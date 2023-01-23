X

选择您要开设的帐户

Earnings

一周展望：科技大公司财告是否会继续支撑美股反弹？

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

23 Jan 2023, 11:55

上周，华尔街的涨势失去动力，道指和标准普尔 500 指数收低。然而，由于对美联储加息放缓的乐观情绪以及科技公司财告的乐观预期，纳斯达克指数再次跑赢美国其他两大股指和欧洲市场。与此同时，亚洲股市因中国重新开放的乐观情绪和大宗商品价格走强而进一步上涨，表明投资基金可能正在转向货币政策更加利好的地区。

本周美国第四季度 GDP 将成为关注焦点，因为投资者将评估这个世界最大经济体的经济运行状况。此外，微软和特斯拉都将公布第四季度财报，这将进一步撼动市场。

点击放大表格

重点关注

 

澳大利亚股市上涨：ASX200 指数连续第三周上涨，在强劲的产出数据和积极的指引下，BHP和力拓等澳大利亚矿业公司的股票领涨。该指数仅比 2022 年 4 月创下的历史高点低 2%。

黄金延续涨势：黄金期货连续第四周上涨，创9个月新高。贵金属在关键支撑 1,900 上方盘整，或有望逼近下一个潜在多头目标 1,976。

原油突破 80：由于中国重新开放，需求前景改善，石油市场继续上涨，抵消了了因美联储加息放缓的可能性带来的经济衰退担忧的负面影响

比特币上涨：比特币周五上涨 6% 至 22,000 点以上，周末突破 23,000 点，达到 2022 年 8 月以来的最高点。由于风险偏好情绪盛行，以太坊上周飙升 16% 至 1,600 点以上。

 

经济日历

（1 月 23 日至 1 月 27 日）所有时间均为澳大利亚 AEST

点击放大表格


来自CMC的最新消息

Top movers

2023兔年投资展望

中国农历新年将至，在1月，全球股市表现亮眼尤其是中国股市，受放松疫情管控影响以及人民币触底走强吸引大量外资流入，北向资金在1月净流入逾938亿元创历史单月峰值。上证指数自11月低点反弹约12.7%，香港恒生指数自10月底以来反弹约50%。人民币兑美元自10月底以来升值约9.1%。黄金同样表现亮眼，自11月初以来上涨逾300美元。

19 һ 2023
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

日本央行按兵不动，转向预期被泼冷水，美日重回130
Top movers

黄金开年上演逼空行情！下一个目标2000？现阶段能否追多

相关文章

Top movers

2023兔年投资展望

中国农历新年将至，在1月，全球股市表现亮眼尤其是中国股市，受放松疫情管控影响以及人民币触底走强吸引大量外资流入，北向资金在1月净流入逾938亿元创历史单月峰值。上证指数自11月低点反弹约12.7%，香港恒生指数自10月底以来反弹约50%。人民币兑美元自10月底以来升值约9.1%。黄金同样表现亮眼，自11月初以来上涨逾300美元。

19 һ 2023
Top movers

日本央行按兵不动，转向预期被泼冷水，美日重回130

1月18日，日本央行在利率会议上维持-0.1%的利率水平不变，维持国债收益率目标0%。日本央行一致通过收益率曲线控制（YCC）决定。

18 һ 2023
Top movers

黄金开年上演逼空行情！下一个目标2000？现阶段能否追多

黄金能否涨至2000？黄金和美国CPI的关系

17 һ 2023
Top movers

一周展望：日本央行利率决议，中国2022第四季度GDP，高盛，奈飞Q4财报

日本央行是否会退出负利率？中国第四季度GDP料萎缩，高盛、奈飞Q4财报

15 һ 2023