比特币现货ETF资金流入为何放缓？

尽管流入比特币现货ETF的资金量在ETF推出后的三个月内达到了创纪录的水平,但在第四次减半前后却出现了放缓。资金流入速度放缓背后存在多重原因,包括市场最初的兴奋情绪消减、市场流动性受复杂因素影响等。

比特币ETF的资金流入量在比特币减半前五天跌为负值,减半后十天中也有七天处于负值区间。

专家认为资金流入放缓可归因于股市抛售等多种因素。

Grayscale Bitcoin Trust ETF基金自成立以来的增幅达到31%。

比特币ETF在问世后的前三个月内吸引了125亿美元的资金净流入——用Bitwise加密资产管理公司首席投资官Matt Hougan的话说,这是“史上发行最成功的ETF”。

然而,在4月19日第四次比特币减半发生前后,流入比特币ETF的资金流速明显放缓。

对此有几种可能的解释:部分专家认为资金流速放缓是由于投资者热情减退所导致。

Crypto is Macro Now(加密货币即宏观现状)一文的作者Noelle Acheson向OPTO表示:“投资者最初的兴奋情绪出现减退是很正常的。”

Grayscale Investments的研究员Michael Zhao也赞同这一观点,并解释说:最初几个月流入比特币ETF的主要资金“来自自主交易的散户投资者”。Michael Zhao认为,真正重要的机构投资尚未入局。

比特币减半前,比特币ETF连续五日出现了资金净流出的情况。虽然在减半后三天内转为适度的资金净流入,但随后又连续七天出现了大量的净流出。

这可能是受Noelle Acheson和Michael Zhao所指出的原因持续影响所致,但包括这两人在内的评论人士也表示,其背后的原因可能更加复杂。

市场修正

Acheson指出,更广泛的影响因素可能会影响投资者对比特币的偏好程度。

考虑到投资量下跌与整体市场情绪之间的关系,Acheson认为股市疲软会对风险资产(尤其是比特币)产生负面影响。

“我比较担心的是,若股市出现回调,会触发投资者的抛售行为,届时比特币可能会受到打击。”

Acheson还表示:“不过,股市迄今为止展现了惊人的韧性,即便会出现零星的预警信号,这种韧性仍能维持一段时间。”

Acheson这里指出的比特币价格走势和整体股市之间的关系非常重要。虽然比特币价格的波动性更大,但整体币价走势与标普500和纳斯达克100今年以来的走势基本一致,此三者在5月1日均出现了下跌。

季节因素

季节因素也可能影响币价的短期走势。

100x联合创始人兼Maelstrom首席投资官Arthur Hayes在4月初预测称:美国税款支付、美联储继续实施的银行量化紧缩政策,以及美国财政部一般账户(TGA)这几大因素在4月下半月将持续累及比特币价格。

Hayes在博客文章中写道:“4月15日至5月1日是风险资产最不稳定的时期。在这段时期内,市场流动性因缴税而有所降低,量化紧缩政策持续以目前的速度展开,(美国财政部长Janet)Yellen尚未开始转移一般账户中的资金。”

以上三者均会降低美元流动性,而Hayes认为,美元流动性低对比特币在减半前后均产生了不利影响。

Hayes在4月9日发文写道:“5月1日之后市场又会回归常态......美联储和美国财政部会通过金融手段引发资产通胀。

如今回看,今年5月1日可能是一个拐点:比特币币价、股市指数和比特币现货ETF均在5月1日后出现了回弹。

长期展望

虽然短期预测较为困难,但考虑到其中各类复杂的影响因素,大多数专家对比特币ETF未来的资金流入情况仍持积极态度。整体而言,大部分专家相信机构投资者和金融顾问未来会了解更多比特币相关知识,对比特币产生更大的兴趣。

Hougan表示:“目前流入比特币ETF的资金都是来自于在ETF推出之初就有意向买入的投资者。”

“而其他投资者虽然在ETF发行前并未优先考虑对比特币展开尽职调查,如今也已开启这一流程,日后可能会贡献更大的一波资金流入浪潮。尽职调查可能会持续数月或数个季度(有时会高达数年)。这批投资者可能会在今年晚些时候开始入局,带动出现下一波资金流入浪潮。”

虽然比特币现货ETF近期增速有所放缓,但至今为止表现良好。Grayscale Bitcoin Trust ETF(GBTC)自今年1月11日推出以来增幅达30.9%,Bitwise Bitcoin ETF(BITB)同期攀升26.5%。比特币价格(比特币ETF的跟踪对象)的同期增幅为31.1%。



