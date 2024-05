美国债券市场出现大量轧空？

当开立空仓的投资者开始平仓,会发生“轧空”或大量平空仓现象,这推高了特定资产的价格(不要忘记要平空仓或平看跌仓位,就必须从市场下空单,此操作会推动价格上涨)。如果空头投资者因为价格急剧上升而匆忙平仓,这种现象有时可能以无序的方式出现,会迫使进一步平空仓,以避免造成损失或可以减少损失,并反过来对价格上涨产生影响。

大量平空仓的第一个条件是,空仓必须由操作人(并非做市商或长期投资者)聚集起来。要获得该信息,可查阅 CFTC 发布的《交易者持仓报告》。CFTC 是美国衍生品市场的监管机构,其通过市场上不同类型的操作人分解期货和期权仓位。在这种情况下,我们需要查看分类“杠杆”或杠杆操作人,他们并不持有现金仓位,而使用衍生品以实现定向目的。

分类“杠杆”或美国债券中不同成熟度的期货和期权(2 年、5 年、10 年和 30 年)杠杆显示近年来的最大做空净余额(通常在绝对值上)。在相对术语中,这些空仓代表了高比例的持仓量:45% 的2 年期中期债券,37% 的 5 年期中期债券,25% 的 10 年期中期债券,和 20% 的国债或 30 年的债券。

可以说债券空仓太过拥挤,符合看到可能平空仓的第一个条件。第二个条件是价格开始上涨,给未平空仓带来压力。就这方面而言,上周我们看到了债券价格的强劲反弹,该反弹的动因是“鸽派”或语气软化的 FOMC,以及表明美国经济降温的负面经济意外(世界大型企业联合会、NFP 和 ISM 服务)。

源自新一代平台的美国 10 年期中期债券日线图(截至 2024 年 5月 6 日)

一些交易员的空仓可能遭受损失,平空仓的意愿会导致价格进一步上涨。如果宏观经济参考继续显示美国经济变弱,甚至通货膨胀压力开始减轻,这种动态形势可能会加重。在这种情况下,在未来几周的经济议程中,我们必须关注以下可能触发或催化美国债券“轧空”的数据:密歇根消费者信心指数(5 月10 日星期五)、生产价格(5 月 14 日 星期二)以及 CPI 与零售(5 月 15 日星期三)。

源自新一代平台的美国 2 年期中期债券日线图(截至 2024 年 5月 6 日)



