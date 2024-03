2024年比特币减半解读：值得投资者关注的核心因素

从2022年到2023年,全球柑橘生产因疫情、飓风和干旱而遭到了重创,产量几乎削减了一半。美国佛罗里达州和巴西圣保罗两地在世界柑橘产量中占比超85%,也未能幸免。橙汁市场很快就出现了供应紧缩这一典型的经济问题,也即供应不足往往会导致价格上涨。随着市场发生巨变,橙汁合同的价格在2023年10月飙升至历史最高点,比2022年同期价格上涨了80%以上。现在将视线转移到数字资产领域,类似的局面可能很快就会在比特币身上上演。比特币每四年就会出现一次减半,降低新币进入市场的速度。虽然橘树种植者只需要多种树就能增加产量,但比特币的发行计划是固定不变的,因此不可随意更改。减半事件历来对比特币都产生了重大影响,而今年4月的减半事件更是面临着前所未有的局面。本文将详细阐述比特币减半的底层机制和减半可能对币价产生的影响,并分析与即将进行的减半相关的考量因素。

减半机制

要理解减半,就要先了解比特币的供应、挖矿架构等相关内容。考虑到比特币各部分机制的技术复杂性,下文将简要概述其中的关键信息,省去过于繁杂的技术细节。

供应量

比特币供应量上限为2100万枚,但每个比特币都可以进行分割,最小分割单位为0.00000001个比特币,也即1个Satoshi(以比特币的匿名创始人Satoshi Nakamoto命名)。虽然比特币限额供应这一点被广为称道,但这里要注意的是比特币的数量永远只有2100万枚。目前,比特币的流通供应量仍在按照预定计划增加,不受任何中心化机构控制,但增速正在逐步放缓。实物黄金的动态也与此相似:虽然黄金的总储量有限,但市场上的供应量可通过黄金开采逐步增加。但比特币的不同之处在于,需求的增加并不能导致产量增加。

挖矿

比特币挖矿就是验证交易并让新币进入流通的过程。正如万事达卡(Mastercard)通过自身网络处理交易、收取一定交易手续费一样,比特币网络中的矿工也借助专用机器处理交易。但与万事达卡不同的地方在于,比特币网络可以产生新币,增加比特币当前的流通供应量。

比特币矿工会把每十分钟处理的交易打包成区块,每个区块中大约包含2,000笔交易。矿工因处理交易而获得比特币奖励,也称为区块奖励。奖励由两部分组成,包括新产生的代币和比特币网络用户支付的交易手续费。目前每个区块的奖励为6.25枚比特币,每日奖励约为900枚比特币。

减半

减半事件是比特币代码中内置的预编程事件,可确保每产生210,000个区块(约每四年),新发行的代币数量将减少一半。截至本文撰稿时,减半预计将在2024年4月16日出现。之所以无法确定具体日期,是因为挖矿算法存在可变性,因此生成一个区块所需的时间是不固定的,可能会根据矿工数量等因素而波动。4月减半后,区块奖励将从6.25个比特币降至3.125个比特币。比特币供应量目前的年增速约为1.75%,减半后将放缓至1.1%。

减半背后的原因也值得了解。Satoshi原本可以在最初设计时就设置固定的流通供应量,但这种方法很难在起步阶段吸引矿工为网络提供支持。但若持续提供奖励、不设置供应量上限,比特币就可以无限增长,其供应量可能会和如今部分法币一样迅速增加。

不断增加的供应量可提供必要的激励措施,并随着网络的扩展而进行调整。比特币之所以能取得如今的成功,主要也是得益于其网络效应。用户基数的增长会吸引到更多矿工,增加交易量和流动性,进而提高比特币网络的普及度和利用率,推高币价。Satoshi在2009年曾写道:“从这个角度理解,比特币更像是贵金属,并非通过调整供应量维持价值不变,而是预先设定供应量上限,让价值随之而改变。随着用户数量增长,每枚代币的价值也会增加。由此可以形成正向的反馈循环;随着用户数增加,价值会逐步上升,从而吸引更多的用户从币价上行趋势中获利。”

