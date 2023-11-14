即将发布的英伟达三季报能否助推股价创新高？

近期英伟达股价的走势

英伟达股价在二季报发布后整体呈现震荡走势，虽然业绩表现远超预期，但由于该股票受多方因素扰动未能进一步上涨，例如芯片出口限制新规、经济放缓预期对需求的担忧以及美联储此前较鹰的发言对大盘的拖累。英伟达股价自9-11月以来整体运行于400 – 480美元区间。在10月31日探底后400美元后迅速抬升，一方面因素受美联储鸽派暂停加息带来的风险偏好回暖，另一方面因英伟达将向中国客户出口符合美国政府新规的芯片，该消息让投资者感到振奋。紧接着英伟达在S23大会上推出了更高性能的H200芯片，进一步刺激股价。截至11月13日收盘，英伟达股价录得9日连涨，收盘486.2美元，离8月24日的502.62美元的高点仅差一步之遥。

英伟达上个季度业绩回顾

英伟达上个季度业绩表现惊人，由于人工智能概念的火热，营收同比增长101.48%，达到135.07亿美元，净利润同比增长843.29%，达到61.88亿美元。每股收益为2.5美元，同比增长861.54%。如此惊人的增长率反映了英伟达在芯片领域的主导地位以及对其产品和服务持续增长的需求，以及英伟达在增加收入、保持运营效率和成本管理方面的成功战略。

英伟达的战略投资和合作伙伴关系在这一增长中发挥了至关重要的作用。 例如，与主要云服务提供商以及企业IT系统和软件提供商的合作，将Nvidia的AI能力扩展到各个行业。 此外，公司的股票回购计划和持续的股息支付表明了强大的资产负债表和为股东回报价值的承诺。 根据上一季度财报，英伟达向股东返还了 33.8 亿美元，其中包括以 32.8 亿美元回购 750 万股股票，同时还宣布追加 250 亿美元的股票回购。

英伟达2024财年第三季度报告预测

英伟达将于2023年11月21日盘后发布2024财年第三季度业绩报告，该公司预计营收将达到160亿美元，可能存在2%的波动范围，GAAP和非GAAP毛利率将保持健康，预计分别为71.5%和72.5%。这一乐观预期主要是基于上个季度的强劲业绩带来的信心。若业绩如预期一般继续维持高增长，英伟达股价不排除进一步冲击前期的历史高点。但现在放在投资者面前的问题是，在当前股价距前高不到4%的涨幅下，是否现阶段进行进一步的追涨行为。上个季度股价在财报发布后创出历史新高后迅速下跌，因为此前的上涨已经反映在预期中，而这次是否又会重蹈覆辙？

从股价的图形结构上看，上涨趋势完好，整体延5日均线上涨，成交量呈现缩量，暂未明显的见顶信号，若出现顶部放量则需要警惕。

英伟达 (NVDA) —— 日线图

来源：CMC Markets（11月14日）

潜在影响英伟达股价的风险因素

英伟达此前预计在第三季度继续保持高增长的营收和强劲的利润率。 任何未能满足这些预期的数据都可能对投资者信心和股价产生负面影响，特别是考虑到该股近期的强劲表现。 此外，英伟达的显着增长很大程度上归功于其加速计算和生成式人工智能。 这些行业的任何放缓，或者在保持其技术优势方面遇到的意外挑战，都可能对其市场地位和财务业绩产生不利影响。

从宏观环境上来看。 贸易关系的紧张局势、明年经济衰退的预期导致的财务支出或消费者需求的放缓可能会影响其业绩。 技术创新的快速步伐意味着英伟达面临着持续的竞争。 竞争对手在 GPU、人工智能和云计算等关键领域的进步可能会侵蚀英伟达的市场份额。



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