亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.02

澳洲股市



今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨1.47%，报7699.4点； ASX All Ordinaries指数涨1.44%，报7931.6点；ASX Small Ordinaries指数涨1.95%，报2972.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：投资公司Pinnacle Investment Management Group（+8.62%），铀生产公司Boss Energy Ltd（+7.95%），以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（+6.59%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.84%），电气公司AGL Energy Ltd（-4.33%），以及锂化学品生产商Arcadium Lithium PLC（-3.86%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨3.37%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.21%，报15533.56点；国企指数跌0.09%，报5218.99点；恒生科技指数跌0.72%，报3043.9点。南向资金今日净卖出39.87亿元，近5日累计卖出94.15亿元。



盘面上，电力、食品板块涨幅居前，制药板块大幅下跌。



电力板块方面，澳达控股涨9.62%，华能国际电力涨3.64%，中电控股涨1.98%，华电国际电力涨1.94%。



食品板块方面，运兴泰集团涨48.57%，永续农业涨15.38%，康大食品涨8.89%，超大现代涨7.69%，亚洲果业涨5.26%。



制药板块方面，药明康德跌21.19%，药明合联跌16.72%，康龙化成跌10.57%，华康生物医学跌7.35%，百济神州跌7.1%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