减半的价格动态

一般来说,价格是由供需关系决定的。比特币供应量主要有两大来源:挖矿产生新币和投资者出售代币。而需求则来自于希望购买比特币的市场参与者。减半直接影响了新币进入流通的速度,进而间接影响其他两大价格因素。这里最关键的概念是市场吸收率。比特币和其他供应量不断增加的市场一样,需要有人买下矿工每天获得并售出的新币,才能保持币价稳定。不过矿工不一定会选择卖币。有些矿工对比特币有很强的信念感,只会在市场行情不利的时候卖出代币支付运营成本。减半后无论出现何种情形,比特币的发行量都将减少,因此需要市场购买、从而维持币价稳定的代币数量也会相应减少。由此可见,减半会导致短期供需失衡,可能需要市场进行相应调整。

虽然供需理论看上去简单易懂,但要根据供需预测币价却难上加难。比特币的价格机制之所以不够完善,主要是因为并非所有信息都是透明公开的,投资者也难以始终保持理性。此外,比特币还面临着一些独特因素,让局势更加错综复杂。首先,减半每四年进行一次,这四年内可能会出现不可预见的宏观事件和其他风向,对价格产生影响。其次,减半吸引了很多媒体报道,可能会提高投资者对比特币的兴趣,进而吸引更多市场参与者,但具体程度如何尚未可知。第三,全球挖矿网络中的部分参与者倾向于向公众隐瞒其相关数据,导致外界难以追踪他们的运营和销售行为。虽然投资者可能会试图根据各自分析预测未来价格,但减半事件仍然是一种难以捉摸的市场现象。

2024年减半的考虑因素

虽然过去发生的比特币减半事件在节奏上都表现出了一定的相似性,但每次减半又都有其独特之处。这主要是受到投资者行为变化、宏观经济形势、监管形势和减半后新币供应量的降幅等因素影响。

若要对此次减半展开分析,可以从过去减半事件引起的币价波动模式入手。考虑到比特币价格会随时间出现大幅震荡,“历史表现无法预示未来结果”这句话在研究比特币时非常适用。以下总结了比特币三次减半期间币价的大致走势:

第一次减半——2012年11月28日

减半时价格:13美元

次年最高价:1,152美元

牛市结束后的最低价:152美元

第二次减半——2016年7月16日

减半时价格:664美元

次年最高价:17,760美元

牛市结束后的最低价:3,128美元

第三次减半——2020年5月11日

减半时价格:9,734美元

次年最高价:67,549美元

牛市结束后的最低价:16,625美元

资料来源:tradingview.com

注意:过去的表现并不是未来结果的可靠指标。上述价格仅供参考,并不保证其准确性。

基于上述数字,目前各方都在探讨此次减半是否会延续价格增长倍数减少导致利润下降的趋势,还是会实现逆转。以下为可能对本次币价走势产生影响的一些因素。

2024年1月美国证券交易委员会(SEC)批准上市的比特币现货ETF可能会影响减半后的币价走势。比特币ETF为投资者提供了投资比特币的传统合规渠道,因此其重要性不言而喻。过去,投资者可能会觉得孤立无援,无法获得传统金融业的支持。对部分投资者——尤其是退休人士——而言,比特币这一概念太过复杂,难以理解。比特币ETF的出现,一方面降低了比特币的投资难度。同时,合规批准和贝莱德、富达投资等头部企业推出的产品也释放了一大信号,表明比特币越来越为主流所接受。如今,得益于比特币ETF这类全新的金融产品,对冲基金、养老基金、家族办公室和主权财富基金可以根据相关投资条款和条件,更放心地投资比特币。对许多投资者而言,ETF的上市可能不会一下子敞开比特币投资的大门,但确实能降低其投资门槛。

比特币ETF的一大主要影响目前已十分清晰,那就是会影响比特币需求。贝莱德发行的比特币ETF堪称是有史以来发行最成功的ETF产品之一,在短短七周内就吸引了100亿美元的资产,创下全新纪录。相比之下,首支黄金ETF在2004年上市超过两年后才实现了相同的里程碑。全球所有比特币投资产品目前控制着超100万枚比特币,约占当前流通供应量的5%。彭博社高级ETF分析师、比特币ETF推出前后的主要评论员Eric Balchunas在今年3月5日的一篇X推文中说道:“发行时间不到两个月的ETF能创下如此业绩,实在是太疯狂了。”

