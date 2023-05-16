X

选择您要开设的帐户

Market outlook

中字估到金字估，金融股能否重振旗鼓带领牛市反攻？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

16 May 2023, 12:45

中国股市自3月以来，先后经历了AI概念的爆火以及后来的中字头国企估值重估推动了指数震荡上行。上周中字银行股放量上涨，其中中国银行、中信银行纷纷涨停，推动上证指数最高触及3418.95点，这是自去年7月以来的新高。

然而好景不长，在上周二中字银行股在冲高后均出现回落收阴，在随后的三个交易日均连续收阴，指数连续4日下跌。昨日上证指数早间开盘再度走低，但在午后受 “沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开，讨论促进金融业估值提升的消息驱动一度拉升翻红。即“中字估”细化为“金字估”。受大陆股市的推动，内险股的反弹也帮助恒生指数一度重回20000点，日内最高触及20063点。

从目前来看，自3月以来整个市场基本都是概念驱动引来的指数上涨，并不是业绩驱动所带来的。从今日上午的盘面表现来看，指数走势不温不火，整体呈现缩量。银行、证券均冲高回落，保险表现疲软。

从下图看，上周金融板块放出的成交量远超于之前的均量，但随后缩量调整，昨日放量拉升后但今日仍呈现缩量，板块冲高回落。相似情况可参考去年6月放量冲高后，板块进入了下跌整理。


 金融指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）

点击查看大图

从上证指数的走势来看，在前几次冲高回落调整后，指数均在低位呈现逐步放量，并推升指数创高。此次连续回落后，目前呈现逐步缩量。指数在昨日放量反弹后，今日上午成交量明显不够，需观察下午能否出现进一步放量抬升，若下午仍维持缩量则意味着短期多头可能减弱。


 
上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）

点击查看大图

因此，虽然指数在上周创出新高但并不能判断是全面的牛市，实际情况则是板块切换风格剧烈，资金前期集中在AI、半导体，随后切换至中字头国企，并没有出现板块普涨行情。是不是牛市是资金说了算，成交量若能再次放量则有望带动指数走高；反之，可能短期见顶。


来自CMC的最新消息

Market update

早间总结： 债务谈判取得进展，华尔街收涨开启本周序幕

随着美国债务上限谈判的进展，美国股全线收涨拉开本周序幕，因投资风险偏好回暖，美国三大基准指数均收高。金融和材料等周期性板块出现反弹，并且科技股为典型的成长股则因美联储的政策乐观主义而继续攀升。

16 2023
Market update

亚太股市收评 2023.5.15
Market outlook

如果经济衰退来临，该如何选择资产配置？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market outlook

如果经济衰退来临，该如何选择资产配置？

美债价格或持续走强；美元100 – 101或有反弹需求，持续至衰退发生，随后下跌；黄金现阶段为高位，等待调整后的低吸机遇；股市或逐步见顶；原油下跌暂未见底，等放量杀跌。

12 2023
Market outlook

通胀连续十个月放缓，暂停加息预期升温，对股市真的是利好么？

总体CPI的下降对于美联储来说是一个积极信号，这支持了美联储可能在6月暂停加息。在数据公布后，CME的FED Watch显示美联储在6月维持利率水平在5%- 5.25%不变的概率上升至96.1%，加息25个基点的概率下降至3.9%。但从核心CPI的数据来看，连续4个月在5.5%附近徘徊，意味着当前通胀仍然具有较强的粘性。美联储可能在下次会议中暂停加息，但会强调今年没有降息的可能。

11 2023
Analyst view

欧美银行危机引发黄金急涨10%，但也许也只是一个开始

支持黄金急涨的原因除避险情绪，还有哪些重要的因素需要投资者关注？金价涨势是否可以在中长期保持？

20 2023
Technical analysis

联储再行发飙，黄金反弹是否终结？

联储再行发飙，黄金反弹是否终结？

08 2023