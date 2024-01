小米首款电动汽车SU7能否支持股价腾飞？

自12月28日小米召开了首场技术发布会以来,小米股价在当日冲高回落后连续4日下跌,累计跌幅约8%。

雷军在发布会上强调了其五大先进技术,分别为1)三款超级电机,已量产上车的与汇川技术联合研发的21000转的V6/V6s,自研的计划于2025年上车的27200转的V8s,和实验室预研已实现的35000转的超级电机。高于特斯拉Model S的20000转和保时捷Taycan Turbo的16000转;2)800V碳化硅高压平台,最大电压871V,和全球最高体积效率77.8%的CTB技术。小米还推出了与宁德时代联合开发的倒置电池技术,可在极端情况下向下释放能量,保护乘客的安全。3)自研9100吨一体化压铸技术,高于特斯拉上海工厂的和问界M9的9000吨;4)在智能驾驶方面,计划于2024年底在100个城市推出NOA(自动驾驶导航)自动驾驶; 小米计划到2024年成为一级自动驾驶平台;5)借助HyperOS和小米丰富的互联网应用/物联网生态系统,实现全面的智能座舱连接。

股价为何不涨反跌?

雷军在发布会中表示SU7的售价可能较高,可以看出小米想通过这款汽车挤入中高端路线,改变此前外界对小米的产品追求“性价比”的看法。然而,其技术发布会中披露的技术并没有得到资本的认可,其电池CTB和一体化压铸技术与同行并没有形成明显的差别,电机方面可能是个亮点,目前上车的V6/V6s为联合研发,其自研的高转电机V8s目前还未完全落地。目前中国新能源汽车在硬件领域上进行内卷,即使在参数上获得领先,但因缺乏创新也难以说服资本。而小米擅长的其生态系统并没有在发布会上得到完美的诠释,例如智能座舱方面。

售价方面可能仍是资本所关注的焦点,由于在硬件上的猛堆料,加上各种研发、营销、门店的成本,这辆车的售价可能并不会那么便宜。最新发布的极氪007或成为直接竞品,其参数配置上与小米SU7接近,定价在20.99 – 20.99万,或影响SU7的定价,预计也在这个价格区间内。

可以说,小米SU7在参数上或存在优势但并没有明显的创新,毕竟电动车的极速在城市道路中可能并没有那么重要,其广受好评的外观和智能座驾可能是明显卖点,但最终销量如何或取决于定价和雷军的营销能力。小米手机在过去一直走的是性价比路线,其“低端”的印象深入人心,大部分的用户属于对价格较为敏感的人群。若在定价上不具优势,一家刚进入造成领域三年的企业能否获得粉丝的认可将是未知数,但其过猛的堆料意味着价格可能不具备优势。

小米股价分析

小米股价在发布会后连续下跌,成交量出现放量,今日价格冲高回落,整体缩量,目前来看买盘力量较弱。价格目前测试60日均线,若跌破或进一步测试平台支撑14。若跌破该水平或意味着后续更深的下跌幅度,短期观点偏空。

小米 (1810.HK) —— 日线图

来源:CMC Markets(1月4日)



