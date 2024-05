白银突破阻力位：它会与黄金一起收复失地吗？

白银相对表现走弱

近年来,白银的相对表现不如黄金。一方面金价屡创历史新高,并呈现出明显的上行趋势,而另一方面银价却停滞不前,离2011年达到的49.81美元/盎司的历史高点相去甚远。

黄金上涨原因何在?

带ATR(14)的黄金日线图,于2024年5月20日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

其实,金银比(也即购买一盎司黄金需要的白银数量)过去三年间一直在67-95之间徘徊,达到(自1970年以来)历史平均比率的60倍左右。换言之,60盎司白银才能兑换1盎司黄金,因此如今的金银币水平颇高。

基于一盎司白银和一盎司黄金不同价格水平的金银比。橙色圆圈表示当前情况。蓝色圆圈为历史均值,倍数约为60x

短期来看,白银涨势更旺

短期来看,白银的价格表现要优于黄金。自5月迄今为止,一盎司白银的价格已经上涨了近20个百分点,并开始突破2020年和2021年的最高水平,达到了过去4年盘整以来的最高点。

带ROC(52)的每盎司白银价格周线图,于2024年5月20日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

供应停滞、需求增加

就基本面而言,白银过去三年的库存水平不断下降。根据世界白银协会(Silver Institute)发布的《金属焦点》(Metal Focus)显示,2021年的供需失衡量为9540万盎司,2022年为2.635亿盎司,2023年为1.843亿盎司。业内目前一致认为2024年将延续供需不平衡的问题,失衡量将达到2.153亿盎司。

考虑到通货膨胀(工资和能源价格上涨)导致开采成本增加,采矿开采区面临更多法律上的不确定性因素,因此白银每年的供应量在10亿盎司左右的水平停滞不前。

但与此同时,白银作为一种具有高光敏性的优良导电金属,适合用于太阳能电池板生产,因此在能源转型的过程中白银的工业需求持续出现显著增加。近年来,白银的工业需求增速达两位数左右,预计到2024年将占总需求的58.31%。

白银的结构性供应不足导致库存不断下降,不同白银仓库(LBME、CME、SGE和SHFE)的库存已从2021年的16.669亿盎司降至2023年底的12.299亿盎司。目前的库存水平尚能弥补5.71倍的预期缺口。



