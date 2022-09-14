美国8月通胀爆表血洗美股，下周加息100个基点？美股或还没跌完

周二，美国劳工统计局公布了8月的通胀数据，总体和核心CPI均超预期。总体CPI同比上涨8.3%，高于预期的8.1%；核心CPI同比上涨6.3%，高于预期的6.1%。

住房、食品和医疗保健指数的增长是促成通胀上行的主要分项。汽油指数下降了10.6%，大部分抵消了这些增长。食品指数继续上升，当月上升0.8%，家庭食品指数上升0.7%。当月能源指数下降5.0%，因汽油指数下降，但电力和天然气指数上升。

8月份，除食品和能源以外的所有项目的指数上升0.6%，增幅高于7月份。住房、医疗、家居装修和运营、新车、机动车保险和教育等指数在当月有所上升。8月份，包括机票价格、通讯、二手车和卡车在内的一些指数出现了下降。

在截至8月的12个月中，所有项目指数增长了8.3%，低于截至7月的8.5%的增幅。过去12个月，除食品和能源外的所有项目指数上涨6.3%。截至8月的12个月里，能源指数增长了23.8%，增幅低于截至7月的32.9%。食品指数在过去的12个月增长了11.4%，是1979年5月以来的最大增幅。

美国三大股指遭受重挫，纳指跌5.52%，标普500指数跌4.3%，道指一天跌超1200点。

对于美股昨晚的走势，我们在昨天的文章中已经有所预测。逢高看空策略的依据为，市场通常会提前一周左右对重大数据做出一个预期，早在上周市场已经预期核心CPI或将走高，美联储加息75个基点的预期持续上升，然而美股却在数据公布前连涨4天。从常理来看，应该在重要数据披露前规避风险，然而市场反其道而行之，这就意味着存在重大的风险。

在通胀数据公布后，据CME的FED Watch预期显示，美联储9月加息50个基点的概率为0，加息75个基点的概率为62%，加息100个基点的概率为38%。

来源：CME

由于8月通胀是美联储9月会议前最后的一个重要数据，因此现阶段市场改变市场预期的概率较小，美股将持续承压至美联储利率会议前。

至于加息75个基点还是100个基点，对于交易而言，所需要思考的是是否在议息会议前进行获利了结的操作，这根据个人的风格来自行决定。现阶段仍然以高空的策略进行跟踪。可能出现的两种情形：1）美联储9月加息75个基点，这就使市场的空头表现有些过度，加息后美股或有修正。年底前迎来一波反弹，明年在衰退预期再跌一波；2）美联储9月加息100个基点，美股进一步破位下行创出新低。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（9月14日）

来源：CMC Markets

纳指昨日最高触及12890后迅速回落，最低跌至12005.69。该位置为此前支撑，但在市场预期近期不会扭转的情况下，进一步破位下行概率较大。策略上仍以逢高看空为主，修正反弹高点：12350。

道琼斯工业指数 DJI —— 日线图（9月14日）

来源：CMC Markets

道琼斯工业指数目前有向下破位的迹象，若跌破31000或进一步下行至30000。

标普500指数 SPX500 —— 日线图（9月14日）

来源：CMC Markets

标普500指数若出现修正可参考4000点附近，此处或进一步承压下挫。若跌破3900或进一步下行至3740，然后是3650。



