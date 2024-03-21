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股市崩盘已成燃眉之急——中国经济是否正在回暖？

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CMC Markets

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21 Mar 2024, 11:00

中国的经济颓势给投资者造成了严峻挑战。近几个月来，中国中央政府已采取了多项微调措施提振经济，但均未有显著成效。中国股市一跌不止，成为政府如今的当务之急，而习近平主席有意亲自解决这一问题。 

 

香港50指数为经济复苏奠基 

一月中，恒生指数（香港50增幅已达10%左右，经济恢复也在此基础上初具雏形。但与此同时，中国市场还是传来了不利消息。今年股市低点仍未刷新，属于一大重要信号但销量有所下降。 

现在，恒生指数略高于16,300，突破一月以来的最高点。只要恒生指数维持在16,300以上，就能维持目前为经济恢复打下的基础。若跌破16,300，经济复苏则可能面临风险。考虑到美联储六月前开启降息周期的可能性越来越大，中国人民银行也一改观望态度，采取措施降低存款准备金率。 

 

疑虑仍然占据上风 

目前，我们仍不清楚究竟哪一项已经采纳、商讨或计划的措施能让中国经济增长重回正轨，不过投资者最终可能还是会相信股价已跌破关键水平、适合再次买入，从而扭转这一颓势。 

 

美国降息周期预测 

中国家庭在房地产领域的投资比重很高，因此受到中国房地产市场危机的影响，中国家庭的财务状况也大幅下降。房价下跌，意味着他们必须在别的领域进行储蓄。但根据中国春节期间的出行活动判断，大众的财务状况可能没有想象的那么差。 

由于股市仍然处于颓废状态，投资情绪也较为低迷，但消极情绪往往是市场正在触底的表现。股市未来三到六个月仍然有望回弹美联储18个月前开始加息时出现的美元汇回有望结束美联储今年已释放降息信号，美国和其他海外投资者也有望再次回归中国市场。 

 

股价下跌释放经济复苏潜力 

中国股价目前处于低位，而越来越多的美国知名投资者也开始再次展开投资。恒生中国企业指数（代表恒生中国内地股票）远期市盈率（P/E）仅为6.5。这一数值本身已处于低位，同时也低于五年均值8.5。德国股指的市盈率目前为12.9，比恒生中国企业指数高出一倍，而标普股指的市盈率为20，是该指数的三倍不止。若中国经济确能恢复，那么中国股市也会出现大幅上行。 

 


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