鲍威尔放“鹰”，科技股集体回调，接下来或面临较清淡的市场

如市场所预期的那样，美联储在2月的利率会议上维持当前水平不变，并消除了市场对3月降息的期待。鲍威尔在新闻发布会上表示，FOMC成员对抑制通胀的信心一直在增强，但希望信心更大。 具体来说，他们希望看到更多好的数据，并寻找更好数据的延续性。

鲍威尔同时表示，FOMC不需要看到经济活动或劳动力市场数据出现任何恶化就降息，但3月份的降息是“可能但不是最有可能的情况”。尽管鲍威尔没有排除三月份降息的可能性，并指出“可能发生的风险会导致我们更快或更早地采取行动，这可能是劳动力市场的疲软或更加严重的风险”。

美联储决议对市场的影响

由于降息预期被修正，美国三大股指均收跌，纳斯达克综指下跌2.23%，标普500下跌1.61%，道指下跌0.82%。科技股均收跌，其中谷歌在财报业绩发布后下跌7.5%，因广告业务增长不及预期。微软下跌2.69%，因对下个季度的指引较弱，预计Azure的销售或放缓。而此前大热的芯片股AMD也在财报发布后从高位回落，截至周三收盘，该股本周下跌了5.4%。

市场接下来还要面临苹果等公司财报的考验

在经历了连续两日的下跌后，美国科技股苹果、亚马逊、Meta将于2月1日盘后发布业绩报告。苹果股价在业绩报告发布前录得六日连续下跌，因市场普遍预期iPhone在中国面临销售下滑的困境，而其头显设备Vision Pro无法成为新的业绩增长引擎，并对2024年的展望仍旧悲观。Meta的股价也从高位回落，在谷歌广告业务放缓的背景下，Meta能否实现广告收入的强劲增长可能存在未知数，而其AI和元宇宙部门的亏损可能仍旧持续下去。

就目前来看，美股在经历了1月强劲上涨后，预计2月和3月整体市场的表现较相对较弱，主要因素为1）上个季度强劲的业绩表现被充分消化，2）新的季度指引较弱，3）地缘冲突的不稳定性，4）美国地区银行的隐患，5）市场流动性枯竭风险。

美联储接下来的动向预测

市场普遍认为美联储可能将首次降息推迟在5月或者6月，这是在建立在当下无明显风险的情形下。值得注意的是，美联储在1月的声明中删除了“银行系统稳健且具有弹性”这句话。并且纽约社区银行在财报发布后下跌了38%，这引发了市场对区域银行危机的担忧。就从目前来看，地区银行危机、商业地产风险、地缘冲突、隔夜逆回购规模的枯竭、学生贷款违约率上升均意味着美国当下经济的不稳定性，但美联储目前仍以失业率这个滞后的指标来决定当下是否决定降息。就目前来看，不能完全排除3月降息的可能性，即使它没有降息，美联储可能也会在流动性完全枯竭前放缓缩表的步伐。



