X

选择您要开设的帐户

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.02

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

02 Feb 2024, 16:45

澳洲股市


今日澳洲指数全天走高，S&P/ASX 200指数涨1.47%，报7699.4点； ASX All Ordinaries指数涨1.44%，报7931.6点；ASX Small Ordinaries指数涨1.95%，报2972.3点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：投资公司Pinnacle Investment Management Group（+8.62%），铀生产公司Boss Energy Ltd（+7.95%），以及铀生产公司Paladin Energy Ltd（+6.59%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（-7.84%），电气公司AGL Energy Ltd（-4.33%），以及锂化学品生产商Arcadium Lithium PLC（-3.86%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨3.37%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.21%，报15533.56点；国企指数跌0.09%，报5218.99点；恒生科技指数跌0.72%，报3043.9点。南向资金今日净卖出39.87亿元，近5日累计卖出94.15亿元。


盘面上，电力、食品板块涨幅居前，制药板块大幅下跌。


电力板块方面，澳达控股涨9.62%，华能国际电力涨3.64%，中电控股涨1.98%，华电国际电力涨1.94%。


食品板块方面，运兴泰集团涨48.57%，永续农业涨15.38%，康大食品涨8.89%，超大现代涨7.69%，亚洲果业涨5.26%。


制药板块方面，药明康德跌21.19%，药明合联跌16.72%，康龙化成跌10.57%，华康生物医学跌7.35%，百济神州跌7.1%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


来自CMC的最新消息

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.01

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.31

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.30

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.01

今日澳洲指数低开低走，S&P/ASX 200指数跌1.2%，报7588.2点； ASX All Ordinaries指数跌1.11%，报7818.8点；ASX Small Ordinaries指数跌1.36%，报2915.5点。香港股市冲高回落。截至收盘，恒生指数涨0.52%，报15566.21点；国企指数涨0.57%，报5223.48点；恒生科技指数涨2%，报3065.95点。南向资金今日净卖出13.42亿元，近5日累计卖出1.05亿元。

01 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.31

今日澳洲指数集体走高，S&P/ASX 200指数涨1.06%，报7680.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.99%，报7912.8点；ASX Small Ordinaries指数涨0.93%，报2955.6点。香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌1.39%，报15485.07点；国企指数跌1.54%，报5194.04点；恒生科技指数跌3%，报3005.8点。南向资金今日净卖出6.32亿元，近5日累计净买入30.53亿元。

31 һ 2024

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.01.30

今日澳洲指数小幅走高，S&P/ASX 200指数涨0.29%，报7600.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.34%，报7835点；ASX Small Ordinaries指数涨0.77%，报2928.4点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.32%，报15703.45点；国企指数跌2.47%，报5275.37点；恒生科技指数跌3.27%，报3098.87点。南向资金今日净卖出8.6亿元，近5日累计净买入56.65亿元。

30 һ 2024