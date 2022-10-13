CMC Markets预计2023财年上半年净营业收入将增长21%

作者：Solomon Oladipupo 翻译: CMC Markets

CMC Markets 预计其净营业收入将达约1.53 亿英镑。

作为公司多元业务发展的一部分，CMC Markets推出了英国投资平台。

机构外汇 CMC Markets

CMC Markets是一家总部位于伦敦的经纪商。该公司预计其2023财年上半年（截至2022年9月）的净营业收入将达约1.53亿英镑，同比增长21%。

借势伦敦规模最大的金融事件——金融巨头伦敦峰会。今年，我们的业务已拓展至线上交易、金融科技、数字资产、区块链和支付等全新垂直领域。

CMC Markets致力于提供线上交易服务，其服务网络覆盖了英国、澳大利亚、德国和新加坡等12个国家的零售和机构客户。该公司于上周四发布了2023财年上半年收盘前交易更新，并在报告中载列了相关净营业收入预测。

CMC Markets指出：“八月和九月的市场复苏行情支撑着公司的净营业收入增长”。

此外，该公司的业务扩张计划已步入正轨，通过新增附加产品、基于2022年成果开展地缘扩张以及保持基本发展方向，有望在未来三年实现净营业收入上涨30%。

CMC Markets预计其杠杆净交易收入将同比增长27%，增至1.28亿英镑左右，而该公司认为其非杠杆净交易收入将同比下降14%，降至2100万英镑左右。

在2022财年的前六个月内，该公司的杠杆和非杠杆净交易收入分别为1.01亿英镑和2400万英镑。

CMC Markets预计其杠杆客户总收入将同比增长22%，增至1.55亿英镑。2022年上半年的杠杆客户总收入达到1.27亿英镑。

此外，CMC Markets（已在伦敦证券交易所挂牌交易）披露，其杠杆客户资产管理规模为5.3亿英镑，“略低于历史期末记录5.6亿英镑，但仍处于较高水平。”

该公司表示：“与2022年上半年相比，2023年上半年的活跃杠杆客户数量略有下降，但被公司整体业务活动的增长所抵消。”

CMC Markets预计其运营成本将在2020年上半年8400万英镑的基础上增长30%。该公司估计，扣除可变薪酬后，其成本将达1.09亿英镑左右。

今年7月，《金融巨头》报告称，因人力和非人力成本的增长，CMC Markets预计其运营成本将较年度指引增长5%。

多元业务计划

CMC Markets于上周五推出了英国投资平台CMC Invest，旨在为客户提供逾1100只英美股票、逾135只交易所交易基金及投资信托项目的投资机会。

该公司指出，这项英国非杠杆业务是其“稳定多元化经营战略”的一部分。

2021年9月，CMC Markets以2500万澳元收购了澳新银行集团的50多万股票投资账户，澳新银行是澳大利亚市值排名第四的银行。

CMC Markets表示，目前正在进行客户迁移工作，这项工作应该会在本财年下半年完成。

CMC Markets首席执行官Lord Cruddas指出：“这一转向自主投资的收购案对我们来说是一个重要的里程碑，因为这代表着迈入非杠杆市场的重要增长机会和多元化经营机会。”

Cruddas补充道：“尽管目前仍处于开发的初始阶段，但我们计划在未来几个月增加更多功能，我们希望利用最好的技术，降低交易成本和费用，从而为投资者提供无与伦比的市场准入机会。”

此外，CMC Markets表示，上半年结束时，其澳大利亚股票经纪公司的资产管理规模“略有下降”，“低于历史最高水平”，但与澳大利亚市场的表现相符。该公司补充道，与疫情前水平相比，其资产管理规模“仍处于较高水平”。

CMC Markets 2023财年的半年度业绩将于2022年11月16日公布。



