日本央行干预汇率，恐仍不改日元贬值大势。韩国也坐不住了？

9月22日北京时间11：00，日本央行公布利率决议，维持利率水平在-0.1%，同时维持10年期国债收益率在0%，与市场预期相符。

日本央行表示将坚持采取宽松的货币政策支持经济，如有必要将采取额外的措施。短期和长期利率将维持在目前或者更低的水平。

日本央行行长在北京时间下午2：30的新闻发布会上表示，当前日本经济处在复苏中，但仍有较大不确定性。而对未来的经济前景的态度相对悲观，认为明年或者之后的时间通胀有下行的风险。而在谈及汇率问题上，他认为外汇干预是财务省的职责，与日本央行无关。并且他不认为日本政府会干预汇市。在被问及美元兑日元若涨至150时是否会收紧政策，黑田东彦表示不会对汇率前景发表评论。

由于黑田东彦的发言被市场解读为鸽派，美元兑日元曾一度突破145，日内最高触及145.9。

但在新闻发布会结束后不到1个小时，日本财务省进行了自1998年6月以来的首次干预，美元兑日元闻讯跳水2%，日内最低跌至140.35。

美元兑日元 USD/JPY —— 1小时图（9月23日）

来源：CMC Markets

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从目前来看，尚不清楚这是一次协调或是单独的干预。然而，从财务大臣铃木俊一的言论来看，财务省表示在某些情况可能会进行秘密干预，他们正在与外国货币当局沟通，但避免评论他们的反应。因此，这可能是一次单独的干预，缺乏与其他当局协调。如果是这样的情况，干预的可持续性可能面临挑战。

日本央行行长黑田东彦的任期将持续到明年3月，预期在他卸任前将不会修改前瞻性指引。自瑞士昨日大幅加息75个基点，将利率从-0.25%提高至0.5%，这意味着日本成为了唯一实行负利率的国家，而由于日本当前通胀水平仍未达到央行所提出稳定在2%的目标，没有看到物价-工资螺旋上升局面，维持负利率仍是有必要的。

截至8月，日本的外汇储备在1.292万亿美元的外汇储备，这是干预汇率的资金来源，其中约80%是外币计价的证券，而现金存款占外汇储备的10%左右。这意味着，真正的干预将需要出售大量美债。美国将如何应对日本可能大量出售的美债存在不确定性，如果出售美债会导致收益率上升，这反过来可能扩大美日之间的收益率差，促使日元贬值。

从整体趋势看，日本实际从今年1月以来减少了10%外汇储备规模，然而并不能阻止日元在今年的持续下跌。日本昨天向市场发出出手干预汇率的信号，结合明年4月下一任行长可能结束宽松政策的预期，其作用仅是在短期稳住预期，防止日债、日元的突然崩盘的概率，打击市场中做空的投机客。但稳预期难以扭转大势，日元也将在本年面临持续贬值的压力。

来源：TradingEconomics

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韩国也准备出手？

因美联储继续大幅度加息，给新兴市场货币带来压力。美元兑韩元周四升破1400创13年以来高位。今年以来，韩元兑美元汇率已经下跌超15%，主要原因为美元走强，另一方面是贸易平衡恶化的局面。自今年以来，韩国对外贸易逆差持续扩大，8月录得94.7亿美元。

美元兑韩元 USD/KRW —— 月线图（9月23日）

来源：Tradingview

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来源：TradingEconomics

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韩国出口大户半导体因受全球经济下行导致的需求萎缩，半导体价格下跌以及美国增加对出口中国半导体的限制，韩国8月半导体出口录得2年多来的首次同比负增长。

来源：TradingEconomics

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尽管韩国财政部和央行都警告将采取行动遏制汇率的过度波动，而且媒体报道称，当局正寻求措施缓解国内市场的美元需求，但抛售仍在加剧。

当地媒体在周三晚间报道称，韩国央行和韩国国民年金公团正考虑进行货币互换，以便养老基金就可以在不购买美元的情况下满足部分美元需求。双方均拒绝就这些报道置评。

韩国财政部长秋庆镐在周四早间的官员会议上承诺，将采取措施缓解韩元压力，而韩国媒体则报道称，韩国央行和韩国国民养老基金可能形成货币互换。

当天晚些时候，韩国联合通讯社援引一名高级官员在纽约的话说，美国和韩国领导人已经同意考虑为韩国金融稳定进行合作，包括双边货币互换。



