X

选择您要开设的帐户

Top movers

美元兑日元重回144，干预汇率治标不治本

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

30 Sep 2022, 13:25

在9月22日，日本财务省和央行对汇率进行了24年来的首次干预，美元兑日元曾一度回落至140.35，然而好景不长，本在人民币、欧元、英镑和澳元均呈现大幅度回升的情况下，日元仍旧维持颓势，截至9月30日，美元兑日元报144.7，与其他经济货币形成了鲜明的对比。

在美国和日本利差不断扩大的背景下，日本方面对汇率的干预只能达到短期稳预期的作用，即向市场传达一个信号，只要继续做空就干预坚决打击外汇市场的做空投机客。

此前有媒体记者询问日本央行行长黑田东彦，如果日元贬值到150是否会考虑收紧货币政策，黑田东彦并没有对此作出回应。

9月30日，日本央行将在例行操作中增加债券购买，提出购买1250亿日元的10-25年期日本国债；购买4750亿日元的3-5年期日本国债；购买500亿日元的超过25年期的日本国债；购买550亿日元的5-10年期日本国债。

由于日本央行仍然毫不犹豫的实行宽松政策，日元可能仍旧维持走软的态势，但可能接下来将维持震荡走弱趋势，出现异常大幅度的快速拉升的概率较低

对于日本央行而言，现阶段维持按兵不动是最优选择，因为日本政府的负债率高达257%，如果放松10年期国债收益率曲线控制，日本政府将无力承担高额债务，这将加速日本信用的崩塌。0%收益率的日债，只有日本央行自己会选择购买。

日本央行现在的做法就是在等美联储结束加息周期，只有撑到美联储加息结束，利差可能就会在未来缩小。根据美联储9月会议的点阵图显示，美联储今年的利率峰值中位值在4.25-4.5%，明年是4.5%-4.75%。这就意味着在今年剩下的两次会议加完息后，美联储只需要在明年3月的会议加一次息，就结束加息周期

日本央行行长黑田东彦也在明年3月卸任，新上任的行长可能会调整口径。当然笔者认为新行长大概率不会放松宽松政策，日本虽然在8月的通胀上行至3%，连续5个月位于2%以上，但这个通胀是输入性通胀，并没有反映到消费上面。当明年全球进入经济衰退周期，大宗原材料价格下行，通胀具有回落风险。

日本央行1.3万亿的美元储备中有80%是美债，能直接干预汇率的美元现金储备在10%左右，意味着有1300亿现金。根据东京货币市场经纪公司估计，上周干预汇率动用了250亿美元。最终数据将于今日公布。如果按照这个规模来看，在不抛售美债的情况下，日本央行有4次干预机会。

因此，日本央行现在的做法就是“躺平”，只要市场的投机者不做空，日本央行将不进行干预动作，等待美联储加息结束。如果继续做空，日本央行就出手干预。在这种情形下，做空者在接下来的做空意愿会逐步降低。

考虑到这层逻辑，对于日元接下来的趋势预演如下图所示：

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图（9月30日）

来源：CMC Markets

点击查看大图


来自CMC的最新消息

Market news

对话总裁 | 苹果商店全面下架MT4/5，投资者将如何应对？

近日以来，MetaTrader 4 (MT4)和5 (MT5)目前在苹果商店中已无法找到并下载，这将会对我们CMC Markets 目前使用MT4平台的投资者产生怎样的影响？该如何思考日后投资风险的管控并选择怎样的投资平台作为可替代的方案呢？今日我们有幸以文字的方式采访到CMC Markets大中华地区总裁程必逸先生，一起来看看他如何评论此次事件对CMC Markets投资者的影响。

29 2022
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

今日市场展望：纳指、黄金、欧元或延续反弹
Top movers

英镑惨遭血洗，英国央行该作何回应？皮尔：英国央行将非常认真维护市场秩序的稳定

相关文章

Market news

对话总裁 | 苹果商店全面下架MT4/5，投资者将如何应对？

近日以来，MetaTrader 4 (MT4)和5 (MT5)目前在苹果商店中已无法找到并下载，这将会对我们CMC Markets 目前使用MT4平台的投资者产生怎样的影响？该如何思考日后投资风险的管控并选择怎样的投资平台作为可替代的方案呢？今日我们有幸以文字的方式采访到CMC Markets大中华地区总裁程必逸先生，一起来看看他如何评论此次事件对CMC Markets投资者的影响。

29 2022
Top movers

今日市场展望：纳指、黄金、欧元或延续反弹

市场风险情绪出现回暖，美元指数昨日曾一度失守113，美股、非美货币、黄金、原油均出现反弹

29 2022
Top movers

英镑惨遭血洗，英国央行该作何回应？皮尔：英国央行将非常认真维护市场秩序的稳定

英国央行首席经济学家皮尔表示，英国央行将非常认真维护市场秩序的稳定市场。市场预期英国央行可能在11月的会议上进行大规模的利率调整，而英镑现在陷入技术性的超卖，可能存在一定的反弹空间。

28 2022
Top movers

黄金节节败退，1600是否是终点？

上一轮黄金熊市的低点在2015年12月，当时美国的通胀趋近于0%，陷入通缩。当前美国的通胀是8.1%，如果回落到美联储的2%目标，1600可能不是终点

27 2022