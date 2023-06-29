7月是否會成為各類資產走勢的轉折點？

美聯儲加息預期升溫，科技股財報季能否支撐股價繼續走高？



美聯儲在6月暫停加息後，鮑威爾在新聞發布會中表示暫停加息並不意味著結束加息，而是希望美聯儲通過放慢加息速度來對當下的經濟數據中獲取更多的信息，以觀察緊縮政策帶來的成效。由於不斷暗示利率的峰值很有可能在5.5% - 5.75%，CME的FED Watch定價美聯儲7月加息的概率升至80%。

鮑威爾始終強調當前的勞動力市場仍然在拉動經濟，支撐著更高的消費者支出，從而使核心通脹持續處於高位。美聯儲的鷹派（經濟基本面的強勁）支撐著股市持續走高，但一些數據已經呈現出明顯放緩，例如工業生產價格持續走低、製造業疲軟、失業率初步走高、房市走弱等。我們仍需要在7月追踪這些數據，如6月的非農就業人口增長是否會縮減，以及核心通脹是否出現進一步明顯放緩。如果這些數據走弱，或不足以支持鮑威爾的強硬發言。如果市場出現轉鴿預期，或使科技股的漲幅放緩或出現調整。因此，當下價格因避免過度的追高。

納指100自今年年初以來漲幅近40%，大部分漲幅由美股科技“七巨頭”貢獻，由於一季度好於預期的業績以及人工智能概念的火熱促使科技股持續暴漲。展望7月，美股科技公司將迎來財報季的考驗，投資者將關注在全球需求放緩的背景下科技公司的業績能否繼續保持較穩定的增長，以及管理層對於下半年的指引。

澳聯儲是否還會進一步加息，澳洲200能否擺脫疲態？



澳聯儲在6月再次加息25個基點，將現金利率提高至3.85%，超過市場的預期，理由是強勁的勞動力市場和居高不下的通脹，即使通脹在今年一季度呈現明顯放緩，但仍然高於澳聯儲2%-3%的目標。從當下的經濟環境來看，澳大利亞在今年的經濟已經明顯放緩，第一季度GDP增長僅為0.2%，上個季度為0.5%。這是自2021年9月以來的最慢增長，而那時候澳大利亞正處於疫情封鎖期。在澳聯儲進一步加息後，消費者信心呈現惡化，預計失業率將在下半年從當前的3.6%持續攀升。

相較於歐美等發達地區股市來看，澳洲股市表現相對較弱，因權重板塊材料、銀行板塊在進一步加息的背景下造成經濟前景惡化預期升溫，促使板塊震盪走弱。而信息技術板塊在6月漲勢放緩，整體呈現出高位盤整。展望7月，澳聯儲此前表明將繼續緊縮，但我們看到5月的總體通脹已經放緩至5.6%，遠超預期的6.1%，前值為6.8%。這份數據很有可能促使澳聯儲在7月放緩腳步從而進一步觀測更多的數據，以評估加息帶來的成效。若出現澳聯儲轉鴿的情況，將促使澳元進一步承受壓力，澳洲200指數可能仍然表現疲軟。

黃金跌至1900，7月能否有所起色？

6月，黃金延續疲弱走勢，即使美元在整體走弱的背景下依舊沒有支撐黃金反彈。其主要因素為全球風險情緒仍然處於高昂狀態，打擊了避險資產黃金的購買偏好。目前衡量市場風險情緒的波動率指數VIX已經跌至疫情前的最低水平，反映當前市場的極度樂觀情緒。然而，目前2年期與10年期美債收益率倒掛進一步加深，體現出對衰退的進一步擔憂。但各國央行行長的鷹派發言給予了投資者信心，即當下穩固的經濟基本面促使我們仍然有進一步加息的空間。但我們仍需警惕接下來可能出現的疲軟數據，或美股財報業績不及預期，導致的衰退預期升溫，促使黃金價格再次出現反彈，而這很有可能在7月出現。

中國股市6月疲軟，人民幣匯率跌至去年11月低位，7月又將作何表現？



6月，中國股市依舊表現疲軟，上證指數曾短暫反彈至3276後連續下跌，再次失守3200整數關口。而香港恆生指數在6月中旬曾一度站上20000整數關口，回吐6月大半漲幅。中國股市的疲軟表現主要因為其公佈的經濟數據表現不佳，例如製造業數據連續三個月走弱，信貸數據不及預期，5月居民消費增速在4月後呈現回落，進出口數據大幅下滑等。板塊方面，地產板塊在6月上旬曾一度反彈，但由於央行降息力度不及預期，5年期LPR利率僅下調10個基點，促使地產板塊回吐幾乎所有漲幅。人工智能板塊在6月下旬後出現明顯調整，或意味著概念炒作的結束。而中字頭國企6月整體呈現盤整，並未給大盤帶來持續性的推動作用。因此，後續大盤能否有所起色需進一步觀察經濟數據能否在明顯回暖，畢竟6月的數據並不像5月是建立在去年同期低基數的背景下。以及觀察政府是否出台進一步的刺激經濟的政策，可重點關註消費板塊。

人民幣兌美元匯率再次跌破7.25，創去年11月低點，主要因素為中美倒掛的貨幣政策，以及中國經濟數據疲軟導致資金持續外流。人民幣重新走強的關鍵因素在於，美國經濟進一步放緩，中國經濟數據復甦，將再次吸引外資持續淨流入，促使人民幣走強，如同去年12月在剛解除疫情封鎖後，中國經濟復甦預期升溫吸引外資流入造成人民幣走強，股市走高。

紐元是否會在7月進一步走弱？

紐元兌美元在6月中旬之前呈現持續走高的局面，因市場預期美聯儲將暫停加息並轉鴿，促使紐元兌美元最高升至0.6249。雖然美聯儲如期暫停加息，但鮑威爾的鷹派發言促使美聯儲進一步加息預期升溫，導緻美元指數止跌反彈。由於新西蘭央行在5月放緩加息至25個基點，低於市場預期，並在發言中轉鴿釋放暫停加息的信號，導致紐元兌美元呈現走弱。在此背景下，紐元兌美元恐繼續維持弱勢，不排除出現一定的反彈可能性，即美聯儲因6月數據疲軟導致7月的加息預期降溫。下方關注重要支撐6.0



