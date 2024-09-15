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一周展望：美国零售销售数据；英国通胀数据；美联储、英国央行和日本央行利率决议

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

15 Sep 2024, 21:30

交易员的焦点将集中在三大央行的利率决议上：首先是周三的美联储，接着是周四的英国央行，最后是周五的日本央行。随着各国央行为2024年最后几个月的货币政策定下基调，并展望2025年，交易员将意识到货币政策的分歧可能对市场产生影响。日本央行正在考虑加息，而美联储和英国央行则在考虑降息。

 

美国大选更新

周二，美国副总统卡玛拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的首次（可能也是唯一一次）总统辩论已经结束。似乎这场辩论对博彩公司赔率没有显著影响。根据预测市场PredictIt的最新数据，哈里斯赢得大选的概率为55%，而特朗普的概率为47%。与此同时，美国股市似乎仍然保持中立，按照自己的节奏前进。这与本次选举活动期间的整体市场反应一致，市场似乎不愿“支持”某位候选人。

美国大选民调追踪，2024年7月至今

us

消息来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

 

美国8月零售销售数据

9月17日星期二

分析师预计，8月美国零售销售月环比下降0.2%，低于7月1%的增幅；扣除汽车销售的指数月环比增长0.3%，也低于7月的0.4%。由于7月的零售销售数据强于预期，股市出现了大幅反弹。鉴于市场对美国经济健康状况的持续担忧，股市可能会再次对零售销售数据作出剧烈反应。

有利于美国经济的数据可能会对股市构成利好，推动股价上涨。相反，若零售销售数据低于预期，则可能被视为美国经济放缓的进一步证据，导致股市下跌。

首先，我们来看乐观的情景。标准普尔500指数（S&P 500）周四上涨0.75%，收于5,595.76点，但仍有上行缺口需要填补，目标在5,650点。这一缺口是在美国劳动节假期后形成的，未来几天可能成为市场的阻力位。

另一方面，如果零售销售数据疲软，标准普尔500指数可能回落至5,400点。这将部分抵消周三公布的美国消费者价格指数（CPI）报告带来的涨幅，该报告显示8月年通胀率从7月的2.9%下降至2.5%。

标准普尔500指数，2024年7月22日至今

sp

消息来源：TradingView, Michael Kramer

 

英国8月消费者价格指数（CPI）

9月18日星期三

经济学家预计，英国8月消费者价格指数年同比上升2.2%，与7月持平，月环比增长0.2%，高于7月的-0.2%。通胀率已从2022年10月的11.1%高峰回落，并似乎稳定在英国央行的2%目标附近。

除非CPI数据显著高于预期，否则对市场的影响可能有限。然而，未来几天市场不仅会受到通胀数据的影响，因为美联储和英国央行将在周三和周四分别公布其利率决议。这些会议的结果可能决定英镑/美元（GBP/USD）的走势。英镑目前的技术形态看涨，图表上显示出明显的牛旗形态。如果英镑突破1.314美元，可能会摆脱这一形态，并挑战1.327美元水平。

英镑/美元，2024年4月15日至今

usd

消息来源：TradingView, Michael Kramer

 

央行利率决议

9月18日星期三至9月20日星期五

多家主要央行将在未来几天公布货币政策决策，首先是9月18日的美联储，随后是9月19日的英国央行，最后是9月20日的日本央行。这些会议的主要看点可能是政策分歧。市场预计美联储将降息，英国央行可能降息或维持现状，而日本央行则被认为在考虑进一步收紧政策。这些央行政策上的差异可能成为市场的主要驱动力，尤其是在外汇市场，日元货币对将成为关注的焦点。

这使日元进入了聚光灯下，美元/日元（USD/JPY）可能会受到交易员的高度关注。该货币对目前处于关键的技术区间，支撑位在141至142日元。如果跌破该支撑区间，日元可能会进一步走强，美元/日元可能会下探至137至138日元区域。要实现这种情况，日本央行需要释放鹰派信号，表明将进一步加息，而美联储则需采取鸽派立场，暗示更多降息的可能性。

然而，如果各央行未能实现预期的政策平衡，日元可能贬值，推动美元/日元回升至147至148日元的阻力位。随着美联储率先公布政策，日本央行两天后紧随其后，东京的政策制定者可能会采取必要措施引导日元走势，以符合其政策目标。

美元/日元，2023年5月至今

usd

消息来源：TradingView, Michael Kramer

 

重要经济和公司事件

以下是下周即将公布的主要经济数据和美国、英国公司财报概览：

9月16日，周一

意大利：8月消费者价格指数（CPI）

财报：Wilmington（全年）

 

9月17日，周二

加拿大：8月CPI

日本：8月进口、出口及贸易差额

美国：8月零售销售

财报：Ferguson Enterprises（Q4）、Kingfisher（半年报）、THG（半年报）

 

9月18日，周三

欧元区：8月CPI

新西兰：第二季度国内生产总值（GDP）

英国：8月CPI、生产者价格指数（PPI）及零售价格指数（RPI）

美国：美联储利率决议

财报：General Mills（Q1）

 

9月19日，周四

澳大利亚：8月失业率与就业变化

日本：8月CPI

新西兰：第三季度Westpac消费者信心指数

英国：英国央行利率决议

美国：9月13日当周初请失业金人数

财报：Darden Restaurants（Q1）、FactSet（Q4）、FedEx（Q1）、Next（半年报）、Ocado（Q3）

 

9月20日，周五

中国：中国人民银行利率决议

德国：8月生产者价格指数（PPI）

日本：日本央行利率决议

英国：8月零售销售

财报：Lennar（Q3）

 

注意：我们已仔细核对所有日期以确保准确，但上述公告仍可能会有所变动。


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