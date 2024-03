AI芯片股争霸赛，冠军将花落谁家？

OpenAI 公司的CEO Sam Altman希望融资5-7万亿美元,建立人工智能(AI)芯片帝国;软银集团创始人孙正义正寻求筹措1000亿美元,成立AI芯片制造企业。在AI芯片竞赛不断升温的背景下,本文为您挑选了几支值得关注的AI股。​

英特尔将为微软生产定制芯片。

苹果计划于今年9月发布iPhone 16,将搭载AI芯片并配备AI功能。

Meta公司宣布博通CEO陈福阳加入其董事会,表示陈福阳“拥有深厚的硅片和能源基础设施专业知识”。

英伟达(NVDA)上周发布了2024财年第四季度的财报,从中不难看出其人工智能(AI)产品的需求仍然居高不下。英伟达全年营收同比增长了265%,最大营收来源为数据中心部门,同比增长409%。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋(Jensen Huang)在新闻稿中表示:“加速计算和生成式AI已到达了临界点。全球各公司、行业和国家的需求都出现了激增。”

虽然英伟达已经成为了生成式AI领域的主力军,但业内仍存在诸多竞争。

今年2月,《华尔街日报》报道称Sam Altman正在谈判筹措5-7万亿美元资金,成立AI芯片帝国。与此同时,彭博社报道称,软银集团创始人兼CEO孙正义(Masayoshi Son)正在募集1000亿美元的资金,希望成立一家AI芯片制造企业。该项目暂时定名为伊邪那岐(Izanagi),将与软银旗下的英国芯片设计公司Arm(ARM)形成互补。

瑞银集团(UBS)研究显示,AI霸主争夺战仍在继续,AI也有望在2025年前持续推动半导体行业增长。虽然争夺战最后的输赢仍然不得而知,不过今年围绕AI展开的讨论中必然会反复提及以下四家公司。

英特尔将为微软生产芯片

据新闻稿称,英特尔(INTC)上周推出了“全球首个面向AI时代的系统级代工”——英特尔代工(Intel Foundry),希望能借此进一步实现其宏大的AI愿景,并向竞争对手三星(005930:KS)和台积电(TSM)发出进一步挑战。

英特尔CEO Pat Gelsinger在上周接受Wired采访时表示:生成式AI“虽然一直是英伟达的主场,但我们才是唯一一家真正有机会全面参与AI市场的企业”。他还表示:“我们了解客户的需求所在,也知道如何集成网络、内存、供应链等各类客户感兴趣的内容。”

在宣布推出英特尔代工时,英特尔还表示将为微软(MSFT)生产定制芯片,最终交易价格可能高达150亿美元。截至今年2月27日,英特尔的股价过去12个月内涨幅为75%。

苹果iPhone 16手机将采用AI技术

据台湾《经济日报》2月15日的报道,苹果(AAPL)即将推出搭载A18和M4处理器的iPhone 16手机,进一步提升AI性能,并将“显著增加内置AI计算核心的数量”。

苹果公司还计划在今年晚些时候推出可帮助开发人员生成代码的AI工具。据彭博社报道,该工具目前正在进行内部测试,将对标微软的Github Copilot聊天机器人,且iOS 18中将包含一系列AI功能。

苹果公司股价过去12个月的涨幅为23.1%。

Meta定制AI芯片的野心

Meta(META)于本月任命博通(AVGO)CEO陈福阳(Hock E Tan)担任公司董事,认为他“拥有深厚的硅片和能源基础设施专业知识”,希望能借此帮助公司实现其长期愿景。陈福阳在新闻稿中表示:“Meta面向未来不断升级自身平台和应用产品,因此将在下一代计算领域发挥举足轻重的作用。”

任命陈福阳也反映出扎克伯格为Meta制定了雄心勃勃的规划。在此次董事任命的监管备案文件中,Meta透露其2020年共向博通支付了5.004亿美元的费用,用于购买“设计、开发和工程等服务”。

根据路透社获取的内部文件显示,Meta将于年内在数据中心部署定制芯片。过去一年间,Meta公司股价涨幅达184.4%。

Supermicro股价一路飙升

Supermicro(SMCI)虽然过去鲜为人知,但自今年年初以来,该公司的股价凭借AI热潮一飞冲天。

截至2月27日,该公司股价增幅达208.3%。上周,Supermicro宣布将扩大在公共空间和零售商业区等边缘位置的人工智能应用组合——也即在收集数据后,无需发送至数据中心,可直接在收集点附近进行数据处理。

在2月接受计算机杂志《CRN》采访时,Supermicro的创始人、总裁兼CEO梁见后(Charles Liang)将AI革命比作工业革命,并表示:“我个人认为AI革命对全球造成的影响可能比工业革命还要深远,因为AI会对我们生活的方方面面产生看得见和看不见的影响。”

Supermicro的股价在过去12个月内飙升了766.5%。

投资AI的另一条路径 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

截至今年2月26日,Global X Artificial Intelligence & Technology ETF(AIQ)持有上述五家公司的股票。

截至1月31日,信息技术在AIQ基金的投资组合中占比66%,通讯服务和非必需消费品的比例分别为13.9%和10.2%,而工业、金融和医疗行业的权重仅为个位数。截至2月27日,该基金年增幅为47.3%,过去六个月的增幅达20.7%。

Roundhill Generative AI & Technology ETF(CHAT)持有英伟达、Meta、英特尔和Supermicro的股票。截至去年12月31日,企业软件在CHAT基金的投资组合中占比为31.6%,平台和基础设施占比分别为25.5%和25.4%,而消费软件的权重为9%。该基金近一年涨幅为35.7%,近半年涨幅为27.7%。



