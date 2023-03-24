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英国央行上调利率至4.25%，5月将结束加息？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

24 Mar 2023, 13:30

英国央行货币政策委员会（MPC）昨日将利率上调 25 个基点，并保持其前瞻性指引不变。 英国央行官员以经济活动前景改善和 2 月 CPI 数据意外作为进一步加息的理由。 MPC重申加息将依赖进一步数据，表示将“在必要时调整银行利率，使通胀率回到 2% 的目标”，同时还指出，“如果有证据表明压力持续存在，那么将进一步收紧货币政策。”

MPC以 7-2 的多数投票通过加息25个基点的决策，上调了对近期的增长预期（现在预计第二季度 GDP 将略有增长， 2 月份预测将收缩 0.4%），并表明对金融市场紧张局势的担忧有限（FPC 判断英国银行体系仍然具有弹性）。

另一方面，MPC指出，连续工资压力的减弱幅度超过预期，并淡化了 2 月 CPI 的意外上行概率（考虑到服装和鞋类等波动性成分的显着贡献）。 因此，昨日的会议声明中不再指出通胀前景存在明显上行风险，这与 2 月份的会议相比有显着变化。

 英国周时薪同比涨幅
来源：TradingEconomics

总而言之，在昨日的央行会议上，MPC不再倾向于收紧政策，5 月的决定将完全取决于数据。

 

五月是否会停止加息？


许多考虑因素表明 5 月份可能将进一步收紧政策。 首先，最近几周活动前景有所改善。 MPC预测第二季度GDP将增长0.1%，而高盛的预测更加乐观，预期将增长0.3%。因此，英国认为或不会出现技术性衰退。 即使考虑到近期银行业出现压力，但MPC指出上半年GDP在更多财政支持和天然气价格下跌的情况下将增长显着。高盛预计英国央行将在 5 月份大幅上调其增长预测。

其次，劳动力市场仍然非常紧张。 虽然看到劳动力市场需求放缓的一些迹象，包括最近几个月的职位空缺显着下降， 但从相较于过去几年来看，职业空缺人数仍处于高位，表明劳动力市场仍然非常紧张，而且要实现再平衡还有很长的路要走。


 
英国职业空缺人数
来源：TradingEconomics

第三，当前的通胀水平仍然非常强劲。 虽然 2 月份的意外上行主要是由能源价格和一些波动性成分（包括服装和鞋类）推动的，但英国的通胀情况看起来比其他地方，尤其是美国，更具粘性。


 英国总体CPI同比涨幅
来源：TradingEconomics

当前的情况或将支持英国央行在5月继续紧缩，但由于未来的数据具有不确定性，以及围绕银行业压力的程度和对增长的潜在拖累仍然存在重大不确定性，经济增长可能将受到适度打击。在过去几个月的信贷规模逐步收缩对目前经济增长前景存在很大不确定性。


 
英国抵押贷款批准
来源：TradingEconomics

而迄今为止实施的 415 个基点的加息仍在整个系统中发挥作用。 高盛表明，到 2023 年第四季度和 2024 年第四季度，MPC的紧缩政策将使实际 GDP 水平分别下降约 2.5% 和 4%，从而严重影响未来几个季度的增长。 大部分拖累可能来自已经开始走弱的房地产市场。


来源：Halifax


因此，英国央行有可能在 5 月按兵不动，而不是再次加息。 但如果金融部门紧张局势迅速消退且国内价格压力的关键指标保持坚挺，英国央行仍有再次加息25个基点的可能性。


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