为什么玛莎百货的股价在今年上涨近60%？

迄今为止,玛莎百货的股价一直处于上涨趋势。截至7月13日,该股今年上涨了 59.65%,s收盘价在196.85便士。

强劲的年度业绩激发了投资者的热情。 在5月24日发布的年报数据显示,截至 2023 年 4 月 1 日的 12 个月内,销售额同比增长 9%,达到 120 亿英镑。税前利润为 4.757 亿英镑,高于 3.917 亿英镑。 服装和家居用品销售额增长 11.5%,达到 37.2 亿英镑,食品销售额增长 8.7%,达到 72.2 亿英镑。 玛莎百货还恢复了适度的股息。玛莎百货股价在年报发布后上涨了 12% 以上,此后该股又进一步上涨了 超20%。

玛莎百货股价和销售额飙升的原因是一项扭亏为盈的战略,其改进了食品和服装产品,并实现了供应链的现代化。 结构性成本削减计划已为 2024 年全年计划节省超过 1.5 亿英镑。

玛莎百货荣获最高奖项,但股东抱怨不已

玛莎百货在 7 月的 Grocer Gold Awards 颁奖典礼上荣获“年度最佳杂货商”称号,这在其历史上尚属首次。 《The Grocer》主编兼评审团主席Adam Leyland 表示,玛莎食品凭借令人印象深刻的食品大厅,先发制人、齐心协力解决其价值问题,以及供应链的重组,使其活跃客户数量的增长超过了任何竞争对手。

然而,玛莎百货仍需要保持其股东的支持。 在 7 月初的伦敦年度股东大会上,董事长Archie Norman建议股东最好在线参加,这是集团数字化会议计划的一部分。

Archie Norman曾表示,企业正在面临这样一种情况:年度股东大会不再吸引股东参与,而且居住在伦敦以外或时间紧迫的人也无法参加。

但在线会议也使参加会议的股东感到不满。因为他们无法接触董事会成员,也没有茶点——免费三明治是之前年度股东大会的固定节目。Norman告诉 BBC,他将对负面反馈进行反思。

玛莎百货股价下一步将何去何从?

尽管生活成本上升,玛莎百货的业务依然强劲。 作为一个高端品牌,它的客户可能很富裕,拥有更多的可支配收入。 但长期的高通胀,甚至经济衰退,可能会对销售造成压力。

首席执行官Stuart Machin表示,去年,该零售商没有将通胀的一些负面影响转嫁给顾客,从而导致食品利润率受到打击。他补充说道,食品价格的下跌速度不太可能像上涨的速度一样快。

成本削减计划应该可以抵消部分影响,价格下降也可以抵消部分影响,但这仍然值得警惕。 还值得密切关注其与合资企业Ocado的命运。 这家在线配送公司去年录得 5.01 亿英镑的税前亏损,原因是食品销售的低迷未能抵消其昂贵的解决方案业务的影响。

尽管如此,玛莎百货今年的销售依然强劲。 NIQ的数据显示,截至6月17日的12周内,玛莎百货的销售额增长了15.4%,只有折扣店Aldi和Lidl的增长率比它更高。

追踪玛莎百货股价的分析师将 12 个月的目标中值定为 198.5 便士。 而目前该公司股价已经处于该位置附近。





Marks & Spencer (MKS)—— 日线图

来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.