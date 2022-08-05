阿里巴巴（09988.HK）2023财年Q1财报整体好于预期，股价或重启反弹至130港元。

阿里巴巴集团(BABA/09988.HK)与昨日公布2023财年第一季度财报，其中营收好于预期，总收入2056亿元人民币，与前值基本持平。Q1净利润录得227.39亿元，高于市场预期187.27亿元，较去年同期的451.41亿元下跌近50%。Q1调整后每ADS收益为11.73元人民币，去年同期为16.6元。

重点包括:（1）中国商务、国际商务、本地消费服务、菜鸟驿站的EBITA利润率好于预期，体现出有效的成本控制；（2）行业在线零售商品销售的增长差距连续缩小：本季度阿里巴巴的淘宝/天猫实体商品GMV同比-5%(高于高盛/市场预期同比-8%/-6%)，而国家统计局（NBS）的在线商品销售同比+3%。与3月当季相比，阿里巴巴的GMV(较低的个位数下降)与NBS在线商品(同比+9%)的差距缩小了10%。客户管理收入(CMR)同比下降10%，与高盛/市场预期基本一致，降幅大于GMV，扭转了第一季度的趋势，主要原因是由于Covid-19的影响，订单取消增加，导致4月和5月大部分时间供应链中断。其结果是佣金收入缩水。而广告收入则有所好转，降幅略大于GMV的降幅。

管理层展望: 管理层认为7月消费逐渐复苏，甚至比6月要好，但指出宏观方面仍有许多挑战，消费者信心需要一段时间才能完全恢复，22年上半年消费者支出占可支配收入的百分比下降至64%，去年同期为69%。在盈利前景方面，集团将继续专注于提高运营效率和优化成本。

集团各大业务板块表现

中国商业：2023财年Q1淘宝/天猫实体商品GMV同比下降了5%，而全国在线商品零售同比增长了3%。尽管新冠疫情在6月当季造成了严重干扰，但该公司在6.18购物节期间实现了GMV的同比正增长，CMR营收同比增长-10%。受优化的用户获取成本和活跃客户平均消费水平的提高推动，淘宝交易的年度和季度亏损均有所收窄。淘菜GMV同比增长200%以上，优化的定价策略、更好的采购能力和降低的运营费用导致亏损逐步缩小。

国际商业：2023财年Q1收入同比增长2%。国际零售/国际批发收入同比增长-3%/+12%，上个季度同比分别增长4%/13%，其中Lazada、AliExpress、Trendyol和Daraz的综合订单量同比下降4%。特别是Lazada/Trendyol的订单量同比增长了10%/ 46%，但全球速卖通的订单却出现了下降，原因包括欧盟增值税规定的变化、欧元兑美元贬值以及俄乌冲突导致的供应链/物流中断。

本地消费服务收入同比增长5%至106亿元人民币，息税前利润(EBITA)亏损收窄至30亿元人民币(上季度为-55亿元人民币/去年同期为- 48亿元人民币)。饿了么收到补贴并且配送成本下降，平均订单价值增加，用户获取优化。其单位经济在本季度转向积极。管理层对饿了么的亏损有望缩小有信心。

阿里云营收同比增长10% ，上季度同比增长12%，主要得益于非互联网行业的复苏，部分抵消了互联网和在线教育行业宏观需求疲软的影响。经调整的EBITA利润率从季度前的1.5%/2.1%降至1.4%。23财年Q1非互联网行业跨部门淘汰后的云收入贡献为53%，同比增长5%。

高盛评级

对阿里巴巴评级为买入。基于SOTP的12个月目标价为每股167美元/ 163港元。主要风险：GMV增长放缓，货币化水平下降，竞争更加激烈。

阿里巴巴 09988.HK —— 周线图

来源：CMC Markets

阿里本周触底反弹，周线级别在向上突破下行趋势线后，在趋势线附近获得支撑，若本周实现收阳，或形成三重底。

底部形态目前形成上行通道。因此，价格有望重新反弹至通道上轨130附近。



