股市崩盘已成燃眉之急——中国经济是否正在回暖？

香港 50 指数 为经济复苏奠基

现在,恒生指数略高于16,300,突破一月以来的最高点。只要恒生指数维持在16,300以上,就能维持目前为经济恢复打下的基础。若跌破16,300,经济复苏则可能面临风险。考虑到美联储六月前开启降息周期的可能性越来越大,中国人民银行也一改观望态度,采取措施降低存款准备金率。

疑虑仍然占据上风

目前,我们仍不清楚究竟哪一项已经采纳、商讨或计划的措施能让中国经济增长重回正轨,不过投资者最终可能还是会相信股价已跌破关键水平、适合再次买入,从而扭转这一颓势。

美国降息周期预测

中国家庭在房地产领域的投资比重很高,因此受到中国房地产市场危机的影响,中国家庭的财务状况也大幅下降。房价下跌,意味着他们必须在别的领域进行储蓄。但根据中国春节期间的出行活动判断,大众的财务状况可能没有想象的那么差。

由于股市仍然处于颓废状态,投资情绪也较为低迷,但消极情绪往往是市场正在触底的表现。股市未来三到六个月仍然有望回弹:美联储18个月前开始加息时出现的美元汇回有望结束;美联储今年已释放降息信号,美国和其他海外投资者也有望再次回归中国市场。

股价下跌释放经济复苏潜力



