一文看懂美国政府公债收益率如何影响美元走势

三月以来美国硅谷银行破产以及欧洲瑞信危机轰动了全球金融市场，投资者似乎终于迎来了一场全球性经济危机到来的先兆。然而同时，这些事件也带来了积极的讯息，市场对美联储以及其他主要西方央行将结束升息周期以及货币量化紧缩的呼声日益高涨，引发了欧美债市剧烈震荡，在美国政府公债收益率暴跌的打压下，美元一路下滑。那么，美元为何与国债收益率同起同落？本年的美元下行走势是否已经结束？我将从以下几个基本概念来解释三月份银行危机与美元走势的根本逻辑

国债与国债收益率

国债是由政府发行的债券以筹集财政资金，是中央政府向投资者借款的凭证，承诺在一定时期支付利息和偿还本金的凭证。国债收益率与国债价格相反，即收益率越高则国债价格越低，反之亦然。国债收益率是一般按年计算的收益比率，受到央行利息的直接影响。若市场预期中央银行将升息，则国债价格将下跌，因投资者将抛售已持有的国债以避免由于升息而导致国债价值下跌的损失，同时由于价格较高的国债利率相对新发行的国债利率要低，故使得持债人的资产价格迅速下滑。这也是为何硅谷银行出现由于国债引发的18美元的亏损，导致其投资人纷纷撤资与取款，最终导致了银行倒闭。近期出现的银行危机事件都同出一折，主要诱发的外因为美联储与其他西方主要央行的激进加息，同时内部因素为银行内部的资产对冲与资产管理的漏洞。

美国国债收益率与美元的关系

国债收益率根据中央银行对基准利率调整而变动并经常是提前的预期反应，故央行一般会对未来的货币调整路径提前放出信号以给债券持有方时间做好风险对冲与投资结构的调整。所以美债与美联储的货币政策来讲，升息将引发国债收益率上行，反之亦然。同时，美联储升息与降息的预期将影响到美元走势，升息代表央行减少流动性，若同时伴随量化紧缩减少货币供给则将推动美元升值，打压其他国家货币兑美元的贬值。故美债收益率与美元基本为正相关走势，即同向走势。故自2022年3月份美联储开始升息以来，美债收益率与美元一路上行。

另外，美国长期与短期国债所给出市场信号也有所不同，短期国债即小于2年期的美国政府公债收益率是对美联储利率预期的反应，而长期国债收益率更偏向于对未来经济前景的预期。而美元走势与长期国债收益率的走势更加紧密，因货币价格在广义上是对一个国家经济运行情况的反映。这也是为何美元自2020年10月份筑顶以来便一路下行的原因。近期的美国与欧洲银行危机有可能令美联储不得不开始减缓升息甚至提前结束紧缩周期，以支持银行系统的流动性与稳定性。那么美元从中长期看仍然可能继续下行走势，但有可能受到美债收益率的反弹而出现短线走升。

美元指数技术分析视频

在近期欧美银行危机出现缓解的同时，美国政府公债收益率在近两日出现反弹，美元或有望出现一波上行



