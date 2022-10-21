关注下周澳大利亚22-23财年新财政预算案和三季度通胀数据

新当选的工党政府将于10月25日发布新的22-23财年财政预算案，以制定自己的经济议程，并提供最新的宏观预测。

预期财政赤字将在未来的一段时间内降低，这反映了商品价格上涨和GDP强劲增长带来的收入增加。事实上，上个月公布的21-22财年最终预算结果显示，基本现金赤字为320亿澳元（占GDP的1.4%），低于3月份798亿澳元的赤字预测的一半。这主要是因为收入高于预期，尤其是公司税。

尽管如此，财政预测仍可能显示赤字。这是因为财政部可能会维持其对大宗商品价格较低的保守预测（因全球紧缩周期抑制商品的需求端），而失业率较当前水平可能有所上升。财政部还表明，国家残障保险计划、老年护理和国防等现有计划相关的支出已被上调。

在政策方面，预计政府还将宣布一些在竞选时承诺的新支出，包括增加儿童保育补贴支出和国家预算。财政部长最近还表示增加了洪水恢复工作的开支，同时建议削减与前政府相关的一些项目的开支。

在税收政策方面，政府已表示将收紧跨国税收规则，但表示不会对更广泛的税收设置进行任何重大改变，包括公司税或资源相关税。

本月早些时候，围绕计划中的个人所得税“第三阶段”削减进行了一些公开辩论，这是上届政府通过立法制定的，并针对高收入人群。这些减税措施将于24-25财年生效，最初每年将花费150亿至200亿澳元。尽管政府内部似乎存在一些关于是否取消这些减税的内部辩论，但财政部长最近表示，政策不会改变。

高盛预计2023财年的赤字将下调约400-500亿澳元至约300亿澳元，2023财年至2026财年的累计赤字将从之前的2350亿澳美元下调至约1500亿澳元。鉴于长期债券收益率最近有所增加，未偿债务的市场价值也可能会被下调（尽管从整个政府的角度来看，这将被澳大利亚储备银行最近持有的债券的会计损失部分抵消）。

媒体报道称，除了新的税收和支出措施外，新政府不久将对工作场所关系政策进行改革，包括扩大工人参与全行业工资谈判的能力，并加快国际移民，以缓解国内劳动力短缺。

从中期来看，与2020年至2021年相比，赤字规模的持续减少可能会对澳大利亚未来几年的GDP增长带来不利影响。虽然政府可能会寻求以有针对性的方式缓解生活成本压力，但在高通胀环境上，这种对增长的不利影响是对通胀施加下行压力的必要条件。

三季度通胀可能进一步走高

2022年第二季度，澳大利亚整体CPI环比增长1.8%，同比增长6.1%。从分项来看，食品、交通和住房成本持续大幅上涨。通胀的基本指标仍然较高，经调整的平均CPI环比增长1.5%（同比增长4.9%），加权CPI中值环比增长1.4%（同比增加4.2%）。

高盛预计三季度CPI将环比增长1.7%，同比增长7.1%。住房通胀可能仍然是通胀的主要驱动因素，建筑成本上涨和租金上涨是通胀的原因。三季度公用事业价格的大幅上涨也将推动住房篮子，尽管各州政府的大量补贴将缓解上涨幅度。

受最近洪水事件的推动，食品价格也可能在本季度大幅上涨。而随着燃料价格的下跌，运输通胀可能会有所缓解。部分月度数据表明，尽管受洪水影响的新鲜蔬菜价格在本季度末有所下降，但食品价格在地缘冲突和极端天气下仍存在一些上行风险。



