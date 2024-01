阿里巴巴业绩前瞻：电商和云业务将是投资者关注的焦点。

阿里巴巴在上个季度公布的业绩财报基本符合市场预期,营收同比增长8.5%,为2248亿元。主体业务淘宝和天猫集团营收同比增长3%至977亿元,本地服务集团营收同比增长16%至156亿元,阿里国际营收增长53%至245亿元。云业务部门同比增长2%至276亿元。

可以看到,阿里在国际业务的营收增速最高,而其核心业务淘宝天猫和云业务增长均呈现放缓的态势,而其竞争对手拼多多股价在2023年表现亮眼,在2023年上涨了79.4%,市值一度超过阿里巴巴成为在美国上市的第一中概股,拼多多的快速增长与阿里巴巴的电商业务的疲软形成对比,反映中国本土地区的消费疲软,民众均追求价格便宜的商品。

同时,阿里巴巴宣布阿里云的全面分拆将不再进行,主要因芯片限制的不确定性。并且暂缓了盒马的IPO进程。

即使阿里巴巴发布公告进行了自2014年上市美股以来的最大分红,派息总额达到25亿美元,但该举措并未挽救疲弱的股价,阿里巴巴股价自11月16日一路走低,股价最低跌至66.63美元。这反映出在中国消费渠道多样化的背景下,消费降级影响了阿里巴巴主营业务的增长,而阿里云分拆被停止引起了市场对业务新增长引擎的担忧。

阿里巴巴2024财年第三季度业绩预期

阿里巴巴(BABA)将于2月7日美股盘前公布2024财年第三季度业绩,Zack Investment Research的4位分析师预测营收将达到372.1亿美元,同比增长3.6%;每股收益预计位2.73美元,同比下降2.15%。

1月23日,市场消息显示阿里巴巴创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票,该消息回击了此前马云抛售阿里巴巴的传言,阿里巴巴当日上涨7.85%,但在后续的几个交易日未能形成连续反弹,股价始终处于60日均线之下。

上个季度阿里巴巴的六大业务集团均呈现了稳健的同比增长,这体现出了阿里巴巴在不断调整和优化组织结构中所取得的初步成效,但这并未向市场证明变革所带来的长期效果。

投资者仍将关注阿里巴巴的两个核心业务部门电商和云业务的增长,在消费降级的大环境下,传统电商和新兴电商所面临的竞争将愈发激烈,双方将努力争夺低价消费用户。例如京东的“百亿补贴”计划,抖音的“多单优惠”活动等。至少从目前来看,阿里在这场价格战中还未获得明显的优势。

此外,随着AI的快速发展,AI与电商的结合成为了市场关注的焦点,阿里巴巴能否在云计算领域获得领先地位决定了未来新的业务增长引擎。从目前来看,该业务面临增长缓慢的挑战。阿里云在去年11月进行了组织结构优化,改革能否带来显著成效将影响着股价未来的走势。

风险因素

1. 宏观环境疲软导致的电商业务增长乏力,不及同行表现

2. 云业务增速持续放缓

3. 重点投资项目回报不及预期



