一周展望：科技大公司财告是否会继续支撑美股反弹？

上周，华尔街的涨势失去动力，道指和标准普尔 500 指数收低。然而，由于对美联储加息放缓的乐观情绪以及科技公司财告的乐观预期，纳斯达克指数再次跑赢美国其他两大股指和欧洲市场。与此同时，亚洲股市因中国重新开放的乐观情绪和大宗商品价格走强而进一步上涨，表明投资基金可能正在转向货币政策更加利好的地区。

本周美国第四季度 GDP 将成为关注焦点，因为投资者将评估这个世界最大经济体的经济运行状况。此外，微软和特斯拉都将公布第四季度财报，这将进一步撼动市场。

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重点关注

澳大利亚股市上涨：ASX200 指数连续第三周上涨，在强劲的产出数据和积极的指引下，BHP和力拓等澳大利亚矿业公司的股票领涨。该指数仅比 2022 年 4 月创下的历史高点低 2%。

黄金延续涨势：黄金期货连续第四周上涨，创9个月新高。贵金属在关键支撑 1,900 上方盘整，或有望逼近下一个潜在多头目标 1,976。

原油突破 80：由于中国重新开放，需求前景改善，石油市场继续上涨，抵消了了因美联储加息放缓的可能性带来的经济衰退担忧的负面影响

比特币上涨：比特币周五上涨 6% 至 22,000 点以上，周末突破 23,000 点，达到 2022 年 8 月以来的最高点。由于风险偏好情绪盛行，以太坊上周飙升 16% 至 1,600 点以上。

经济日历

（1 月 23 日至 1 月 27 日）所有时间均为澳大利亚 AEST

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