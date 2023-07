特斯拉的股价是否被高估？

7月5日,特斯拉股价盘中反复,在尾盘呈现上行,最终收涨0.95%。截至7月5日,该公司股价自今年年初以来涨幅高达近160%。

对于特斯拉股价的看法,方舟基金Ark Invest的创立者Catherine Wood在4月的报告中将特斯拉在2027 年的股价目标定在每股 2000 美元,较当前水平增长了 8 倍,并预测特斯拉的市值将在未来四年内超过 6 万亿美元。而在 2022年,该公司的预测甚至更高,预计到2026年特斯拉的价值将达到4,600美元。但从近期Catherine Wood的行为来看,她在6月12日开始了对特斯拉进行多轮减持,在6月减持了逾63万股。这可能意味着即使她长期看好特斯拉,但似乎股价已经到了一个阶段性的高点。

然而巴菲特对特斯拉并没有特别感冒,他在5月的年会上表示虽然马斯克倾向于解决极具挑战性的目标,并且他有时会成功,但他经常会失败。而巴菲特表明他倾向于找一些稳定的投资,显然特斯拉不符合他的要求。并且,巴菲特表达了对其未来盈利预期的不确定性,该行业目前正面临着激烈的竞争。

Simply Wall St的数据显示,特斯拉的市盈率已经达到76倍,远高于同行平均市盈率的23倍。考虑到公司未来的现金流,特斯拉股票被高估了 75.8%,表明截至 7 月 5 日的公允价值估计为 159.21 美元。其公司调查的33名分析师给出的12个月平均目标价在212.73美元。

市场中的投资者对特斯拉的定价也反差较大,ARK Invest对特斯拉12个月目标价定位460美元/股,Morgan Stanley的定价为250美元/股,RBC Capital的定价为305美元/股,Roth Capital的定价为85美元/股。

特斯拉是否是人工智能股?

特斯拉的这波上涨一方面是因降价带来的销量增长,而其主要推升因素在人工智能的爆火,作为电动汽车制造商其自动驾驶技术与该概念紧密相连。ARK Invest认为特斯拉可能最早将在明年推出出租车业务,通过机器人出租车平台,该公司可以从汽车销售和打车收入流中获得收入的进一步增长,尽管该领域目前没有产生任何收入,但 ARK Invest 最终相信特斯拉有能力利用好这一市场机会。它预计在2030年,机器人出租车市场规模将达到8-10万亿美元,预计在2027年,机器人出租车业务带来的收入将占特斯拉整体收入的44%。对于Catherine Wood来说,特斯拉的长期看涨理由取决于自动驾驶技术进步的潜力,该技术将使特斯拉出租车车队成为可能。

除了Catherine Wood对特斯拉的极度推崇外, RBC Capital Markets欧洲汽车首席股票分析师Tom Narayan在 6 月 16 日接受 CNBC 采访时提到,他的公司对特斯拉的估值 70% 都集中在其自动驾驶能力上。其余部分在软件(20%)和汽车硬件(10%)上。他表示,由于自动驾驶出租车的需求即将增加,特斯拉的市值可能会飙升超过 1500 亿美元。

根据Precedence Research的预测来看,预计到2030年,全球自动驾驶汽车市场规模将达到 1.8万亿美元左右,2021 年至 2030 年复合年平均增长率将达到 38.8%。



来源:Precedence Research

Allied Market Research的分析指出,2020年全球自动驾驶汽车市场价值为761.3亿美元,预计到2030年将达到2.16万亿美元,2021年至2030年复合年平均增长率为40.1%。

而Fortune Business insights给出的预测非常保守,全球自动驾驶汽车市场规模预计将从 2022 年的 16.3 亿美元增长到 2029 年的 199.6 亿美元。复合年平均增长率在42.97%

马斯克在7月6日的人工智能大会中表明,特斯拉汽车的全面驾驶功能将在今年年末到来。

一些分歧

当然,仍有一些机构对特斯拉的公司定位有些分歧,例如摩根士丹利的分析师 Adam Jones。他最近告诉彭博社,尽管特斯拉在人工智能领域上进行大量宣传,但它主要是一家汽车公司,其股票走势将取决于未来 12 个月电动汽车的供需情况。

Roth Capital 高级分析师 Craig Irwin 在 6 月 7 日接受 CNBC Squawk Box 采访时也表达了同样的观点,他表示特斯拉在电动汽车领域没有显著优势,机器人出租车业务从目前来看只是一个故事。

股价走势分析

特斯拉昨日收红,从MACD指标上看出现背离,观察是否会出现二次金叉,若今晚股价不能延续上涨,指标向下延申或意味着短期高点出现。我们通过观察此前出现背离时均在高位震荡后出现向下调整,不排除股价在此处也会经历一定的震荡期。成交量出现缩量,自5月以来该股呈现量价齐升,而近期成交量开始减少。通过参考今年2月,去年9月,去年4月以及21年12月出现缩量后股价的走势,可以得出特斯拉股价将陷入震荡并有可能向下调整的概率的初步结论。在不跌破240的情况下,当前策略可以高抛低吸为主。



特斯拉 TSLA —— 日线图

来源:Investing.com,CMC Markets(7月6日)



