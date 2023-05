阿里巴巴财报前瞻：反弹时机到来？

中国最大的电子商务巨头之一阿里巴巴(BABA/9988.HK)将在 5 月 18 日公布2023财年第四季度业绩。 该公司股价自今年 1 月以来受多种因素影响大幅震荡运行。 在中国去年年底解除疫情封控后,阿里巴巴在上个季度的整体增长显着改善,其业务拆分、生成式人工智能开发以及中国重新开放的乐观情绪对这家在线零售商的业绩产生了不同程度的影响。 阿里巴巴的股票比京东和百度等其他在美国上市的中国科技公司更具弹性,表明投资者对该集团的增长前景持乐观态度。 阿里巴巴的股价还会有进一步反弹的机会吗? 以下是投资者在衡量公司增长轨迹时应注意的方面。

预计收入下降后利润率将有所改善

阿里巴巴在去年第四季度的业绩表现超出预期,报告每股 ADS 收益为 19.26 元人民币(2.79 美元),同比增长 14%。 收入为 2477.60 亿元人民币(359.2 亿美元),在中国结束疫情管控措施后,在去年第四季度恢复了 2% 的正增长。 国内和国际线上销售迅速恢复,占整体收入的近80%。 值得注意的是,物流部门菜鸟在本季度强劲反弹,占阿里巴巴总销售额的 8%。 鉴于在线销售是其业务增长的主要驱动力,中国内需对其业绩起着关键作用。 据中国国家统计局数据,前三个月,中国网上零售额同比增长8.6%。 然而,由于过去一年的新冠病毒限制措施持续时间过长,近期中国内需出现疲软。其竞争对手京东在近期公布的财报显示,产品零售额同比下降了 2.4%。

据雅虎财经报道,阿里巴巴在今年第一季度营收预计为302.5亿美元,同比下降6.4%。 每股 ADS 收益预计为 1.35 美元,同比增长 8%。 这些预测表明,尽管整体收入预计会下降,但阿里巴巴可能通过降低成本提高了利润率。 正如 CFO 徐宏在上个季度的新闻发布会上指出的那样,“......我们继续提高运营效率和成本优化,从而实现了强劲的利润增长”。

阿里巴巴通过其云部门加入人工智能聊天机器人俱乐部

尽管零售额是阿里巴巴整体收入的最大贡献者,但云业务被认为是未来增长的关键部分。 在去年第四季度,阿里巴巴云业务同比增速从 2021 年的逾 30% 放缓至 3%,创去年最弱表现。 然而,随着类似 ChatGPT 的 AI 竞赛在全球范围内升温,阿里巴巴也加入了生成式 AI 竞赛,宣布推出一款名为“通义千问”的聊天机器人,它将集成到公司提供的所有产品中。 其企业协作平台钉钉将首先采用聊天机器人进行技术开发。 然而,人工智能机器学习需要计算 CPU 支持的海量数据处理工作,这对其云部门而言成本高昂。 因此,阿里云将在即将发布的财报中成为焦点。

阿里巴巴的分拆

阿里巴巴分拆的做法使其股价在 3 月 28 日上涨了 14%,这被认为是其他中国科技公司可能效仿的趋势。 拆分呼应了中国政府的反垄断政策,并为这些子公司单独上市提供了可能性。 5 月 4 日,据报道,阿里巴巴的全球电子商务 部门(Lazada 和全球速卖通)正在考虑在美国进行价值高达 390 亿美元的 IPO。

技术分析

观点:多头倾向

来源:CMC Markets(5月16日)

点击查看大图



阿里巴巴的(BABA) 股价近期形成潜在的双底,近期阻力位在 50 日移动均线 89 附近。如果突破该水平或将继续上涨,其股价可能会测试 102-104 之间,即 今年3月底的高点附近,然后是 120,与 23.60% 的斐波那契回撤线汇合。

另一方面,跌破近期低点 82 可能会使股价跌至 10 月低点 58。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.