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一周展望：PMI数据、美光财报、美国PCE通胀

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CMC Markets

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22 Sep 2024, 12:45

欢迎来到Michael Kramer的本周三大市场事件精选，以及他对最新美国大选的更新。

在经历了一个充满央行利率决议的繁忙周之后，下周相对较为平静。尽管如此，周一将发布美国、英国及其他地区的采购经理人指数（PMI）数据，检测制造业和服务业的活动，提供关于全球主要经济体在9月份表现的洞见。周五，美国个人消费支出（PCE）价格指数的最新读数通常是一个备受关注的通胀衡量指标，但在美联储周三大幅降息50个基点并暗示进一步降息后，这次可能不会像往常那么重要。该消息推动标普500指数在周四创下历史新高，但同时削弱了美元。

 

美国大选更新

博彩市场显示，前总统唐纳德·特朗普赢得美国大选的几率正在逐渐下降。覆盖政治事件的在线博彩网站PredictIt显示，副总统卡玛拉·哈里斯的胜选几率遥遥领先，达到了58%，而特朗普的几率为45%。这一惊人的转变尤其令人瞩目，因为哈里斯在7月份才进入竞选，当时根据PredictIt，特朗普的胜选几率高达70%。

自那时以来，美国股市基本处于震荡区间。然而，华尔街的标普500指数终于突破了这一区间，表明投资者对哈里斯胜选的预期变得更加自信，尽管指数上涨主要受经济因素驱动，尤其是美联储周三降息的影响。

美国大选民意调查追踪，2024年7月至今

us来源：PredictIt，彭博社，Michael Kramer

 

美国、英国PMI数据

9月23日星期一

预计9月份标普全球美国制造业采购经理人指数（PMI）将上升至48.5，高于8月份的47.9；而服务业指数预计将下降至55.2，低于8月份的55.7。PMI读数高于50表示该行业在扩张，低于50则表示收缩。

尽管在撰写本文时英国的PMI预估尚未公布，但这些数据不太可能改变当前英镑/美元汇率的趋势。英镑似乎将继续对美元升值。如果英镑能够突破1.33美元的阻力位，则有望升至约1.365至1.375美元。然而，如果未能突破1.33美元的阻力位，则可能存在下行风险，跌至约1.314美元。

镑/美元，2022年1月至今

gbp来源：TradingView，Michael Kramer

 

美光科技第四季度财报

9月25日星期三

根据分析师预测，美光科技将在盘后公布第四季度的每股收益达到1.10美元，去年同期为每股亏损1.07美元。收入预计同比增长约91%，达到76.5亿美元，毛利率从第三季度的28.1%上升到34.6%。展望未来，分析师预计第一季度的增长将更加强劲，每股收益将升至1.58美元，收入达到83.9亿美元，毛利率扩展至37.9%。期权市场的定价显示，美光股价——周四收于89.25美元，年初至今上涨8.4%——在财报发布后可能会在10%左右的范围内上下波动。

美光的股价最近在85美元附近获得支撑。如果没有意外的负面因素，第四季度的财报应能确保该支撑位保持不变。相对强弱指数（RSI）——衡量金融工具动量的指标——已经开始上升，表明投资者对该股的情绪可能转为看涨。如果第四季度的财报符合或超出预期，97美元附近的价格缺口可能成为目标。然而，如果股价跌破84美元，则可能下跌至79美元左右。

美光科技股价，2023年6月至今

micron来源：TradingView，Michael Kramer

 

美国8月PCE价格指数

9月27日星期五

PCE价格指数，通常被称为美联储首选的通胀指标，预计在截至8月的一年内上涨2.3%，低于7月的2.5%。核心PCE（不包括波动较大的食品和能源价格）预计同比上涨2.7%，高于7月的2.6%。按月计算，整体数据预计环比上涨0.1%，较7月的0.2%有所降温，而核心PCE预计将保持在0.2%。

如果有迹象显示通胀继续放缓，可能会增加今年美联储进一步降息的可能性，从而导致美元进一步走弱。在这种情况下，日元可能成为最大的受益者之一。美元/日元已经回落至其20日移动均线，阻力位在144日元。如果汇价跌破140.90日元，则可能会低于9月16日的低点，大约在139.50日元左右。

美元/日元，2024年6月至今

usd来源：TradingView，Michael Kramer

 

主要经济与公司事件

以下是下周值得关注的经济公告及美国和英国公司报告的详细列表：

9月23日星期一

  • 欧元区、法国、德国、英国、美国：9月采购经理人指数（PMI）初值数据
  • 财报：AAR（Q1），Oxford Biomedica（JY）

9月24日星期二

  • 澳大利亚：澳大利亚储备银行利率决议
  • 德国：9月IFO商业景气指数
  • 日本：9月PMI初值数据
  • 美国：7月房价指数，9月消费者信心指数
  • 财报：AutoZone（Q4），Card Factory（HY），KB Home（Q3），Raspberry Pi（HY），Smiths Group（FY）

9月25日星期三

  • 澳大利亚：8月消费者价格指数（CPI）
  • 美国：8月新屋销售
  • 财报：Cintas（Q1），Jefferies Financial（Q3），美光科技（Q4）

9月26日星期四

  • 欧元区：欧洲中央银行经济公报
  • 日本：9月东京消费者价格指数（CPI）
  • 瑞士：瑞士国家银行利率决议
  • 美国：第二季度国内生产总值（第三次估算），截至9月20日的初请失业金人数
  • 财报：Accenture（Q4），CarMax（Q2），Costco（Q4），Jabil（Q4），TD Synnex（Q3），Vail Resorts（Q4）

9月27日星期五

  • 欧元区：9月商业气候指数，9月消费者信心指数
  • 法国：9月CPI初值
  • 德国：9月失业率
  • 美国：8月个人消费支出（PCE）价格指数，9月密歇根大学消费者信心指数
  • 财报：Ceres Power（HY）

注意虽然我们仔细检查了所有日期以确保其在撰写时的准确性，但上述公告可能会有所变动


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