阿里巴巴股票：财报公布后股价为何下跌6%？

阿里巴巴股价因盈利未达预期下跌6%

在过去一周,中国科技股表现参差不齐。阿里巴巴的股价因未达盈利预期下跌了6%,而百度、腾讯和京东的业绩均超出预期,显示出该行业整体上升的趋势。根据13-F文件,两位主要投资者大幅增加了对这些股票的持仓,进一步提振了市场信心。

阿里巴巴股价因盈利未达预期和净收入暴跌而下跌6%。

腾讯的利润增长了62%,创下三年来的最快增速。

iShares MSCI中国科技UCITS ETF年初至今上涨13.5%

阿里巴巴股价因盈利未达预期和净收入暴跌而下跌6%

阿里巴巴 [BABA] 的股价在2024年5月14日公布其第四季度财报后下跌了6%。

尽管收入同比增长了7%,达到了2219亿元人民币(约307亿美元),超出了LSEG调查的分析师平均预期的1%,但非GAAP摊薄每股收益(EPS)同比下降了5%,降至10.14元人民币,略低于分析师预期的10.22元人民币。

更令人担忧的是,净收入从去年同期的220亿元人民币暴跌至仅919万元人民币,下降了96%。在财报中,阿里巴巴将这一下降归因于“本季度我们在公开交易公司中的投资净损失”。然而,阿里巴巴CEO吴勇毅表示,“本季度的业绩表明我们的战略正在奏效,我们正在恢复增长。”他补充道:“我们也对与人工智能(AI)产品相关的客户和云计算收入的加速增长感到兴奋。”

细分业务表现

淘宝和天猫集团:包括阿里巴巴中国电商平台的部门,收入同比增长4%,达到932亿元人民币。

云智能集团:收入增长3%,达到256亿元人民币。

腾讯财报亮眼

阿里巴巴的财报发布恰逢其竞争对手腾讯 [0700:HK] 发布2024年第一季度财报。相比之下,腾讯的股东有更多值得庆祝的理由。

腾讯的收入同比增长6%,达到1595亿元人民币,略高于分析师预期的1584亿元人民币;而归属于股东的利润则增长了62%,达到419亿元人民币,超过了分析师预期的366亿元人民币。根据LSEG的数据,腾讯的利润增速创下了三年来的最快记录。

腾讯的美国存托凭证当天收盘上涨了4.67%,这突显了其季度业绩与阿里巴巴的巨大差异。

尽管腾讯的国内游戏部门总收入有所恢复,但该部门的收入仍下降了2%,至345亿元人民币,腾讯将此归因于收入递延。

然而,其他几个关键业务单元则表现强劲。例如,金融科技和企业服务部门——包括其云计算业务和支付平台微信支付——收入增长了7%,达到523亿元人民币。

这些业绩足以让董事长兼CEO马化腾宣布加速腾讯的股票回购计划并增加股息。

马化腾表示:“在兑现我们向股东返还多余资本的承诺时,我们加快了回购计划,并计划在2024年回购超过1000亿港元的股票,同时支付更高的股息。”他还补充道,公司在进行这些资本返还的同时,也在投资于人工智能技术以及其他平台和内容项目。

迈克尔·伯里重注阿里巴巴股票

阿里巴巴和腾讯的财报发布在百度 [BIDU] 和京东 [JD] 于5月16日发布财报之前。

百度宣布其2024年第一季度收入为315亿元人民币,同比增长1%,环比下降10%,但超出了分析师预期的312亿元人民币。每股收益(EPS)同比增长24%,达到19.91元人民币,高于分析师预期的15.79元人民币,但较上一季度下降了9%。

京东的收入同比增长7%,达到2600亿元人民币,高于分析师预期的2577亿元人民币。每股收益同比增长18.7%,达到5.65元人民币,超过了分析师预期的4.59元人民币。

百度的股价在盘前交易中波动,开盘前上涨了近5%。京东则上涨,将在5月16日开盘时高于前一日收盘价5.6%。

亚洲科技股整体可能因高调投资者的兴趣而受到提振。迈克尔·伯里的Scion资产管理公司在第一季度购买了16万股京东股票和5万股阿里巴巴股票。根据5月15日发布的13-F文件,这分别增加了Scion在这两只股票中的持股比例80%和66.7%,使其成为Scion的最大和第二大持仓。

同样,大卫·泰珀的Appaloosa管理公司将其在阿里巴巴和百度的持股分别增加了158.6%和188%,同时新建了价值9990万美元的京东头寸。这使得阿里巴巴成为Appaloosa截至3月31日的最大持仓。

如何投资中国科技股

截至5月16日,阿里巴巴的股价今年上涨了4.5%,腾讯上涨了35.2%,京东上涨了19.7%,但百度的股价下跌了7%。

过去12个月中,阿里巴巴的股价下跌了7.5%,腾讯上涨了16%,京东下跌了8.8%,百度下跌了16.5%。

年初至今和过去12个月的表现差异显示出中国电商股今年开局良好,并表明它们可能受到伯里和泰珀等机构投资者的投资提振。

阿里巴巴和腾讯在财报后的表现差异突显了中国科技行业难以预测的事实。投资主题型ETF可以让投资者在分散风险的同时,获得特定主题的曝光。

截至5月15日,这四家公司的香港上市股票均在iShares MSCI中国科技UCITS ETF [MCHI]的前十大持仓中。腾讯、阿里巴巴 [9988:HK] 和百度 [9888:HK] 分别占据前三位,权重分别为8.6%、7.4%和6.8%,而京东 [9618:HK] 排在第七位,权重为5.4%。

MCHI年初至今上涨了13.5%,过去12个月上涨了0.5%。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.