但值得警惕的是,比特币ETF每日为满足投资者需求而购入的比特币数量远超目前的发行量。前几个月,ETF发行方购买的比特币数量一度达到了每日挖矿产生的新币数量的10-12倍以上。若需求保持强劲,ETF对价格的影响可能会超过减半事件带来的影响。比特币减半在过去扮演了星星之火的角色,此次减半则可能会让比特币牛市强上强加。

心理活动和价格行为之间的相互作用是分析此次减半需考虑的另一大关键因素。投资者对比特币的投资情绪——尤其是在特定价格关卡卖出代币的意愿——对于减半后的币价走势有着举足轻重的影响,主要是因为投资者情绪可对市场供应侧产生直接影响。截至2024年2月底,约70%的比特币一年内未经转手,表明当前持有者普遍对投资时限要求不高,且对比特币持有坚定的信念。如果投资者坚持不卖出比特币,可能会加剧供应紧缩。此外,部分人士认为ETF属于中长期投资工具,可能会吸引更多前瞻性投资者入局,进一步限制其供应量。

总结

根据比特币机制和此前的减半周期来看,比特币固有的减半机制可能会在短期内推动币价走高。但此次减半和之前的减半周期一样,也面临着全球金融不稳定、意外的黑天鹅事件等带来的潜在下行风险。但除此之外也存在着可能推动币价上行的因素,其中就包括热度越来越高的比特币ETF。此外,各大机构和各国政府(继萨尔瓦多和中非共和国之后)进一步拥抱比特币,也可能成为一大看涨因素。

虽然即将到来的减半事件可能对比特币生态系统具有重要意义,但未来几个月的币价走势仍会受到其他因素的影响。由于存在诸多市场影响因素,因此投资者需对比特币展开深入研究,并采取全面的资产评估手段。无论形势如何,投资界内外都将持续评判比特币的技术效用,应对比特币对现实世界产生的影响。

资料来源:

Trading Economics | Orange Juice

Cointelegraph | First gold ETF took 2 years to hit $10B, this Bitcoin ETF did it in 2 months

Wikipedia | Bitcoin – Units and Divisibility

Bitcoin Wiki | Controlled supply

Glassnode Insights | Quantifying Short-Term and Long-Term Holder Bitcoin Supply

BitPay | A Historical Look at BTC Price Post-Halving + Predictions Roundup

延伸阅读:

Grayscale | 2024 Halving: This Time It’s Actually Different

Lyn Alden | Bitcoin: Fee-Based Security Modeling

Youtube | Unchained – Bitcoin is not a hedge | Parker Lewis at Old Parkland

本文作者 Henry Fisher Henry Fisher是CMC Markets的数字内容制作人,在市场营销和金融领域具备八年从业经验。Henry主要负责以书面分析、视频、网络研讨会和思想领导力等形式将市场趋势转化为可供客户操作的洞见。

CMC Markets是一家仅负责交易执行的服务提供商。上述内容(无论是否包含任何观点)仅供一般参考之用,并未考虑您的个人情况或相关目标。上述任何内容均不构成(也不应被视为)可供信赖的财务、投资或其他建议,也无法保证其完整性、准确性或及时性。文中提及的任何观点均不构成CMC Markets或本文作者针对任何个人提出的任何特定投资、证券、交易或投资策略建议。

所有投资均涉及风险。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

本文未按照促进投资研究独立性的相关法律要求进行准备。尽管我们并未被明确禁止在提供本文前进行交易,但CMC Markets无意在发布上述内容前使用其获利。

CMC Markets不对作者使用的交易策略给出认可或发表评价。作者的交易策略无法保证任何回报。若您根据本文提供的信息进行投资,且因此遭受任何直接或间接的损失,CMC Markets不会对此承担责任。在做出任何投资决策前,请对相关信息加以验证,避免在不寻求专业财务顾问建议的情况下仅基于此信息开展交易。



Disclaimer: CMC Markets is an order execution-only service. The material (whether or not it states any opinions) is for general information purposes only, and does not take into account your personal circumstances or objectives. Nothing in this material is (or should be considered to be) financial, investment or other advice on which reliance should be placed. No opinion given in the material constitutes a recommendation by CMC Markets or the author that any particular investment, security, transaction or investment strategy is suitable for any specific person. The material has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research. Although we are not specifically prevented from dealing before providing this material, we do not seek to take advantage of the material prior to its dissemination.