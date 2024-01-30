2月市场展望：科技股财报能否帮助美股续创新高？

美股科技股财报季来临，美股能否持续创高？



美国股市在1月在降息预期的作用下延续上涨趋势，其中道指、标普500和纳指100均创历史新高。芯片股在1月表现亮眼，微软（MSFT）市值突破3万亿，英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、超威半导体（AMD）、超微电脑（SMCI）等公司均在1月录得较大涨幅。而特斯拉、苹果在1月表现平平，其中特斯拉因四季报盈利下降大幅下跌，股价跌破200美元。美股科技股（亚马逊、谷歌、苹果、微软、Meta）将在本周披露财报业绩，市场普遍预期在美国经济强劲和芯片需求火热的背景下，这些科技股预计将交出一份亮眼的财报业绩，叠加当下股价已对乐观的预期进行了消化，投资者或更加注重财报会议中的下个季度指引。



此外，美联储将于2月1日召开2024年的第一场利率会议，市场普遍预期美联储将按兵不动，叠加当下火热的经济数据，例如劳动力市场、制造业数据回暖、服务业强劲、通胀仍高于目标区间，美联储可能不会在本次会议释放3月降息的信号，市场普遍将美联储首次降息的时间推迟到5月或者6月，而当下美股因市场此前预期的7次降息持续走高，降息预期被修复是否意味着当下的火热情绪被修复？



在软着陆的愿景下，机构普遍预计美股今年将迎来正收益，多家投行将标普500的年内目标价上调至5000点之上，考虑到近期多重利好也被充分消化，投资者需避免利好落地后的获利调整。

美元指数或延续反弹



美元指数在1月反弹，当前价格处于103.5附近。考虑到美联储或不急于加息，以及强劲的经济数据，美元或延续反弹。欧元区或在经济疲软的背景下逐步转鸽，这或进一步支撑美元。我们预计美元指数或有进一步上行至104的机遇。

中国股市跌破疫情前低点，后市如何看待？



中国股市在1月继续走弱，其中上证指数创2020年4月以来的最低水平。沪深300、上证50均创4年以来的低点。管理层释放多重政策进行救市，例如进一步研究国企市值管理纳入绩效考核，暂停战略投资者限售股出借，降准50个基点等措施，中国股市触底反弹，但仍处于疲软阶段。恒生指数在跌破15000后一度反弹至16000之上，但后续再度走弱。



展望2月，考虑到节前交易情绪清淡，预计行情仍旧处于低位磨底阶段，关注中特估板块，指数方面关注权重指数上证50，沪深300。

黄金持续震荡，2月能否形成突破？



黄金1月整体震荡，运行于2010 – 2060区间。市场普遍预期在降息元年、地缘冲突扰动的因素下，黄金有望在2024年继续突破历史新高。短期来看，黄金的上涨动力或取决于后续数据的走弱，例如劳动力市场降温、通胀回落、消费支出下降，从而迫使市场预期美联储将很快进行降息。因此，我们需要关注本周五发布的1月非农数据和中旬发布的1月通胀数据，若数据放缓则有望支撑金价在2月走高，并挑战上方的阻力2060。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.