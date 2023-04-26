澳大利亚第一季度总体CPI增幅放缓，但服务业通胀仍居高位，澳元延续疲软走势

4月26日，澳大利亚统计局（ABS）发布了23年第一季度的通胀数据，总体CPI同比上涨7%，与预期基本持平，相较于去年第四季度的7.8%明显放缓；季度上涨1.4%，为 2021 年底以来的最低水平。周三的数据证实，通胀在去年第四季度触及1990年以来的最高水平7.8%，该水平已经见顶。

但从分项上看，对本季度增长贡献最大的是医疗和医院服务（+4.2%）、高等教育（+9.7%）、天然气和其他家庭燃料（+14.3%）以及国内度假旅行和住宿（+4.7%）。

ABS的价格统计主管Michelle Marquardt 表示：“教育和医疗费用的上涨是预料之中的，因为在年初高等教育费用也被编入指数，本季度高等教育的表现更加强劲；而医疗和医院服务价格的增长为季节性的，全科医生和其他医疗服务提供者会重新评估他们的咨询费，而且医疗保险会在日历年开始时重新设置。今年1月份，一些私人医疗保险的保费也有所上涨，加剧了医疗和医院服务价格的上涨。学校假期期间对旅行和住宿的强劲需求以及重大活动的回归也是导致价格上行的主要原因。”

“核心通胀和服务通胀的势头足以保证收紧政策，并维持对 5 月再次加息的预期。” Marquardt补充道。

虽然近几个季度汽车燃料价格的下跌、以及家电、家具和服装价格的下跌有助于总体CPI走软，但服务业的年通胀率+6.1%仍高于去年第四季度+5.5%的水平，为2001年以来的最高水平。

来源：ABS

尽管通胀峰值已现，但当前通胀仍远高于澳联储 2% 和 3% 的目标利率水平，这份数据是澳联储下周二召开利率会议前公布的最终主要数据。 本月初，该银行暂停了加息，该行自去年5月以来已经连续 10 次加息，但同时保留了在通胀等额外信息需要时再次加息的选择。

在今天公布 CPI 之前，市场预期澳洲联储 5 月加息的可能性仅为 17%，下一步将是降息。 不过，经济学家的分歧更大，一些人表示央行在年内至少还有一个加息。

数据公布后，澳元兑美元日内仍维持较弱的走势，因市场对澳联储在下周二的会议中是否加息仍存在分歧，进一步收紧的依据是核心与服务业通胀仍然强劲。但可以看出，虽然商品和服务的价格继续保持着涨势，但增幅相较于近几个季度已经出现放缓。而在2023年的剩余的时间中，全球经济的收缩或将导致贸易疲软，从而促使通胀进一步放缓。

澳元兑美元在日线级别跌破下跌趋势中的旗形整理区间，意味着价格或有进一步的下行压力，MACD指标0轴下方再次形成死叉，下方第一目标：0.655，若失守或进一步下探至0.64附近。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图来源：CMC Markets（4月26日）

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