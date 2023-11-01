日元兑美元再度跌破150触及去年10月以来高位，能抄底么？

随着日元不断贬值，市场均期待日本央行能做出更明显的YCC调整力度。然而日本央行辜负了市场的期待，仅对当前10年期日债收益率的1%的上限从“硬边界”转变为“参照上限”。这意味着美日债券利差并未出现实质性缩小，导致资金的进一步流出，日元兑美元跌破151，10年期日债收益率触及0.97%。



虽然日本民众持续承受着日元贬值带来的输入性通胀的困扰，而国内需求的低迷也导致日本今年的通胀水平自1月以来增长乏力。在此背景下，日本央行持续保持宽松政策以刺激经济，控制10年期国债收益率的上限，而这造成了汇率贬值。在牺牲汇率的情况下也未能明显带来物价与工资的螺旋增长，可谓是鱼和熊掌均未得到。





日本平均现金收入同比

来源：TradingEconomics（11月1日）





日本总体CPI

来源：TradingEconomics（11月1日）



因此，我们可以看出日本央行当下两难的局面。由于当下空前的债务规模，如果日本央行大幅提高收益率则造成财务成本的迅速上升。且10年期美债收益率目前接近5%，小幅度提升收益率可能无法扭转当下的资金外流情况。日本央行能做的仅仅是等待美联储加息结束后，待美国经济走弱促使债券收益率走低，即被动的美日利差缩小。而在这一段时间，对于汇率，日本财务省能做的仅仅是通过干预，但这可能仅起到短期止血的作用，目前日元的贬值态势难以改变。



从交易的角度来看，虽然现阶段难以看到日元出现反转态势，但我们也需要警惕日本财务省方面的突发干预，如果日元进一步贬值跌破152甚至是更高的位置。此外，不排除日本央行在年底的会议上扩大YCC上限至1.25%或1.5%，以及美联储的加息周期结束落地。当下避免过分看空日元。





美元兑日元 (USD/JPY) —— 日线图

来源：CMC Markets（11月1日）



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