石油巨头BP利润狂飙创历史新高

石油巨头 BP 紧随壳牌 发布了2022年业绩，全年利润达到 277 亿美元，是 2021 年报告的 128 亿美元的两倍多，创历史新高。同时该集团宣布将在 在其从现在到 2030 年的能源转型计划中，它还表示将在其石油和天然气业务中投资类似的数额，瞄准短周期快速回报机会和更低的额外运营排放。

高盛重申对该股的买入评级，强调了BP向更有利可图和可持续发展转变的三个关键驱动因素：

1. 结构性更高的企业回报、每股增长和自由现金流生成：虽然 2022 年公司的盈利正向修正已经出现强劲势头，但高盛的估计仍比彭博社对 2023/24 年每股收益的预期中值高出 12%/40%，而 高盛估计 BP 提供约 20% 的自由现金流收益率 (2023财年)，而同行平均收益率为 15%。 这是由于成本和资本效率的提高（公司的企业盈亏平衡油价已从峰值下降了 75% 以上）以及业内最强大的顶级项目交付管道之一（主要在高利润领域，如液化天然气或石油），因为 BP 继续通过高现金流生成的棕地开发来恢复现有基础设施。

2. 回购计划与股息相结合，为股东实现两位数的现金回报铺平了道路：公司已经通过资产负债表去杠杆化，为股东释放更高的回报，承诺将在2023年返还至少 60% 的盈余。公司今天宣布在 2023 年第一季度业绩前执行 27.5 亿美元的股票回购。 高盛估计2023 年回购计划的规模可能达到约 100 亿美元，回购收益率约为 9%。

3. 通过强化的多支柱脱碳战略实现净零排放：BP 重申了其战略愿景并升级了其绿色目标，更加注重低碳，构建了一个综合的低碳技术组合，包括 可再生能源、生物能源和电动汽车，以及在氢和 CCUS 领域的早期定位，利用美国 IRA 推动的监管环境改善，到 2050 年实现净零排放。 公司的目标是到 2030 年将转型增长业务的资本支出比例提高到 50% 左右。公司还计划到 2030 年从这些业务中实现 100-120 亿美元的 EBITDA（之前为 90 -100 亿美元） .

BP —— 周线图（2月8日）

来源：CMC Markets

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从周线级别来看，BP仍处于稳定的上升通道之中，当前价格水平已触及通道上轨压力位附近，该股整体适合波段操作策略，因此在38-40附近可能遇到一定阻力，投资者可等待回调后的低吸机会，下方支撑：35。



