近期黄金价格走势分析：黄金连续回落，反弹结束了？

近期黄金价格走势情况

黄金自8月下旬以来从1885美元连续上涨，在9月1日最高触及1953美元。但本周黄金在前三个交易日连续走弱，截至9月6日收盘，黄金报1916.5美元/盎司。

我们在8月24日的报告中提到了黄金本轮的反弹目标在1945 – 1950美元，并且发表黄金在当前时间点只具备短期多头观点，不具备现阶段走牛的条件。在过去的两周价格符合预期运行。详情参考：黄金止跌回升，或进一步向上反弹

黄金价格基本面分析

本周美联储理事沃勒表示，最近的数据没有表明美联储需要立即采取行动，即9月暂停加息或板上钉钉。但他同时表示，再一次加息不太可能导致经济衰退。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特表示，经济强劲与通胀上行的背景下，美联储可能需要将利率再提高一点。结合本周公布的一些数据，例如8月ISM非制造业PMI录得54.5，超出预期的52.5，前值为52.7。以及7月的进出口数据也强于前值。市场对美联储在11月加息的预期升温，CME的FED Watch预测11月加息25个基点的概率升至43.5。当前稳固的经济基本面支撑了美元上行，国债收益率进一步走高压制了金价。

从基本面因素来看，一些数据已经出现了疲软，例如劳动力市场降温，居民储蓄率降低，消费者信心下降，服务业通胀下降等，这意味着美联储的加息已经进入尾声，但美联储似乎并不想让市场提前对政策转向进行计价，因此仍在向市场释放偏鹰派的信号，即预期管理。我们在当前时间点无法判断美联储已经不存在进一步加息的可能，这意味着黄金现在可能仍存在探底的可能性。但我们或许能确认的是，美联储可能有且仅有一次的加息在11月，即加息结束，国债收益率触顶，这表明金价持续走牛的条件或在年底。

黄金价格技术面分析

下图为美国10年期国债收益率，我们从整体的结构可以看出当前仍处于多头趋势中，近期走势与黄金呈现反比，即8月22日国债收益率触顶回落时支撑了黄金底部反弹。而近期在加息预期犹存的情况下，10年期国债收益率重新走高，这压制了金价。

美国10年期国债收益率 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月7日）

从黄金价格的走势来看，目前在布林带中轨1915附近获得了支撑，但价格承压于5日均线之下，目前走势转弱。需观察价格能否守住1915，若失守或进入到5浪下跌的最后1浪。MACD指标在0轴下方有再次形成背离之势，若形成死叉则空头确立，投资者可等待破前低的介入机会。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（9月7日）



