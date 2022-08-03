英国央行周四加息50bps预期升温，或支撑英镑中期进一步反弹约500点。

在5月的利率会议中，英国央行指出，它将密切监测通胀预期的指标，重要的是，高通胀预期如何影响工资和价格设定。此外，货币政策委员会（MPC）委员在最近的发言中重申了这一观点。英国国家统计局最新数据显示，截至5月的三个月内，整体平均周收入同比增长6.2%，整个经济体的常规薪酬（不包括奖金）同比增长4.3%。正如英国国家统计局所指出的那样，休假计划的影响所产生的扭曲现在已基本消除，这些数据给出了一个相对清晰的解读，并表明潜在的工资增长明显高于大流行前约3%的趋势。

更重要的是，最近的工资增长似乎具有相当广泛的基础，增加了英国央行对持续通胀压力的担忧。目前英国几乎所有部门的工资增长都远高于历史平均水平。这种广泛的薪酬压力源于英国劳动力市场的紧缩，职位空缺接近历史新高，职位空缺数量超过失业人数。

来源：Goldman Sachs Global Investment Research, Haver Analytics

在通货膨胀方面，7月天然气价格飙升基本收复了6月的所有失地， Ofgem可能将在10月把能源价格上限上调至55%左右（5月时英国央行预计10月将上调40%）。英国央行预计，今年的CPI可能达到11%。英国央行预计将在下半年加强鹰派预期，以抑制40多年来最严重的通胀。

英国央行或连续两次会议加息50bps

在上周，据市场的调查的54位经济学家有超过一半的人认为本周将加息25bps，高盛也预计英国央行若本周继续谨慎加息将使英镑下行至1.19。但本周加息50bps的预期升温，据路透调查：65位经济学家中的46位预计英国央行周四将加息50个基点至1.75%，19位预计英国央行将加息25个基点。英国央行的加息步伐远远落后于其他经济体，对加息幅度的定价将更多受全球紧缩的节奏影响，而不仅仅是国内因素，尽管英国央行行长贝利始终强调其政策的独立性。

在6月的MPC会议上，三名委员会成员投票赞成50个基点的上调，所有MPC成员都同意“必要时采取有力行动”的指导。自那以后，英国央行的评论基本上与6月会议的方向一致，英国央行行长贝利在最近的讲话明确表示，银行利率上调50个基点已摆在桌面上。并且在最近几周没有收到委员会任何更为鸽派成员的表态。鉴于强劲的通胀数据以及英国央行下半年增长预测可能大幅上调（5月份GDP月度增长远强于预期，与前两个月相比大幅向上修正），预计所有MPC成员将在本周的投票支持上调50个基点（分歧降低）。

英国月度GDP

来源：TradingEconomics

通胀的持续恶化和经济数据的弹性使英国央行可能在下半年进一步收紧货币政策，但其言论基调也可能效仿其他经济体，即未来的决策取决于数据。这与美联储、欧洲央行和澳联储最近采取的指导方针相一致。因此，在货币政策摘要中可能保留这样一句话：“银行利率进一步上调的规模、速度和时机将反映委员会对经济前景和通胀压力的评估”。在通胀攀升预期下，MPC在8月的会议后仍可能保留“有力行动”的措辞，以避免市场重新产生鸽派解读。因此，在8月会议可能加息50bps后，9月份仍有较大概率上调50bps。但随着全球经济陷入下行周期，全球紧缩步伐可能放缓，英国央行可能在11月和12月的会议上恢复25bps的加息幅度，利率在年底可能达到2.75%。

英镑兑美元 GBP/USD —— 周线图

来源：CMC Markets

英镑兑美元 GBP/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

周线级别来看，MACD指标与RSI指标都出现明显的底背离，而根据以往的走势来看，都呈现不同程度的反弹，因此，英镑可能仍具有一定程度的反弹空间。 中期的反弹目标可参考 1.2675 。

。 日线级别，英镑兑美元反弹突破下行趋势线压力，并且回测支撑有效，多头可能挑战1.233附近的阻力。若成功突破则形成“U”型底部，价格或进一步向上延伸。



