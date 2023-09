亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.8

澳洲股市



今日澳洲指数弱势震荡,S&P/ASX 200指数跌0.2%,报7156.7点; ASX All Ordinaries指数跌0.23%,报7358.1点;ASX Small Ordinaries指数跌0.23%,报2780.5点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为:医疗设备公司PolyNovo Ltd(+3.08%),锂资源勘探公司Lake Resources N.L.(+2.7%)以及房地产电子交易运营商PEXA Group Ltd(+2.57%)。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为:锂矿发展公司Sayona Mining Ltd(-4.55%);矿业服务及加工公司Mineral Resources Ltd(-3.75%)以及纤维包装公司Orora Ltd(-3.24%)。



S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌,材料板块为跌幅最多的板块,下跌1%。公用事业板块表现强势,上涨1.05%。





香港股市

休市一日



商品外汇



CMC Markets客户持仓统计

