這支清潔能源ETF能否實現一波強勢的上漲？

Invesco WilderHill Clean Energy ETF （PBW） 今年迄今上漲 12.47%。該基金持有的公司包括電動汽車製造商如Rivian、小鵬汽車、極星汽車、蔚來汽車，以及電池製造商包括Enovix、QuantumScape、SES AI等。這些公司可能會受益於美國總統拜登在《通貨削減法案》中對綠色政策的關注。這包括更嚴格的燃料排放法規、電動汽車稅收抵免以及推動更多電動汽車充電站的建設。

隨著美國正邁向無碳經濟，專注於清潔能源投資的 ETF（例如 PBW）可能會因政策推動而出現積極走勢。



Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) ——日線圖

來源：CMC Markets（7月11日）

然而，清潔能源股今年的走勢卻喜憂參半。高利率繼續影響該行業的業績，因為許多綠色能源公司都是依賴資本投資的初創公司。但在經歷了上半年的持續底部盤整後，旗下多支持倉股在7月迎來了爆發。

Rivian（RIVN） 是 PBW 基金中最大的持股，權重為 2.13%。截至7月10日，該公司股價連續9天上漲，漲幅達90%，因其第二季度的汽車產量超出預期。該公司表示，其產量可能會達到 2023 年 50,000 輛汽車的目標。並且，亞馬遜宣佈在美國以外的地區使用 Rivian 的電動貨車，這又是一個積極的消息。 Wedbush 分析師給予 Rivian 股票“跑贏大盤”評級，將 12 個月目標價從 25 美元上調至 30 美元。



Rivian —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月11日）

美國矽電池製造商 Enovix （ENVX）占基金持倉的 1.91%，為第二大持倉股。該公司為手機設計高能電池，並且為電動汽車和儲能市場開發3D電池技術和生產工藝，以幫助實現可再生能源的利用。 6 月 15 日，該公司宣布提前通過了 18,000 片電池的生產目標，並預計將超出第二季度的指導目標。該公司股價今年迄今已上漲 59.16%。 CNN Business 的 12 名分析師對 Enovix 股票做出了預測，12 個月目標價中位數為 20.50 美元。這12名分析師均對該股票提出“買入”建議。



Enovix —— 週線圖

來源：CMC Markets（7月11日）

中國電動車新勢力小鵬汽車（XPEV.US）與蔚來汽車（NIO.US）分別佔該基金持倉的1.87%和1.5%，這兩家電動汽車製造商的股價在上半年的表現平平，但在6月中下旬均迎來了爆發。其中小鵬在6月上漲70.3%，蔚來汽車在6月上漲28.69%。小鵬汽車的暴漲主要歸結於其發布的新款汽車G6銷售火爆，其零售價低於預期帶來了較高的預售轉化率和新訂單，預計小鵬G6將在 B級電動車市場成為最暢銷的車型之一。蔚來汽車在6月的交付量重新回到1萬以上，扭轉了其在4，5月的頹勢。該汽車製造商在對其權益進行調整後，用戶可選擇放棄原有權益獲得更多的售價優惠（3萬）。老車主放棄原有權益，置換新車並放棄權益可獲得6萬優惠。預計該政策將對銷量起到一定的刺激作用，且該汽車製造商在近一個月獲得多方投資例如阿布扎比主權基金和中銀控股，分別有11億美元。



小鵬汽車 XPEV.US —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月11日）



蔚來汽車 NIO.US —— 日線圖

來源：CMC Markets（7月11日）



零碳目標步入正軌

德勤在今年早些時候的一份報告強調了高利率、通脹和供應鏈問題等不利因素如何阻礙清潔能源行業的增長。但德勤也表示，《通脹削減法案》應該有助於該行業蓬勃發展，隨著需求的增加，2024 年可能會出現增長。美國政府設定了到 2050 年實現淨零排放的目標，支持這一目標的公司股票可能會長期受益，包括 Invesco WilderHill 清潔能源 ETF 中持有的股票。

TipRanks 匯聚了533 名分析師的共識，建議“持有”PBW 基金。他們對該基金的 12 個月目標價中位數為 58.33 美元。



