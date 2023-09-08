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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.8

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

08 Sep 2023, 18:20

澳洲股市


今日澳洲指数弱势震荡，S&P/ASX 200指数跌0.2%，报7156.7点； ASX All Ordinaries指数跌0.23%，报7358.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.23%，报2780.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：医疗设备公司PolyNovo Ltd（+3.08%），锂资源勘探公司Lake Resources N.L.（+2.7%）以及房地产电子交易运营商PEXA Group Ltd（+2.57%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（-4.55%）；矿业服务及加工公司Mineral Resources Ltd（-3.75%）以及纤维包装公司Orora Ltd（-3.24%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有6个板块下跌，材料板块为跌幅最多的板块，下跌1%。公用事业板块表现强势，上涨1.05%。


 
来源：ASX


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