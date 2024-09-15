一周展望：美国零售销售数据；英国通胀数据；美联储、英国央行和日本央行利率决议

交易员的焦点将集中在三大央行的利率决议上：首先是周三的美联储，接着是周四的英国央行，最后是周五的日本央行。随着各国央行为2024年最后几个月的货币政策定下基调，并展望2025年，交易员将意识到货币政策的分歧可能对市场产生影响。日本央行正在考虑加息，而美联储和英国央行则在考虑降息。

美国大选更新

周二，美国副总统卡玛拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的首次（可能也是唯一一次）总统辩论已经结束。似乎这场辩论对博彩公司赔率没有显著影响。根据预测市场PredictIt的最新数据，哈里斯赢得大选的概率为55%，而特朗普的概率为47%。与此同时，美国股市似乎仍然保持中立，按照自己的节奏前进。这与本次选举活动期间的整体市场反应一致，市场似乎不愿“支持”某位候选人。

美国大选民调追踪，2024年7月至今

消息来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美国8月零售销售数据

9月17日星期二

分析师预计，8月美国零售销售月环比下降0.2%，低于7月1%的增幅；扣除汽车销售的指数月环比增长0.3%，也低于7月的0.4%。由于7月的零售销售数据强于预期，股市出现了大幅反弹。鉴于市场对美国经济健康状况的持续担忧，股市可能会再次对零售销售数据作出剧烈反应。

有利于美国经济的数据可能会对股市构成利好，推动股价上涨。相反，若零售销售数据低于预期，则可能被视为美国经济放缓的进一步证据，导致股市下跌。

首先，我们来看乐观的情景。标准普尔500指数（S&P 500）周四上涨0.75%，收于5,595.76点，但仍有上行缺口需要填补，目标在5,650点。这一缺口是在美国劳动节假期后形成的，未来几天可能成为市场的阻力位。

另一方面，如果零售销售数据疲软，标准普尔500指数可能回落至5,400点。这将部分抵消周三公布的美国消费者价格指数（CPI）报告带来的涨幅，该报告显示8月年通胀率从7月的2.9%下降至2.5%。

标准普尔500指数，2024年7月22日至今

消息来源：TradingView, Michael Kramer

英国8月消费者价格指数（CPI）

9月18日星期三

经济学家预计，英国8月消费者价格指数年同比上升2.2%，与7月持平，月环比增长0.2%，高于7月的-0.2%。通胀率已从2022年10月的11.1%高峰回落，并似乎稳定在英国央行的2%目标附近。

除非CPI数据显著高于预期，否则对市场的影响可能有限。然而，未来几天市场不仅会受到通胀数据的影响，因为美联储和英国央行将在周三和周四分别公布其利率决议。这些会议的结果可能决定英镑/美元（GBP/USD）的走势。英镑目前的技术形态看涨，图表上显示出明显的牛旗形态。如果英镑突破1.314美元，可能会摆脱这一形态，并挑战1.327美元水平。

英镑/美元，2024年4月15日至今

消息来源：TradingView, Michael Kramer

央行利率决议

9月18日星期三至9月20日星期五

多家主要央行将在未来几天公布货币政策决策，首先是9月18日的美联储，随后是9月19日的英国央行，最后是9月20日的日本央行。这些会议的主要看点可能是政策分歧。市场预计美联储将降息，英国央行可能降息或维持现状，而日本央行则被认为在考虑进一步收紧政策。这些央行政策上的差异可能成为市场的主要驱动力，尤其是在外汇市场，日元货币对将成为关注的焦点。

这使日元进入了聚光灯下，美元/日元（USD/JPY）可能会受到交易员的高度关注。该货币对目前处于关键的技术区间，支撑位在141至142日元。如果跌破该支撑区间，日元可能会进一步走强，美元/日元可能会下探至137至138日元区域。要实现这种情况，日本央行需要释放鹰派信号，表明将进一步加息，而美联储则需采取鸽派立场，暗示更多降息的可能性。

然而，如果各央行未能实现预期的政策平衡，日元可能贬值，推动美元/日元回升至147至148日元的阻力位。随着美联储率先公布政策，日本央行两天后紧随其后，东京的政策制定者可能会采取必要措施引导日元走势，以符合其政策目标。

美元/日元，2023年5月至今



消息来源：TradingView, Michael Kramer

重要经济和公司事件

以下是下周即将公布的主要经济数据和美国、英国公司财报概览：

9月16日，周一

意大利：8月消费者价格指数（CPI）

财报：Wilmington（全年）

9月17日，周二

加拿大：8月CPI

日本：8月进口、出口及贸易差额

美国：8月零售销售

财报：Ferguson Enterprises（Q4）、Kingfisher（半年报）、THG（半年报）

9月18日，周三

欧元区：8月CPI

新西兰：第二季度国内生产总值（GDP）

英国：8月CPI、生产者价格指数（PPI）及零售价格指数（RPI）

美国：美联储利率决议

财报：General Mills（Q1）

9月19日，周四

澳大利亚：8月失业率与就业变化

日本：8月CPI

新西兰：第三季度Westpac消费者信心指数

英国：英国央行利率决议

美国：9月13日当周初请失业金人数

财报：Darden Restaurants（Q1）、FactSet（Q4）、FedEx（Q1）、Next（半年报）、Ocado（Q3）

9月20日，周五

中国：中国人民银行利率决议

德国：8月生产者价格指数（PPI）

日本：日本央行利率决议

英国：8月零售销售

财报：Lennar（Q3）

注意：我们已仔细核对所有日期以确保准确，但上述公告仍可能会有所变动。



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