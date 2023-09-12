蘋果秋季發布會來襲，當前股票還能買麼？

蘋果將於美東時間9月12日上午10點舉行，此次發布會預計將發布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他產品。此次發布會被命名為“Wonderlust”。

近期新聞/事件對蘋果股價的影響

根據《華爾街日報》的報導，中國政府已經要求某些政府機構和國有企業的官員不得在工作中使用包括iPhone在內的外國品牌設備或將它們帶入辦公司，目前尚未得知其禁令中的細節。預計該禁令將對蘋果公司在中國地區的收入造成不利影響，但由於是小範圍的人群預計負面影響較小。根據國家統計局的數據顯示，2021年國有單位就業人員為5633萬人，佔總就業人數74652萬人的7.5%，佔14.12億總人口的4%。蘋果公司在2021年和2022年在華出貨量分別為5787萬台和5432萬台。預計政府禁令對蘋果公司在華出貨量減少的影響大概在200 – 300萬台。

來源：國家統計局

除禁令之外，華為在近期推出的Mate 60系列引發了人們對蘋果在中國智能手機市場競爭加劇的擔憂。據報導，其中Mate 60 pro採用了7納米的芯片，其性能或媲美頂配5G手機。並且該手機在8月29日開售後，在京東、淘寶和華為官方商城迅速售罄，目前尚未得知出貨量為多少。值得注意的是，該手機的性能或仍落後於可能搭載3納米的iPhone 15 pro 和iPhone 15 pro max。根據路透社的報導，其7納米芯片的良品率在50%左右，低於行業標準的90%，其銷量的進一步擴張目前仍存在一定的爭議。

但我們也看到了這些新聞/事件對蘋果股價帶來的一些衝擊，股價自9月5日後再度從189美元下跌至173美元，隨後在過去的兩個交易日反彈至179美元附近。

機構對蘋果股價的觀點

高盛給予蘋果公司買入評級，給與未來12個月目標價在222美元，但該公司同時也面臨著一系列的風險，例如：

消費者對產品和服務的需求減弱。宏觀經濟環境的任何疲軟都可能減少對蘋果產品和服務的需求。 Apple 超過 50% 的收入來自 iPhone (FY2022)，而隨著芯片性能的不斷提升，導致蘋果手機的更換週期被不斷延長。產品耐用性提高或產品創新乏力都可能影響其收入增長。

供應鏈中斷風險， 儘管蘋果的供應商遍布全球，但大部分最終組裝都在中國進行。地緣政治緊張局勢加劇可能會導致全球貿易中斷，包括關稅。

蘋果在個人設備和各種服務方面，尤其是在中國大陸市場可能面臨更加激烈的競爭。儘管蘋果是競爭對手中規模最大、資源最豐富的公司，但它並不是每一個業務領域的市場領導者。

監管風險。蘋果在其運營的所有主要市場都受到嚴格的監管審查。如果蘋果被迫向競爭對手提供其專有產品或服務，監管干預可能會削弱蘋果的競爭優勢。

蘋果有併購的歷史，但併購並不能保證成功。蘋果公司也有股票回購的歷史，這可能會導致稀釋或受到更嚴格的監管審查。

蘋果股價的技術分析

我們通過成交量的分析可以看出蘋果股價當前的多空博弈點，5月5日跳空高開站上170，成交量放量，在隨後的幾個交易日持續盤整，但始終處於170之上，此處為多頭籌碼密集區。 8月4日放量下跌，隨後一路下跌至171後反彈，反彈至190後再次向下，此處為空頭籌碼密集區域，隨後在跌至173後放量抬升。並在後續的兩個交易日縮量反彈，但不過20日均線壓力，且仍在5日均線之下。

因此我們可以看出，170 – 190為震盪區間，任何一方的破位均意味著進一步的方向確認。當前策略可在這兩個地方進行高拋低吸處理，或選擇右側突破跟隨。而從目前來看，短期空頭佔優。

蘋果（AAPL） —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月12日）



