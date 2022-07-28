2022年第3季度全球市场展望：通胀预期下调，股票、债券或呈压抑后反弹行情（第3部分）—— 中国A股

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特斯拉向上突破底部区间，股价今年是否还有回1000美元的可能？

在2022年第二季度，尽管面临着一定的挑战，包括有限的生产和本季度上海工厂的停产，但实现了行业内最高的营业利润14.6%，正自由现金流6.21亿美元，其每股收益为1.95美元，超出了1.81美元的预期，较2021第2季度同比增长91%。并在6月实现了历史上最高的汽车生产月。