进一步反弹至108。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（2月15日）

点击查看大图

在美元走强的背景下，现货黄金从日线级别来看处于连续下跌趋势，并跌破了重要的支撑1830。从目前来看，暂未任何的企稳迹象策略仍以逢高看空为主。短线策略关注趋势线压力位1830。若反弹突破该点位关注1865阻力。

德国DAX40指数 Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（2月25日）

点击查看大图

德国DAX40指数自2月以来呈现高位盘整的迹象，但在15600附近抛压明显。而从MACD指标与RSI指标来看均出现背离。上周五价格继续受阻回落，并跌破了高位平台的支撑。若价格进一步跌破14900或标志着市场将开始转熊。



