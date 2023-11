腾讯Q3业绩创高，股价的反弹能否延续？

腾讯控股第三季度收入同比增长10%至1546亿元。在线广告业务激增,同比增长20%至257亿元。其游戏业务在监管的放松环境下反弹增值服务收入同比增长4%至757亿元,国际游戏收入同比增长14%,占总收入的30%;本土游戏收入同比增长5%。金融科技与企业服务收入同比增长16%至520.5亿元,占总收入的34%,创历史新高。这得益于财富管理服务和在线交易的业绩改善。



腾讯第三季度的整体毛利率也继续改善,为47.5%,达到 2018 年的水平。该公司将这一改善归因于其取消不盈利的业务,这是该公司在最近几个季度明确的战略。但净利润较上年同期下降 9% 至 361 亿元.



在生成式人工智能方面,腾讯表示仍处于提高点击率的早期阶段,他们已经开始向广告商合作伙伴提供生成式人工智能工具,实现基于文本的广告素材生成以及针对不同库存生成多尺寸的素材,最终目标是提高点击率。对于美国新的芯片出口限制对其业务的影响,腾讯表示,已积累了大量英伟达芯片供应,以维持短期内其人工智能模型的发展,现在将还寻求AI芯片的国内供应。

股价方面表现



腾讯股价在10月底筑底后一路拉升,距低点的282.6港元反弹了约15%。表现良好的三季报促使股价在16日高开,但并未延续涨势,早盘高开低走,整体呈现震荡走势。



日线结构上整体呈现整理结构,目前股价尚未突破该下行阻力线,投资者可等待突破趋势线压力后的右侧布局机会。



成交量上来看自10月底以来整体呈现逐步放量,股价呈现量价齐升,因此目前的思路以多头为主。



鉴于腾讯拥有成熟的微信生态系统、游戏行业的领先地位和金融科技业务的持续增长,在游戏监管环境放松,内需改善预期等宏观因素改善的背景下,腾讯有望实现盈利的稳定增长。



多机构给予腾讯买入评级,华泰证券给予目标价459.87港元,花旗给予目标价497港元,美银给予目标价472港元,高盛给予目标价435港元



风险因素:广告业务竞争激烈,游戏版号发行延期,内需复苏疲软,海外经济下行等。





腾讯控股(0700.HK) —— 日线图

来源:Investment.com,CMC Markets(11月16日)



