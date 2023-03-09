中国2月消费数据大幅放缓，A50直线跳水

国家统计局周四公布中国2月的消费者价格指数（CPI），同比上涨 1.0%，大幅低于预期的1.9%，1月CPI同比上涨2.1%，涨幅为 2022 年 2 月以来最低。

经季节性因素调整后的 CPI 环比下降 0.5%，低于预期的 0.2% 上涨。 1 月份CPI 环比上涨 0.8%。

2月食品价格同比上涨2.6%，相较于1月的同比上涨6.2%大幅放缓，反映在春节假期结束后的消费需求下降。其中猪肉与蔬菜水果价格相较于1月的涨幅均大幅放缓，2月猪肉价格同比涨幅3.9%（vs +11.8% yoy），新鲜蔬菜价格同比下降3.8%（vs + 6.7% yoy），新鲜水果价格同比上涨8.5%（vs +13.1% yoy)。

而非食品类消费均在节后出现需求下降，相较于1月的数据，2月份非食品类CPI同比上涨放缓至0.6% （vs +1.2% yoy）。燃料成本通胀放缓至同比增长0.5% ( vs +5.5% yoy)，运输服务价格同比增长2.6% （vs +6.2% yoy)。教育、文化和娱乐领域的通胀放缓至1.2%( vs +2.4% yoy)。2月核心CPI通胀同比上涨0.6%(1月份为+1.0%)，2月份服务通胀同比下降至+0.6%（vs +1.0% yoy)。

2月年度生产者通货紧缩加剧。 2 月份的生产者价格指数 (PPI) 较同比下降 1.4%，这主要是受大宗商品成本走软的推动。 相比之下，1 月份的同比下降 0.8%。自去年 10 月以来，生产者价格指数一直低于去年同期水平。

中国人大2023 年国内生产总值增长目标在 5% ，普遍低于机构预期，虽然中国经济已经从三年的疫情封锁中解放出来，年初呈现一定的复苏，但今年将同时面临国外需求疲软和国内房地产市场的持续低迷。决策者意识到了经济的复苏仍然是一条曲折的道路。

但经济学家同时表示，中国仍将在未来几个月看到消费者价格上涨的压力，两会明确将恢复和扩大消费放在优先位置，在疫情结束后，消费者信心可能出现逐步恢复，然而现阶段由于居民收入还未出现明显改善，消费的复苏现阶段仍然较慢。

中国股市周四早盘表现低迷，上证指数跌幅一度扩大至0.71%，截至午间休盘，上证指数跌0.31%。北向资金净卖额达到30亿元。从成交量上看，指数进一步缩量，价格有跌破30日均线之势，因此后续再次回落至平台支撑3225的概率为大概率事件。

上证指数 —— 日线图（3月9日）来源：Tradingview, CMC Markets

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板块方面，受CPI数据疲软的影响，旅游、教育与消费板块跌幅居前。其中酒ETF午盘收盘跌1.43%，成交量上出现逐步缩量下跌。均线系统呈现空头排列。

酒ETF 512690—— 日线图（3月9日）来源：Tradingview, CMC Markets

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贵州茅台跌幅一度扩大至1.72%，午间收盘略有回升，但形态上已经跌破1775。价格延5日线下跌。因此，现阶段行情偏空为主。下方第一支撑关注1700。

贵州茅台 600519 —— 日线图（3月9日）来源：Tradingview, CMC Markets

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A50指数因近期权重白酒、金融板块的较差表现呈现下跌趋势，在跌破上升趋势线后呈现缩量下跌，价格昨日跌破了支撑线。因此，现阶段空头行情或进一步延续。下方支撑关注12750附近。

富时中国A50指数 —— 日线图（3月9日）来源：Tradingview, CMC Markets

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