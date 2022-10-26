澳大利亚第三季度通胀创32年来新高，澳联储11月加息50个基点？澳元能否继续反弹

澳大利亚统计局（ABS）周三公布，第三季度澳大利亚居民消费价格指数(CPI)同比上涨7.3%。环比增长1.8%，均高于此前经济学家的预期。

从政策的角度来看，今天的结果可能会迫使澳联储下个月上调其2022年底的平均通货膨胀预期至6.5%左右(之前为6.0%)。并且不排除澳联储在11月的利率会议上恢复加息50个基点的做法。

来源：ABS

ABS数据显示，这是自1990年6月以来的最高同比增幅。当时，澳联储的现金利率为15%-15.5%，而现在为2.6%。

从各分项来看，食品价格(季度+3.2%)的涨幅超出市场预期，由于投入成本上升和劳动力短缺，外出就餐和外卖价格(+2.9%)上涨，水果和蔬菜价格(+4.5%)受到洪水事件的影响。受租金上涨(+1.3%)和建筑成本上涨(+3.7%)的推动，住房成本(+3.2%)继续强劲上涨。公用事业价格(+4.8%)受到更高的天然气价格(+10.9%)的提振，部分被各联邦政府的电力补贴抵消。不包括这些退税，基础公用事业价格在本季度上涨了11.7%。家具、家用设备和服务(+2.8%)强于预期，部分受物流成本和供应链问题的推动，而运输价格(-0.4%)受燃料价格下降的推动，弱于预期。受国际旅游和住宿价格上涨(+16.8%)的推动，娱乐和文化价格(+1.3%)也有所上涨。

来源：ABS

由于通胀加速上升，带给家庭和企业更大的压力。并且根据周二公布的联邦预算显示，通胀率将在今年晚些时候达到7.75%的峰值，而澳联储的目标是将通胀率控制在2%-3%的区间，这意味着澳联储可能会用更长的时间将关键利率提高至最高水平。澳联储在10月意外转鸽加息了25个基点，此次通胀数据或使澳联储在11月的会议上再次加息50个基点，并在12月、明年2月、3月各加息25个基点，将现金利率提高至3.85%的峰值。

澳元兑美元自10月13日触及2020年4月以来低点0.617后企稳反弹，通胀数据的超预期走高带动了今日澳元的继续攀升。预计澳元兑美元将延续反弹趋势，第一目标参考斐波那契38.2%回档位的0.653。该位置也为此前的关键阻力。若形成突破，价格可能进一步反弹至斐波那契50%回档位的0.664，该位置同时面临下行通道下轨的压制。从目前结构上看，澳元兑美元仍处于大级别的下跌趋势，因此现阶段反弹仍倾向于超跌的短期修正。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（10月26日）

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