X

选择您要开设的帐户

這支清潔能源ETF能否實現一波強勢的上漲？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Jul 2023, 14:00

Invesco WilderHill Clean Energy ETF （PBW） 今年迄今上漲 12.47%。該基金持有的公司包括電動汽車製造商如Rivian、小鵬汽車、極星汽車、蔚來汽車，以及電池製造商包括Enovix、QuantumScape、SES AI等。這些公司可能會受益於美國總統拜登在《通貨削減法案》中對綠色政策的關注。這包括更嚴格的燃料排放法規、電動汽車稅收抵免以及推動更多電動汽車充電站的建設。

隨著美國正邁向無碳經濟，專注於清潔能源投資的 ETF（例如 PBW）可能會因政策推動而出現積極走勢。
 
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) ——日線圖
來源：CMC Markets（7月11日）

然而，清潔能源股今年的走勢卻喜憂參半。高利率繼續影響該行業的業績，因為許多綠色能源公司都是依賴資本投資的初創公司。但在經歷了上半年的持續底部盤整後，旗下多支持倉股在7月迎來了爆發。

Rivian（RIVN） 是 PBW 基金中最大的持股，權重為 2.13%。截至7月10日，該公司股價連續9天上漲，漲幅達90%，因其第二季度的汽車產量超出預期。該公司表示，其產量可能會達到 2023 年 50,000 輛汽車的目標。並且，亞馬遜宣佈在美國以外的地區使用 Rivian 的電動貨車，這又是一個積極的消息。 Wedbush 分析師給予 Rivian 股票“跑贏大盤”評級，將 12 個月目標價從 25 美元上調至 30 美元。
 
Rivian —— 日線圖
來源：CMC Markets（7月11日）

美國矽電池製造商 Enovix （ENVX）占基金持倉的 1.91%，為第二大持倉股。該公司為手機設計高能電池，並且為電動汽車和儲能市場開發3D電池技術和生產工藝，以幫助實現可再生能源的利用。 6 月 15 日，該公司宣布提前通過了 18,000 片電池的生產目標，並預計將超出第二季度的指導目標。該公司股價今年迄今已上漲 59.16%。 CNN Business 的 12 名分析師對 Enovix 股票做出了預測，12 個月目標價中位數為 20.50 美元。這12名分析師均對該股票提出“買入”建議。
 
Enovix  —— 週線圖
來源：CMC Markets（7月11日）

中國電動車新勢力小鵬汽車（XPEV.US）與蔚來汽車（NIO.US）分別佔該基金持倉的1.87%和1.5%，這兩家電動汽車製造商的股價在上半年的表現平平，但在6月中下旬均迎來了爆發。其中小鵬在6月上漲70.3%，蔚來汽車在6月上漲28.69%。小鵬汽車的暴漲主要歸結於其發布的新款汽車G6銷售火爆，其零售價低於預期帶來了較高的預售轉化率和新訂單，預計小鵬G6將在 B級電動車市場成為最暢銷的車型之一。蔚來汽車在6月的交付量重新回到1萬以上，扭轉了其在4，5月的頹勢。該汽車製造商在對其權益進行調整後，用戶可選擇放棄原有權益獲得更多的售價優惠（3萬）。老車主放棄原有權益，置換新車並放棄權益可獲得6萬優惠。預計該政策將對銷量起到一定的刺激作用，且該汽車製造商在近一個月獲得多方投資例如阿布扎比主權基金和中銀控股，分別有11億美元。
 
小鵬汽車 XPEV.US —— 日線圖
來源：CMC Markets（7月11日）
 
蔚來汽車 NIO.US —— 日線圖
來源：CMC Markets（7月11日）


零碳目標步入正軌

德勤在今年早些時候的一份報告強調了高利率、通脹和供應鏈問題等不利因素如何阻礙清潔能源行業的增長。但德勤也表示，《通脹削減法案》應該有助於該行業蓬勃發展，隨著需求的增加，2024 年可能會出現增長。美國政府設定了到 2050 年實現淨零排放的目標，支持這一目標的公司股票可能會長期受益，包括 Invesco WilderHill 清潔能源 ETF 中持有的股票。

TipRanks 匯聚了533 名分析師的共識，建議“持有”PBW 基金。他們對該基金的 12 個月目標價中位數為 58.33 美元。


来自CMC的最新消息

Market update

一週展望：美國6月CPI料進一步降溫，美國銀行股財報季來臨！

美國6月CPI料繼續大幅降溫，加拿大央行或進一步加息至5%，花旗、摩根大通、富國銀行財報來襲

09 Jul 2023
Company earnings

美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析
Market update

亞太市場收評 2023.7.10
Market update

亞太市場收評 2023.7.7

相关文章

Company earnings

美國銀行業財報季前瞻：重點關注及解析

包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內的美國各主要銀行將於7月14日開始發布第二季度季報。近日，美國銀行股在23家大型銀行通過壓力測試後大幅反彈，KBW銀行指數上漲5%，這是自3月份地區性銀行發生動盪以來的首次月線收漲。壓力測試的結果令大型銀行可以放心通過提高分紅和回購向股東派息，推動金融板塊迅速反彈。

07 Jul 2023
Market outlook

特斯拉的股價是否被高估？

7月5日，特斯拉股價盤中反复，在尾盤呈現上行，最終收漲0.95%。截至7月5日，該公司股價自今年年初以來漲幅高達近160%。

06 Jul 2023
Market outlook

什麼是Expert Advisors（EAs）？

智能交易系統（Expert Advisors），或稱EA，是自動交易系統，根據預先設定的規則和標準執行交易。 EA是交易員常用的工具，用於自動化其交易策略，從而減少手動干預或可能出現的情緒決策。在這篇文章中，我們將探討什麼是EA，它們如何工作，以及在你的交易策略中使用它們的好處和風險。

06 Jul 2023
Market outlook

每個交易者都應該了解的5個基本MT4圖表工具

MetaTrader 4 (MT4)是一個流行的交易平台，提供廣泛的圖表工具來幫助交易者分析金融市場。雖然有幾十種不同的工具，其中部分圖表工具相對來說更為重要。在這篇文章中，我們將了解每個交易者都應該知道的五個基本的MT4圖表工具。

06 Jul 2023